Con trai 20 tuổi của NSƯT Quách Thu Phương

Vẻ đẹp rực rỡ ở đời thực của 'mẹ chồng' - NSƯT Quách Thu Phương GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương nổi tiếng trên phim với những vai mẹ chồng sang trọng, quyền lực. Ngoài đời, chị cũng là một phụ nữ xinh đẹp, đầy khí chất.

Trên trang cá nhân, NSƯT Quách Thu Phương cho biết khi con còn nhỏ, chị từng mong con mau lớn, nhưng đến khi con thực sự trưởng thành, chị lại mong thời gian có thể quay ngược để được ôm cậu bé ngày nào vào lòng. Chị thừa nhận bản thân chưa sẵn sàng khi con trai ngày càng lớn và bắt đầu bước vào hành trình riêng của mình.

NSƯT Quách Thu Phương và con trai lúc nhỏ.

Theo nữ nghệ sĩ, ở tuổi 20, con trai không còn là cậu bé chạy lon ton theo mẹ, cần mẹ buộc dây giày, nhắc ăn cơm hay dỗ dành mỗi khi buồn. Con đã có suy nghĩ, ước mơ, bạn bè và một thế giới rộng lớn riêng để khám phá. NSƯT Quách Thu Phương hiểu rằng sẽ có ngày con bước đi thật xa và tự quyết định cuộc đời mình. Điều đó khiến chị vừa tự hào, vừa không khỏi xúc động.

Dù con trai đã trưởng thành, cao gần 1,8 m và có cuộc sống riêng, trong mắt NSƯT Quách Thu Phương, con vẫn là cậu con trai bé bỏng ngày nào. Chị nhớ những năm tháng từng thức trắng đêm vì con sốt, nôn trớ, ho. Nữ nghệ sĩ hài hước kể rằng do cổ họng của con khá "đặc biệt", ngày bé cứ ăn vào là lại nôn ra, vì thế chị từng không nghĩ sau này con có thể cao gần 1,8 m.

NSƯT Quách Thu Phương cho biết chị không mong con phải trở thành người giỏi nhất mà chỉ mong con lớn lên thành một người tử tế, sống có trách nhiệm, biết yêu thương, phân biệt đúng sai và đủ bản lĩnh để đứng dậy sau những lần vấp ngã. Được biết, hiện tại con trai của chị đang du học ở Canada và rất chăm chỉ với ngành mà cậu lựa chọn.

NSƯT Quách Thu Phương và con trai ở thời điểm hiện tại.

Trong bài viết về con, NSƯT Quách Thu Phương cũng nhắn nhủ rằng cuộc đời phía trước chắc chắn sẽ có những ngày không dễ dàng, có lúc con thất bại, buồn bã hay hoang mang trước hướng đi của mình. Khi ấy, con đừng ngại trở về bởi gia đình và mẹ vẫn luôn ở đó.

Nữ nghệ sĩ cũng động viên con trai hãy mạnh dạn bước ra thế giới, sống cuộc đời mà mình mong muốn, dám ước mơ, nỗ lực và không sợ mắc sai lầm. Theo chị, tuổi trẻ vốn là khoảng thời gian để trải nghiệm, trưởng thành, đôi khi đi lạc rồi tự tìm được đường về.

Bên cạnh những lời nhắn nhủ đầy tình cảm, NSƯT Quách Thu Phương còn hài hước dặn con khi đã 20 tuổi thì cần biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm và đừng để mẹ phải gọi điện hỏi "con ăn cơm chưa?" đến tận năm 30 tuổi.

2 con của NSƯT Quách Thu Phương hiện đang du học ở Canada.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận chị không biết tương lai con trai sẽ trở thành ai, đi đến đâu hay đạt được những gì, nhưng có một điều chị luôn chắc chắn rằng dù con có trở thành người đàn ông thành công đến đâu, chỉ cần trở về nhà và gọi một tiếng "Mẹ ơi", trái tim chị vẫn sẽ mềm lại như ngày đầu tiên nghe tiếng khóc của con.

NSƯT Quách Thu Phương khẳng định chị tự hào về con không phải bởi con đã làm được những điều lớn lao, mà đơn giản vì con chính là con trai của chị. Với nữ nghệ sĩ, 20 năm có con trong cuộc đời cũng là 20 năm chị được yêu thương một người theo cách đặc biệt nhất, không cần lý do, không điều kiện và không có ngày hết hạn.

NSƯT Quách Thu Phương sinh năm 1977, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Chị được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng, đặc biệt là những nhân vật có nội tâm sâu sắc, giàu cảm xúc. Quách Thu Phương từng ghi dấu trên sân khấu kịch và sau đó tạo được dấu ấn qua các bộ phim truyền hình. Những năm gần đây, chị tiếp tục được chú ý khi tham gia nhiều tác phẩm như Hương vị tình thân, Đừng làm mẹ cáu, Món quà của cha... với lối diễn xuất tự nhiên, tinh tế.