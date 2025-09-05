Nguyễn Hùng - Hải của 'Mưa đỏ': Từng bán cafe mưu sinh, lớn lên trở thành chủ nhân hits triệu views

Lâm Thanh Nhã - Bình của 'Mưa đỏ': Đời thực vất vả, chăm chỉ kiếm tiền lo kinh tế cho gia đình GĐXH - Lâm Thanh Nhã với vai Bình của phim Mưa đỏ đã nhận được nhiều lời khen của khán giả. Đằng sau thành công của vai diễn, anh có một cuộc đời gian truân, vất vả từ tấm bé.





Nguyễn Hùng "bùng nổ" với nhân vật Hải của "Mưa đỏ"

Phim "Mưa đỏ" đang tiến sát với mốc doanh thu 500 tỷ đồng và hiện tại, các diễn viên của đoàn rất bận rộn với lịch cinetour giao lưu cùng khán giả. Trong Tiểu đội 1 ngoài Tạ, Cường, Bình, Tú, Sen, khán giả còn nhớ đến Hải do diễn viên Nguyễn Hùng thủ vai.

Nguyễn Hùng (ngồi đầu) trong phim "Mưa đỏ".

Trong bộ phim này, Hải hiện lên như một người lính trẻ vui tính, giàu tình cảm nhưng cũng gan lỳ và quả cảm trong chiến đấu. Ở nhân vật này hội tụ đầy đủ khí chất của người Quảng Nam (nay là Đà Nẵng): trung dũng, kiên cường, mộc mạc mà bền bỉ, hồn hậu nhưng quyết liệt. Hải không chỉ cầm súng xông pha giữa bom đạn mà còn mang đến tiếng cười, sự sẻ chia, trở thành chỗ dựa tinh thần cho đồng đội. Giữa những khoảng lặng ngắn ngủi của chiến trường, nụ cười hồn nhiên và những câu thoại "cà rỡn" đúng chất Quảng của anh như tiếp thêm sức mạnh cho cả Tiểu đội, để thấy rằng giữa khói lửa vẫn có những con người lạc quan, yêu đời đến thế.

Nét dung dị trong nhân vật Hải được Nguyễn Hùng thể hiện một cách chính xác.

Vai diễn này được chọn mặt gửi vàng cho Nguyễn Hùng, một người con quê gốc Quảng Nam, nhờ đó anh đã thể hiện tốt vai diễn của mình. Như đã chia sẻ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đạo diễn Đặng Thái Huyền rất cân nhắc và dường như chị "đo ni đóng giày" cho mỗi vai diễn. Chính điều đó đã tạo nên thành công của phim "Mưa đỏ", cũng nhờ đó mà Nguyễn Hùng có thể "bùng nổ" với vai Hải của mình.

Trước khi đảm nhận vai Hải trong dự án "Mưa đỏ", Nguyễn Hùng được biết đến với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc Maydays, chủ nhân của ca khúc "Phép màu" và là gương mặt nổi bật trong phim ngắn "Đàn cá gỗ", tác phẩm giành giải Phim ngắn xuất sắc tại Giải thưởng Cánh diều 2024. Sự góp mặt của anh trong "Mưa đỏ" đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý từ âm nhạc sang điện ảnh, nơi anh mạnh dạn thử sức với một vai diễn gai góc, đòi hỏi nhiều chiều sâu nội tâm.

Nguyễn Hùng nhận được sự yêu mến của khán giả cả về tài năng ca hát lẫn diễn xuất.

Dù xuất phát điểm chỉ là "tay ngang" nhưng bằng sự chuyên nghiệp lẫn tận tâm, Nguyễn Hùng đã làm nên một nhân vật Hải dung dị, dí dỏm mà vẫn rất xúc động với khán giả.

Nguyễn Hùng từ chàng trai nhỏ theo cha lên rẫy đến chủ nhân của 2 hits triệu views

Nguyễn Hùng là thế hệ nghệ sĩ Gen Z nổi tiếng với những ca khúc có ca từ dung dị, nhẹ nhàng, và ít ai biết chất liệu âm nhạc hiện tại là chính cuộc sống của anh. Từ nhỏ, nam diễn viên đã cùng cha đi lên rẫy và qua chiếc đài nhỏ, anh nghe những ca từ đẹp của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thông qua giọng hát của Khánh Ly, Nguyễn Hùng cảm nhận được vẻ đẹp trong mỗi ca từ. Và đây là nền tảng giúp anh cảm thụ âm nhạc và trở thành một nhạc sĩ, ca sĩ như ngày hôm nay.

Nguyễn Hùng chủ nhân 2 hits: Phép màu, Còn gì đẹp hơn.

Từ mảnh rẫy nhỏ, Nguyễn Hùng đến trung tâm Pleiku (Gia Lai) làm nhân viên ở một quán cà phê. Tại đây, lúc vắng khách, cậu lại cầm đàn guitar và hát lên những khúc ca do chính mình sáng tác. Từ sân khấu âm nhạc vài người, Nguyễn Hùng vào nhóm Maydays để biểu diễn cho hàng trăm, rồi hàng nghìn khán giả, và đến nay đã trưởng thành, trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Với "Mưa đỏ", Nguyễn Hùng đã có hành trình "lột xác lớn". Ngoài vai diễn Hải gây thương nhớ với khán giả, cậu còn có ca khúc hàng triệu views "Còn gì đẹp hơn". Bài hát ngân vang với ca từ xúc động: "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng." Với Nguyễn Hùng, cậu viết nhạc bằng những cảm nhận chân thật từ chính câu chuyện lịch sử qua lăng kính cảm xúc. Chính vì vậy, mỗi bài hát của anh đều mang một thông điệp ý nghĩa và làm tan chảy trái tim khán giả.

Từ sân khấu 5 người xem, hiện tại, nam nghệ sĩ gen Z có một sân khấu lớn.

Trước "Còn gì đẹp hơn", Nguyễn Hùng đã có "Phép màu" với 51 triệu views. Theo lời tâm sự của nam nghệ sĩ Gen Z, nội dung ca khúc là những ghi chép về mối tình kéo dài 6–7 năm của anh. Khi gom lại tất cả những kỷ niệm đó vào bài hát, Nguyễn Hùng đã cho khán giả một ca khúc hay, dung dị nhưng cũng sâu sắc về một chuyện tình đã qua. Ở tuổi 26, anh đã có nhiều trải nghiệm về cuộc sống, điều đó giúp bản thân hoàn thiện và làm nghề sâu sắc hơn.

Nguyễn Hùng hot viral với bài hát "Còn gì đẹp hơn" trong phim "Mưa đỏ". Clip: Tiktok Nhi Huỳnh