Lâm Thanh Nhã - Bình của 'Mưa đỏ': Đời thực vất vả, chăm chỉ kiếm tiền lo kinh tế cho gia đình
GĐXH - Lâm Thanh Nhã với vai Bình của phim Mưa đỏ đã nhận được nhiều lời khen của khán giả. Đằng sau thành công của vai diễn, anh có một cuộc đời gian truân, vất vả từ tấm bé.
Lâm Thanh Nhã hạnh phúc khi được lựa chọn vào phim "Mưa đỏ"
Sau khi ghi dấu mạnh mẽ với công chúng qua vai diễn điện ảnh nổi bật là Will trong Cái giá của hạnh phúc, diễn viên Lâm Thanh Nhã tiếp tục cho thấy sự linh hoạt trong diễn xuất khi hóa thân vào một kiểu nhân vật hoàn toàn mới - Bình trong "Mưa đỏ". Với kinh nghiệm trong các pha hành động cùng trải nghiệm điện ảnh đa dạng, tạo hình với ánh mắt cương nghị nhưng ẩn sau là sự dịu dàng đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi anh lột tả những góc tâm lý của hình tượng người chiến sĩ.
Lâm Thanh Nhã được đạo diễn Đặng Thái Huyền lựa chọn vai Bình, anh đã vỡ òa trong xúc động. Trong phim "Mưa đỏ", vai Bình của Lâm Thanh Nhã là đại diện của người lính trẻ miền Nam, xếp bút nghiên lên đường ra trận. Dù yêu cái đẹp, đam mê hội họa nhưng cũng như bao người lính khác, trải qua sự khốc liệt của chiến trường, chứng kiến đồng đội hy sinh, tận mắt thấy những đau thương, mất mát của cuộc chiến, đã thấy máu khắp nơi, nhân vật Bình càng quyết tâm chiến đấu vì hòa bình, thống nhất đất nước.
Nói về cảm xúc của mình khi nhận vai diễn này, Lâm Thanh Nhã chia sẻ với báo chí: "Tôi đã không cần diễn quá nhiều, vì đã có thể thấu hiểu nhân vật và nhập vai một cách trọn vẹn. Bởi bối cảnh tái hiện quá chân thực về 81 ngày đêm khốc liệt của Thành cổ. Lý do thứ hai là trước quá trình quay phim, các diễn viên đã được luyện tập quân sự, làm quen với máy quay, với tiếng nổ. Khi đạo diễn hô action, tôi đã thực sự hóa thân vào Bình và được sống những ngày tháng của mùa hè Quảng Trị năm đó".
Sự quyết tâm cùng với lý tưởng khi tham gia bộ phim Mưa đỏ đã giúp Lâm Thanh Nhã làm tốt vai diễn của mình. Anh đã trở thành một chiến sĩ tên Bình của tiểu đội 1 sống động, chân thật trong mắt khán giả.
Trải qua 81 ngày đêm cùng tiểu đội 1, Lâm Thanh Nhã đã như sống trong nhân vật Bình và chạm vào trái tim khán giả. Để rồi khi phim đóng máy, nam diễn viên quê Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) đã viết từng tên các thành viên trong tiểu đội 1 với tình cảm yêu thương, ấm áp. Anh cho biết trong khoảng thời gian quay phim cùng nhau, cả tiểu đội 1 coi nhau như anh em thân thiết. Họ coi Mưa đỏ là một kỉ niệm đẹp khó quên trong cuộc đời lẫn sự nghiệp của mình.
Lâm Thanh Nhã: Đời thực như phim
Lâm Thanh Nhã được khán giả ấn tượng bởi gương mặt sáng cùng nụ cười tỏa nắng. Nhưng ít ai biết đằng sau vẻ ngoài có phần tươi sáng ấy là một cuộc đời cơ cực từ lúc ấu thơ của anh. Lâm Thanh Nhã không than vãn hay kể lể quá nhiều về đời tư của mình. Tuy nhiên, với các đoàn làm phim anh đã tham gia, ai cũng hiểu Lâm Thanh Nhã rất vất vả.
Lâm Thanh Nhã sinh ra trong gia đình có mẹ làm nghề nông, cha đi bán vé số. Từ nhỏ, anh đã làm quen với công việc đồng áng. Sau cha mẹ ly hôn, anh bắt đầu tự lập, học cấp 3 ở một thị trấn khác, rồi đi làm thêm đủ nghề: thổi sơn bàn ghế, bưng bê, làm gỗ… Sau này lên TP.HCM, Lâm Thanh Nhã lại tiếp tục làm thêm nhiều việc khác.
Hoàn cảnh sống khó khăn nhưng Lâm Thanh Nhã lại có tinh thần lạc quan với tất cả, anh coi những điều đã qua là một trải nghiệm sống hữu ích. Có lẽ vì thế nên khi vào phim, Lâm Thanh Nhã diễn ra đúng cảm xúc lẫn tính cách nhân vật rất nhanh.
Lâm Thanh Nhã cũng có thời gian khó khăn như khi không có phim, thất nghiệp nhưng nhờ sự lạc quan, anh lại tìm được con đường sáng cho mình. Khi chứng minh được thực lực với giới chuyên môn qua các phim: Kẻ ẩn danh, Người mặt trời, Cây táo nở hoa, Bác sĩ hạnh phúc..., Lâm Thanh Nhã đã có được thu nhập tốt từ công việc phim ảnh.
Đầu năm 2024, sau nhiều năm đi làm từ công việc quản lý khách sạn đến đóng phim, anh đã mua đất xây được nhà cho cha. Dù thời điểm đó, Lâm Thanh Nhã phải vay tiền ngân hàng để cho cha một "chốn đi về", anh cũng chấp nhận. Hiện tại ở tuổi 30, nam diễn viên đã tự tin dựa vào chính bản thân mình lo kinh tế, báo hiếu bố mẹ. Anh tự hào vì mình đã làm được những điều từng mơ ước. Lâm Thanh Nhã đã gắn kết được bố mẹ sau bao năm họ có cuộc sống riêng. Tuy nhiên, giờ đây, cả hai đã có thể ngồi chung với nhau, đó là niềm hạnh phúc mà bấy lâu nam diễn viên hằng mong muốn.
Ảnh: FBNV
