Đổ hơn 260 tấn 'bã bê tông' không phép ra môi trường, hai người đàn ông bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Sơn Anh (SN 1970, trú tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) và Trần Quy Sơn (SN 1979, trú tại khu Hoành Mô, phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường", quy định tại khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 28/6/2026, tại khu D, đất nhà sinh hoạt cộng đồng, thuộc quy hoạch khu dân cư Tây Cầu Sến (khu Cầu Sến, phường Yên Tử), Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Phạm Sơn Anh đang có hành vi điều khiển xe ô tô tải, nhãn hiệu DONGFENG, BKS 14C - 374.55 đổ thải trái phép ra môi trường chất thải rắn.

Đối tượng Phạm Sơn Anh tại bãi đổ thải trái phép. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, Phạm Sơn Anh qua quen biết từ trước đã liên hệ phối hợp cùng Trần Quy Sơn để thu gom, tập kết "bã bê tông" (chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông thương phẩm) nhằm bán kiếm lời với tổng khối lượng là 261.480kg chất thải rắn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, mặc dù nhận thức được việc bản thân không có chức năng thu gom chất thải phát sinh sau quá trình sản xuất bê tông thương phẩm, nhưng vì mục đích bán kiếm lời và tiết kiệm chi phí, Trần Quy Sơn đã tự ý cho Phạm Sơn Anh vận chuyển ra khỏi các trạm trộn bê tông mà không báo cáo lại lãnh đạo Công ty các trạm trộn bê tông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo đúng quy định pháp luật.