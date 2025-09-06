Đỗ Nhật Hoàng - Cường phim 'Mưa đỏ': Từ vũ công điển trai đến nam diễn viên chuyên nghiệp
GĐXH - Đỗ Nhật Hoàng với vai Cường trong phim "Mưa đỏ" đã thực sự thuyết phục được khán giả bởi tài năng diễn xuất. Trước vai Cường, anh còn là một vũ công nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai.
Đỗ Nhật Hoàng hóa thân vào vai chiến sĩ Cường trong "Mưa đỏ" thành công ra sao?
Trong "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng vào vai Cường, một thanh niên trí thức mang trong mình nhiều trăn trở và lý tưởng. Ngay từ những giây đầu của teaser trailer được công bố trước đó, Cường đã được khán giả nhận xét chính là gương mặt đại diện cho lớp thanh niên trẻ yêu nước, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng "gác bút nghiên" lên đường ra trận.
Trước "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng từng có vai diễn đầu tay ấn tượng với vai Phúc trong phim điện ảnh chuyển thể "Ngày xưa có một chuyện tình". Đến với "Mưa đỏ", đây hứa hẹn sẽ là một trong những vai diễn đáng nhớ và mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của Đỗ Nhật Hoàng.
Nói về quãng thời đóng phim, Đỗ Nhật Hoàng kể với báo chí, anh có 81 ngày ghi hình ở Quảng Trị với những trải nghiệm nghề nghiệp quý giá. "Có thể nói, đây là những khoảnh khắc ghi dấu trong tôi tình yêu với dòng phim cách mạng. Ngay từ những ngày đầu tiên nhận được lời mời tham gia Mưa đỏ, tôi đã đồng ý ngay. Bởi tôi biết đây không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là cơ hội để góp phần kể lại một câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc. Điều đó khiến tôi tự hào và ý thức được trách nhiệm của mình với từng cảnh quay, từng biểu cảm. Tôi thấy mình trưởng thành hơn sau hành trình với phim", Đỗ Nhật Hoàng kể.
Qua diễn xuất chân thật về nhân vật Cường, Đỗ Nhật Hoàng đã làm trái tim khán giả tan chảy và xúc động. Để có được thành quả xuất sắc ấy, với nam diễn viên quê Khánh Hòa, anh đã rèn luyện cho mình 3 phẩm chất, đó là: đam mê, liều lĩnh và chân thành. Chính 3 phẩm chất này đã cho Đỗ Nhật Hoàng trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, thuyết phục được khán giả xem phim anh đóng.
Không chỉ có được một vai diễn để đời trong phim "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng còn tự nhận anh "lời" cả hội anh em trong đoàn làm phim. Cũng giống như các diễn viên trong "Mưa đỏ", suốt 81 ngày đêm bên nhau, họ xây dựng được một tình cảm ấm cúng như gia đình. Đến phút chia tay, ai cũng bịn rịn phải nói lời chia xa. Với Đỗ Nhật Hoàng hay các diễn viên đóng vai các chiến sĩ trong tiểu đội 1 thì "Mưa đỏ" đã trở thành ký ức không thể phai mờ trong trái tim họ.
Đỗ Nhật Hoàng: Vũ công điển trai gây sốt trong "Người ấy là ai"
Trước khi đến với "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997 từng là vũ công trong vũ đoàn Bước nhảy. Nam diễn viên ở đời thực sở hữu vẻ ngoài nam tính, vóc dáng cao 1,8m.
Đến năm 2022, anh gây chú ý khi tham gia chương trình "Người ấy là ai". Sau đó, Đỗ Nhật Hoàng còn góp mặt trong phim điện ảnh "Ngày xưa có một chuyện tình" và chính thức chuyển hướng làm diễn viên từ đó.
Dù bước vào làng phim ảnh khá muộn so với đồng nghiệp, Đỗ Nhật Hoàng cho biết anh không cảm thấy ngại khi bị gọi là "tân binh". Nam diễn viên quê Khánh Hòa tâm sự: "Vì thực tế, việc được đóng chính trong dự án được đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu như "Ngày xưa có một chuyện tình" là cơ hội mà không phải ai cũng có được. Tôi cũng không ngại chuyện chê khen, tất nhiên mình sẽ cố gắng để vai diễn tốt nhất nhưng nếu có chỗ nào chưa làm hài lòng khán giả, tôi sẽ nghiêm túc nhìn nhận để thay đổi bản thân. Tôi hy vọng ngoài vai Phúc thì trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều vai diễn ấn tượng hơn".
Sau bộ phim "Ngày xưa có một chuyện tình", Đỗ Nhật Hoàng còn vào một vai nhỏ trong phim "Mai" của Trấn Thành. Nam diễn viên cũng chinh phục được khán giả bởi sự tròn trịa trong diễn xuất. Anh được giới chuyên môn đánh giá cao cả về sắc vóc lẫn tinh thần làm việc chuyên nghiệp, hết mình vì vai diễn.
Trong chuyện đời tư, Đỗ Nhật Hoàng từng có mối tình với diễn viên Yên Đan (diễn viên phim "Đi giữa trời rực rỡ"). Chuyện tình của họ được fan rất ủng hộ. Bản thân cả 2 đều dành lời khen tặng cho đối phương. Tuy nhiên sau đó, họ đã đường ai nấy đi trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Hiện tại, Đỗ Nhật Hoàng chỉ muốn chuyên tâm cho sự nghiệp, anh muốn có thêm dự án phim hay để cống hiến cho khán giả những vai diễn tốt.
Ảnh: FBNV
