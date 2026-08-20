Vợ Tuấn Hưng: Phụ nữ trưởng thành rồi, không còn ghen

Vợ Tuấn Hưng tặng quà cho chồng và các con GĐXH - Khép lại hành trình "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026", mỗi gia đình đều tất bật chuẩn bị những bất ngờ chào đón các mẹ trở về. Trong đó, Thu Hương - vợ Tuấn Hưng đã xuất hiện và tặng quà cho chồng con.

Trên trang cá nhân, Thu Hương - vợ Tuấn Hưng cho rằng khi phụ nữ trưởng thành, họ sẽ không còn ghen chỉ vì chồng được người khác để ý. Theo cô, việc người đàn ông của mình có sức hút và được nhiều người quý mến đôi khi còn khiến người vợ cảm thấy tự hào. Điều quan trọng mang lại sự an tâm không phải là chồng không có ai thích, mà là dù có bao nhiêu người bên ngoài, anh ấy vẫn biết mình nên đứng ở đâu.

Cô chia sẻ, có những chuyện người vợ không cần phải hỏi hay kiểm tra, bởi một người đàn ông đủ tinh tế sẽ tự biết điều gì nên giữ khoảng cách, điều gì không nên đáp lại và đâu là giới hạn không được bước qua.

Vợ Tuấn Hưng chia sẻ quan điểm chuyện phụ nữ trưởng thành không còn ghen tuông.

Theo vợ Tuấn Hưng, phụ nữ không sợ chồng mình được người khác yêu thích, mà chỉ lo người mình yêu lại thích cảm giác được người khác yêu mến hơn là trân trọng người đang ở bên cạnh.

Cô cho rằng một cuộc hôn nhân bình yên không có nghĩa là ngoài kia không tồn tại những cám dỗ, mà là giữa rất nhiều lựa chọn, cả hai vẫn quyết định chọn nhau mỗi ngày.

Thời gian qua, sau những biến cố của gia đình từ việc mẹ chồng qua đời, chồng nhập viện vì vấn đề ở họng phải tạm hoãn các show ca nhạc, Thu Hương đã vượt qua và giữ vững tinh thần. Cô luôn ở bên đồng hành và động viên chồng cũng là hậu phương vững chắc cho gia đình.

Vợ Tuấn Hưng luôn đồng hành bên chồng trong mọi việc.

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc của Tuấn Hưng năm 2025, nam ca sĩ có viết một bài hát "nịnh vợ". Trước tình cảm của chồng, vợ Tuấn Hưng bày tỏ niềm vui và lòng tự hào. "Qua nhiều biến cố, em cảm thấy chồng mình rất giỏi. Trước em vẫn ngưỡng mộ anh ấy hát hay, nổi tiếng, giờ còn sáng tác giỏi như này. Bình thường ở nhà em cũng ít khi khen chồng, giờ phải công nhận rằng chồng mình thật sự giỏi.

Bài hát chồng viết tặng cho em, nghe lời thấy rất hay rồi, không có ý kiến gì muốn chồng thay đổi rồi, về chuyên môn và mọi thứ đã quá hoàn hảo. Cảm ơn chồng dù trong bất cứ khoảnh khắc nào cũng luôn dành tình cảm cho vợ. Em cảm ơn anh ấy về điều đó", Thu Hương chia sẻ.

Sau 12 năm bên nhau, cặp vợ chồng thấu hiểu và đồng cảm hơn.

Vợ Tuấn Hưng cũng tiết lộ sau những biến cố của cuộc đời chồng cô đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. "Đúng là chồng em bây giờ thay đổi nhiều. Xưa các dự án ra bao giờ cũng được nghe đầu tiên nhưng chỉ nghe để cảm nhận. Giờ sau mỗi bài hát, hai vợ chồng chậm lại lắng nghe từng giai điệu, bài hát", Thu Hương nói. Hiện tại, sau những biến cố gia đình, vợ chồng Tuấn Hưng bình yên bên nhau, cùng chăm sóc con cái và làm tốt công việc của mình.

Tuấn Hưng sinh năm 1978, là nam ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, được khán giả biết đến từ cuối thập niên 1990. Anh từng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tú Dưa và Anh Tú trước khi phát triển sự nghiệp solo. Tuấn Hưng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc về tình yêu như Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Cầu vồng khuyết, Độc thoại... Sở hữu chất giọng trầm, giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn mạnh mẽ, anh có lượng người hâm mộ đông đảo qua nhiều thế hệ.

Con trai Tuấn Hưng khiến bố tự hào ra sao? GĐXH - Tuấn Hưng cho biết, anh cảm thấy rất vui khi con trai Su Hào muốn chứng minh với bố rằng mình có thể làm được. Nam ca sĩ chia sẻ, dù vẫn còn lo lắng nhưng anh đã động viên con rằng đã có bố ở bên nên hãy mạnh dạn thử sức. Nhờ sự khích lệ đó, Su Hào đã nỗ lực vượt qua thử thách khó khăn ban đầu.



