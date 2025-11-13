Dở khóc dở cười: Vợ sinh con 3 tháng, chồng bỗng mắc chứng 'hay quên'

Đưa con về nhà mẹ đẻ chơi cuối tuần: Tôi thành kẻ 'tội đồ' trong mắt cả nhà chồng GĐXH - Tôi chỉ về nhà mẹ đẻ vài tiếng mỗi tuần - nơi tôi cảm thấy được yêu thương và bình yên hơn. Vậy mà tôi bị cả nhà chồng nói là “ích kỷ”, “gây mất đoàn kết”, “không biết nhẫn nhịn”.

Chuyện thật như đùa, tôi sinh con xong thì chồng bỗng mắc chứng... hay quên sau sinh.

Tôi mới sinh bé thứ 2 được 3 tháng mà phải lên đây tâm sự với mọi người về vấn đề của chồng mình.

Bình thường mình nghĩ sau khi đẻ thì chị em thường nhớ nhớ quên quên, giảm trí nhớ, nhưng nhà mình thì ngược lại, người nhớ nhớ quên quên, giảm trí nhớ lại là chồng mình…

Chìa khóa cầm trên tay quay ra hỏi tôi: "Em ơichìa khóa xe máy đâu?"

Tôi nhắc chồng là nhớ mua bột giặt, 5 phút sau (từ nhà ra thang máy xuống sảnh là quên) gọi lên hỏi: "Em bảo anh mua gì nhỉ?". Thế mà lúc đi về… vẫn quên, không mua bột giặt mà thay vào đó là một hộp kem với 2 lon bia, xong cứ gãi đầu bảo "Anh nhớ là phải mua cái gì mà anh quên mất ấy".

Hai vợ chồng đưa nhau đi đổ xăng, tôi đưa chồng 200 nghìn, đổ xăng xong,nhận lại tiền thừa chồng tôi leo lên xe đi mất. Đến khi tôi gọi thì bảo "ơ anh quên thật, cứ nghĩ như mọi khi là đi đổ xăng một mình".

Vợ sinh con 3 tháng, chồng bỗng mắc chứng... hay quên sau sinh. Ảnh minh hoạ

Cách đây một tháng, chồng tôi đi mua đồ rồi đưa con đi học ngay gần nhà. Anh gửi xe ở chỗ bảo vệ, đưa con vào lớp xong đi bộ về. Đến chiều đón con thì lại bảo không thấy xe hầm chung cư, nhờ check cả cam này kia… mãi mới nhớ để quên xe ở trường con



Những chuyện kể trên không nói, đến khi nấu ăn mới là "thảm hoạ". Rán trứng, cho muối rồi, một lúc sau lại cho thêm muối nữa… Món ăn mặn chát, hai vợ chồng cãi nhau, đến khi phải check cam mới thấy đúng là ông chồng tôi bỏ muối 2 lần thật.

Mình có bao giờ cầm điện thoại, ví với chìa khóa xe của chồng đâu mà ổng lúc nào cũng: "Em thấy khóa xe máy đâu không?", "Thấy điện thoại anh đâu không? Em gọi xem nào?", "Có thấy cái ví anh để đâu không nhỉ?".

Quên gì thì quên, hoảng nhất là vụ quên con các bác ạ. Như hôm qua, bình thường chồng tôi sẽ tranh thủ đi chợ hộ vợ sau khi đón con. Thế mà lúc ông ấy về chỉ thấy cầm mấy túi đồ lên một mình. Tôi hỏi:

- Con đâu anh?

- Con nào?

- Còn con nào, anh bảo đi đón con rồi đi chợ cơ mà? Thế con đâu?

Lúc này ông chồng tôi mới hốt hoảng:

- Ôi thôi, để con ăn chè quên chưa đón rồi.

Lại phi một mạch ra đón, may mà bác chủ quán chè giữ cháu lại, cho cháu ngồi chơi tạm điện thoại chờ bố đón.

Mà trước chồng tôi có thế đâu, đến cái tin nhắn của người yêu cũ gửi cho tôi nội dung gì, ngày nào còn nhớ như in, đến giờ thì chẳng nhớ cái gì nữa. Khéo có ngày quên cả vợ cũng nên.