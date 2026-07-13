Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng lập website mua bán dữ liệu cá nhân, giao dịch khủng hơn 400 tỷ đồng

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng tạo lập, vận hành website trung gian để mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử và nhiều loại tài nguyên số phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 13/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng có hành vi tạo lập, vận hành website trung gian để mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử cùng nhiều loại tài nguyên số khác.

Trước đó, qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện trang web mang tên miền taphoammo.net đang hoạt động công khai như một sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên biệt về tài nguyên số. Website này cho phép các thành viên mở gian hàng riêng, quảng bá sản phẩm và tự do thực hiện các giao dịch mua bán từ thông tin cá nhân cho đến các dịch vụ xác thực tài khoản.

Đối tượng Đào Quang Huy. Ảnh: CAHN

Tiến hành các biện pháp điều tra chuyên sâu, cơ quan Công an xác định đường dây này do Đào Quang Huy (sinh năm 1992, trú tại xã Trần Phú, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT cầm đầu cùng 2 đối tượng khác tổ chức vận hành hệ thống.

Để thu hút người tham gia, các đối tượng thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài và quảng bá hoạt động trên nhiều nền tảng như Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google. Hoạt động vi phạm được che giấu dưới vỏ bọc một doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ, tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp, gồm các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử cho thấy hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trong đó trên 3.000 gian hàng đang hoạt động; tổng số giao dịch phát sinh vượt 53 triệu lượt. Tổng doanh thu bước đầu được xác định trên 400 tỷ đồng. Thông qua việc thu phí trung gian từ 3% đến 5% đối với mỗi giao dịch, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Cơ quan Công an kiểm tra, thu giữ nhiều thiết bị điện tử liên quan đến hoạt động của hệ thống. Ảnh: CAHN

Theo cơ quan Công an, website trên thực chất hoạt động như một sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số, có cơ chế trung gian thanh toán, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia.

Việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của công dân mà còn tạo nguồn dữ liệu đầu vào cho các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng. Quá trình rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mua từ hệ thống để phục vụ hành vi lừa đảo, cho thấy hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân đang trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân như bảo vệ tài sản của chính mình; không tùy tiện cung cấp thông tin căn cước, tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập cho người khác. Các doanh nghiệp phải coi việc bảo vệ dữ liệu khách hàng là trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội.

Hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán, bảo hiểm, thuế và các loại tài khoản số khác đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời trở thành mắt xích tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.

Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng lập website mua bán dữ liệu cá nhân, giao dịch khủng hơn 400 tỷ đồng - Ảnh 3.Từ 1/2026, mua bán dữ liệu cá nhân trái phép có thể bị phạt 3 tỉ đồng

GĐXH - Hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân trái phép bị xử phạt tối đa 10 lần khoản thu bất hợp pháp. Nếu không xác định được khoản thu, tổ chức vi phạm có thể bị phạt đến 3 tỉ đồng, cá nhân bị phạt đến 1,5 tỉ đồng.

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