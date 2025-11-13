Dở khóc dở cười: Vợ sinh con 3 tháng, chồng bỗng mắc chứng 'hay quên'
GĐXH - Người ta bảo có những ông chồng nghén hộ vợ khi vợ mang bầu, còn chồng tôi thì mắc chứng... hay quên sau sinh hộ tôi thì phải.
Tôi mới sinh bé thứ 2 được 3 tháng mà phải lên đây tâm sự với mọi người về vấn đề của chồng mình.
Cách đây một tháng, chồng tôi đi mua đồ rồi đưa con đi học ngay gần nhà. Anh gửi xe ở chỗ bảo vệ, đưa con vào lớp xong đi bộ về. Đến chiều đón con thì lại bảo không thấy xe hầm chung cư, nhờ check cả cam này kia… mãi mới nhớ để quên xe ở trường con
Quên gì thì quên, hoảng nhất là vụ quên con các bác ạ. Như hôm qua, bình thường chồng tôi sẽ tranh thủ đi chợ hộ vợ sau khi đón con. Thế mà lúc ông ấy về chỉ thấy cầm mấy túi đồ lên một mình. Tôi hỏi:
