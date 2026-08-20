H'Hen Niê đội vương miện xuất hiện sau tấm rèm thổ cẩm, câu chuyện đằng sau gây chú ý

Con gái H'Hen Niê được bà ngoại tặng món quà đặc biệt GĐXH - Đi chấm casting The Face Vietnam 2026, H'Hen Niê gây sốt khi địu con gái bằng vải thổ cẩm mang đậm bản sắc Tây Nguyên do chính mẹ đẻ tặng cháu gái.

Tại sự kiện The Face Vietnam 2026, H'Hen Niê trở thành một trong những nhân vật thu hút sự chú ý khi xuất hiện với chiếc vương miện gắn với dấu mốc đăng quang Miss Universe Vietnam 2017 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017). Sau gần 10 năm, hình ảnh nàng hậu một lần nữa đội vương miện không đơn thuần mang ý nghĩa tạo điểm nhấn cho màn xuất hiện mà còn được cô sử dụng để kể lại hành trình của chính mình.

Đảm nhận vai trò mentor tại mùa giải năm nay, H'Hen Niê bước lên sân khấu trong bộ trang phục trắng, vương miện đội trên đầu và giày cao gót sải bước sàn catwalk. Điểm nhấn của màn xuất hiện là hình ảnh H'Hen Niê bước ra từ những dải vải mang họa tiết thổ cẩm truyền thống. Hai hình ảnh tưởng chừng đối lập - thổ cẩm của buôn làng và chiếc vương miện lấp lánh - lại chính thông điệp quan trọng trong câu chuyện mà H'Hen Niê muốn kể.

H’Hen Niê gây chú ý khi đội vương miện bước ra từ tấm rèm thổ cẩm tại họp báo The Face Vietnam 2026. Đây là lần hiếm hoi H’Hen Niê đội vương miện trị giá 2,7 tỷ đồng sau gần 10 năm đăng quang Miss Universe Vietnam 2017.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Ê Đê ở Đắk Lắk, H'Hen Niê nhiều năm qua vẫn giữ sự gắn bó với quê hương và văn hóa dân tộc trong hình ảnh cá nhân. Vì vậy, tấm vải thổ cẩm cho màn xuất hiện lần này được bố mẹ gửi từ quê cho Hen mang ý nghĩa đặc biệt. Phía sau tấm vải là câu chuyện về một cô gái bước ra từ buôn làng, bắt đầu theo đuổi ước mơ thời trang từ những sàn diễn, thử sức tại truyền hình thực tế rồi tiến đến đấu trường nhan sắc.

"Hen bước ra từ tấm rèm vải thổ cẩm, đó chính là khởi đầu cho ước mơ ngày ấy của cô bé Hen, mang theo tình yêu thời trang cùng sự tự hào bản sắc văn hoá quê hương mình. Và trên hành trình đó, vương miện Empower là người bạn đồng hành với Hen suốt gần một thập kỷ qua, không chỉ là danh hiệu hoa hậu mà còn là động lực để Hen cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Để khi nhìn lại cả quãng đường mình trải qua, Hen trân trọng, biết ơn và hạnh phúc với những gì mình đang có", người đẹp Ê-đê bày tỏ.

H'Hen Niê thừa nhận vương miện đội trên đầu và giày cao gót sải bước là hai thứ quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Từ câu chuyện thành công của bản thân, khi đến với The Face Vietnam với vai trò mentor, H'Hen Niê mong muốn truyền cảm hứng và động lực cho các bạn mẫu trẻ hoặc những người yêu thích thời trang, nghệ thuật: "I can do it, You can do it!".

Bên cạnh màn xuất hiện nhiều tính biểu tượng, H'Hen Niê cũng hé lộ cách cô sẽ bước vào cuộc cạnh tranh "chiến hết mình" tại The Face Vietnam 2026: "Với Hen, chiến không có nghĩa là phải hơn thua nhau hay tạo drama. Chiến là khi mình hiểu mình đang bảo vệ điều gì và dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình".

Đồng thời, H'Hen Niê nhấn mạnh: "Hen có thể hiền, có thể nhạt trong cuộc sống thường ngày nhưng khi làm việc, Hen luôn tập trung và không có chuyện dễ dãi với bản thân. Đó cũng là tinh thần mà Hen mang đến The Face Vietnam năm nay, mentor H'Hen Niê hiền nhưng không có nghĩa là dễ và sẽ thẳng thắn khi huấn luyện thí sinh, rõ ràng trong quan điểm bảo vệ team mình".

Với vai trò mentor The Face Vietnam 2026, H’Hen Niê khẳng định: “Tôi hiền nhưng không dễ”.

H'Hen Niê: 'Có con rồi mới càng thương ba mẹ' GĐXH - H'Hen Niê mới đây đã trải lòng về tình yêu gia đình và những hy sinh của cha mẹ sau khi đón con gái đầu lòng.