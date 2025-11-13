Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Dở khóc dở cười: Vợ sinh con 3 tháng, chồng bỗng mắc chứng 'hay quên'

Thứ năm, 07:01 13/11/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người ta bảo có những ông chồng nghén hộ vợ khi vợ mang bầu, còn chồng tôi thì mắc chứng... hay quên sau sinh hộ tôi thì phải.

Vợ sinh con 3 tháng, chồng bỗng mắc chứng 'hay quên sau sinh' - Ảnh 1.Đưa con về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần: Tôi thành kẻ 'tội đồ' trong mắt cả nhà chồng

GĐXH - Tôi chỉ về nhà mẹ đẻ vài tiếng mỗi tuần - nơi tôi cảm thấy được yêu thương và bình yên hơn. Vậy mà tôi bị cả nhà chồng nói là “ích kỷ”, “gây mất đoàn kết”, “không biết nhẫn nhịn”.

Chuyện thật như đùa, tôi sinh con xong thì chồng bỗng mắc chứng... hay quên sau sinh.

Tôi mới sinh bé thứ 2 được 3 tháng mà phải lên đây tâm sự với mọi người về vấn đề của chồng mình.

Bình thường mình nghĩ sau khi đẻ thì chị em thường nhớ nhớ quên quên, giảm trí nhớ, nhưng nhà mình thì ngược lại, người nhớ nhớ quên quên, giảm trí nhớ lại là chồng mình…
Chìa khóa cầm trên tay quay ra hỏi tôi: "Em ơi chìa khóa xe máy đâu?"
Tôi nhắc chồng là nhớ mua bột giặt, 5 phút sau (từ nhà ra thang máy xuống sảnh là quên) gọi lên hỏi: "Em bảo anh mua gì nhỉ?". Thế mà lúc đi về… vẫn quên, không mua bột giặt mà thay vào đó là một hộp kem với 2 lon bia, xong cứ gãi đầu bảo "Anh nhớ là phải mua cái gì mà anh quên mất ấy".
Hai vợ chồng đưa nhau đi đổ xăng, tôi đưa chồng 200 nghìn, đổ xăng xong,nhận lại tiền thừa chồng tôi leo lên xe đi mất. Đến khi tôi gọi thì bảo "ơ anh quên thật, cứ nghĩ như mọi khi là đi đổ xăng một mình".

Vợ sinh con 3 tháng, chồng bỗng mắc chứng 'hay quên sau sinh' - Ảnh 2.

Vợ sinh con 3 tháng, chồng bỗng mắc chứng... hay quên sau sinh. Ảnh minh hoạ

Cách đây một tháng, chồng tôi đi mua đồ rồi đưa con đi học ngay gần nhà. Anh gửi xe ở chỗ bảo vệ, đưa con vào lớp xong đi bộ về. Đến chiều đón con thì lại bảo không thấy xe hầm chung cư, nhờ check cả cam này kia… mãi mới nhớ để quên xe ở trường con

Những chuyện kể trên không nói, đến khi nấu ăn mới là "thảm hoạ". Rán trứng, cho muối rồi, một lúc sau lại cho thêm muối nữa… Món ăn mặn chát, hai vợ chồng cãi nhau, đến khi phải check cam mới thấy đúng là ông chồng tôi bỏ muối 2 lần thật.
Mình có bao giờ cầm điện thoại, ví với chìa khóa xe của chồng đâu mà ổng lúc nào cũng: "Em thấy khóa xe máy đâu không?", "Thấy điện thoại anh đâu không? Em gọi xem nào?", "Có thấy cái ví anh để đâu không nhỉ?".

Quên gì thì quên, hoảng nhất là vụ quên con các bác ạ. Như hôm qua, bình thường chồng tôi sẽ tranh thủ đi chợ hộ vợ sau khi đón con. Thế mà lúc ông ấy về chỉ thấy cầm mấy túi đồ lên một mình. Tôi hỏi:

- Con đâu anh?
- Con nào?
- Còn con nào, anh bảo đi đón con rồi đi chợ cơ mà? Thế con đâu? 
Lúc này ông chồng tôi mới hốt hoảng:
- Ôi thôi, để con ăn chè quên chưa đón rồi.
Lại phi một mạch ra đón, may mà bác chủ quán chè giữ cháu lại, cho cháu ngồi chơi tạm điện thoại chờ bố đón.
Mà trước chồng tôi có thế đâu, đến cái tin nhắn của người yêu cũ gửi cho tôi nội dung gì, ngày nào còn nhớ như in, đến giờ thì chẳng nhớ cái gì nữa. Khéo có ngày quên cả vợ cũng nên.

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

V.Lan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Đưa con về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần: Tôi thành kẻ 'tội đồ' trong mắt cả nhà chồng

Đưa con về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần: Tôi thành kẻ 'tội đồ' trong mắt cả nhà chồng

Vợ 'cắm sừng', chồng bị cả họ hàng, bạn bè hỏi một câu không thể sốc hơn

Vợ 'cắm sừng', chồng bị cả họ hàng, bạn bè hỏi một câu không thể sốc hơn

Nghe lời mẹ chọn người 'xứng đáng', tôi cay đắng nhận ra mình đã lấy nhầm người

Nghe lời mẹ chọn người 'xứng đáng', tôi cay đắng nhận ra mình đã lấy nhầm người

Trả treo với cô bán thịt ở chợ, đến nhà bạn trai tôi suýt ngất khi biết bà ấy là ai

Trả treo với cô bán thịt ở chợ, đến nhà bạn trai tôi suýt ngất khi biết bà ấy là ai

Anh họ kết hôn, cả nhà tôi sốc khi biết cô dâu là ai

Anh họ kết hôn, cả nhà tôi sốc khi biết cô dâu là ai

Cùng chuyên mục

Kiếm 45 triệu/tháng nhưng về quê mẹ bắt nói lương chỉ 10 triệu: Tôi nhận ra bài học sâu sắc sau đó

Kiếm 45 triệu/tháng nhưng về quê mẹ bắt nói lương chỉ 10 triệu: Tôi nhận ra bài học sâu sắc sau đó

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Mẹ dặn con gái giấu mức lương thật khi về quê, không phải vì sợ người ta ganh tỵ mà bởi một lý do sâu sắc hơn.

Nghe thông gia nghèo nói về sính lễ, mẹ chú rể bật khóc giữa cuộc gọi

Nghe thông gia nghèo nói về sính lễ, mẹ chú rể bật khóc giữa cuộc gọi

Tâm sự - 1 ngày trước

Bố mẹ tôi từng tham dự nhiều đám cưới họ hàng, người quen nhưng chưa thấy nhà gái nào đề nghị sính lễ “khó tin” như vậy.

Đưa con về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần: Tôi thành kẻ 'tội đồ' trong mắt cả nhà chồng

Đưa con về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần: Tôi thành kẻ 'tội đồ' trong mắt cả nhà chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi chỉ về nhà mẹ đẻ vài tiếng mỗi tuần - nơi tôi cảm thấy được yêu thương và bình yên hơn. Vậy mà tôi bị cả nhà chồng nói là “ích kỷ”, “gây mất đoàn kết”, “không biết nhẫn nhịn”.

Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu

Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ mình xứng đáng được tận hưởng và chi tiêu thoải mái. Nhưng chính tâm lý "trả thù cuộc sống" ấy đã khiến tôi rơi vào khủng hoảng tài chính tuổi già.

Đồng nghiệp 'né' đám cưới ở khách sạn vì sợ tốn kém, gửi tiền mừng gây sững sờ

Đồng nghiệp 'né' đám cưới ở khách sạn vì sợ tốn kém, gửi tiền mừng gây sững sờ

Tâm sự - 2 ngày trước

Cô gái lấy lý do bận công việc để tránh tham dự đám cưới của đồng nghiệp được tổ chức tại khách sạn sang trọng vì ngại tốn kém, sợ bị so sánh khi gửi ít tiền mừng.

Vợ 'cắm sừng', chồng bị cả họ hàng, bạn bè hỏi một câu không thể sốc hơn

Vợ 'cắm sừng', chồng bị cả họ hàng, bạn bè hỏi một câu không thể sốc hơn

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Cố gắng vì vợ, vì con cả chục năm… giờ vợ ngoại tình, tôi lại nhận được lời trách móc: "Chắc phải làm sao thì vợ mới ngoại tình".

63 tuổi, tôi nhận ra: Muốn nghỉ hưu hạnh phúc, phải học cách từ chối 3 điều

63 tuổi, tôi nhận ra: Muốn nghỉ hưu hạnh phúc, phải học cách từ chối 3 điều

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng U70 quyết "từ chối" 3 điều tưởng nhỏ mà giúp họ sống an nhàn, tự do và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Họp lớp 20 năm khiến tôi rút ra 5 bài học đắt giá: Ai biết sớm thì không bao giờ thất bại

Họp lớp 20 năm khiến tôi rút ra 5 bài học đắt giá: Ai biết sớm thì không bao giờ thất bại

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp gặp lại bạn cũ mà còn là hành trình nhìn lại chính mình. 5 bài học đắt giá sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ thế nào là thành công và hạnh phúc thật sự.

Chàng trai đau đầu với yêu cầu sính lễ 'chẳng giống ai' của bạn gái 'hoa khôi'

Chàng trai đau đầu với yêu cầu sính lễ 'chẳng giống ai' của bạn gái 'hoa khôi'

Tâm sự - 3 ngày trước

Chỉ 2 tuần nữa đám cưới sẽ diễn ra nhưng tôi vẫn đang khốn khổ giải quyết vấn đề sính lễ, làm sao để hài hòa giữa yêu cầu của bạn gái kém 10 tuổi và mong muốn của bố mẹ mình.

Nghe lời mẹ chọn người 'xứng đáng', tôi cay đắng nhận ra mình đã lấy nhầm người

Nghe lời mẹ chọn người 'xứng đáng', tôi cay đắng nhận ra mình đã lấy nhầm người

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện cay đắng của tôi có lẽ là lời cảnh tỉnh cho những người "đứng núi này trông núi nọ", để rồi phải đau xót thốt lên "lấy nhầm người".

Xem nhiều

Anh họ kết hôn, cả nhà tôi sốc khi biết cô dâu là ai

Anh họ kết hôn, cả nhà tôi sốc khi biết cô dâu là ai

Tâm sự

GĐXH - Không ngờ có một ngày, gia đình tôi và gia đình họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế.

Đi họp lớp sau 35 năm, tôi nhận ra 5 điểm chung đau lòng ở tuổi trung niên

Đi họp lớp sau 35 năm, tôi nhận ra 5 điểm chung đau lòng ở tuổi trung niên

Tâm sự
63 tuổi, tôi nhận ra: Muốn nghỉ hưu hạnh phúc, phải học cách từ chối 3 điều

63 tuổi, tôi nhận ra: Muốn nghỉ hưu hạnh phúc, phải học cách từ chối 3 điều

Tâm sự
Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu

Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu

Tâm sự
Nghe lời mẹ chọn người 'xứng đáng', tôi cay đắng nhận ra mình đã lấy nhầm người

Nghe lời mẹ chọn người 'xứng đáng', tôi cay đắng nhận ra mình đã lấy nhầm người

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top