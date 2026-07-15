'Tổng tài' thích Diệu (Quỳnh Châu) từ thời còn là học sinh

Tập 26 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đã được phát sóng, để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả. Trong tập phim, Sơn (Đức Hiếu) đến nhà Diệu (Quỳnh Châu). Hình ảnh quen thuộc của hành lang nhà Diệu ở khu tập thể khiến anh nhớ lại năm xưa khi còn là học sinh, Sơn năm đó mang quà và hoa tới trước cửa nhà Diệu nhưng đã bị Sinh, Tài ném dép làm rơi quà, hoa. Cậu học trò nhút nhát năm đó không dám thổ lộ tình cảm với Diệu.

Bây giờ, Sơn mạnh dạn bấm chuông nhưng người mở cửa là bố của Diệu. Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) vốn ác cảm với Sơn vì anh là đại diện chủ đầu tư của dự án di dời người dân khu tập thể nên ông Đăng đuổi thẳng anh chàng. Diệu thấy vậy liền rủ Sơn lên sân thượng ăn lẩu cùng anh chị em khu tập thể. Lâu lắm mới gặp lại Sơn, Tài và Bằng hết lời trầm trồ, xuýt xoa khen ngợi Sơn: vừa đẹp trai, vừa tài giỏi.

Sơn gặp lại những người bạn đã sống cùng khu tập thể từ nhỏ. Ảnh VTV

Nhân dịp có Sơn tham gia, sau bữa tối, cả hội cùng rủ nhau đi karaoke – điều mà hiếm hoi lắm cả nhóm mới thực hiện. Ai cũng có nỗi buồn, sự lo toan riêng nhưng ở khoảnh khắc bên nhau này, chỉ còn lại niềm vui và sự ấm áp.

Sau khi đi hát karaoke về, Tài (Tuấn Tú) tranh thủ tặng quà và thổ lộ tình cảm với chị Nguyệt (Thanh Hương). Tài tỏ ra bức xúc vì chị Nguyệt bây giờ tự ti, sống rụt rè, rón rén, mà không phải là chị Nguyệt phóng khoáng, không biết sợ là gì của ngày xưa. Chị Nguyệt đáp trả lại Tài bằng những lời khá chua chát: "Cậu lấy cái gì ra để tự tin? Tôi lấy cái gì ra để phóng khoáng? Lo cho mình đi!".

Tài thêm một lần tỏ tình thất bại trước chị Nguyệt. Ảnh VTV

Sơn khi về đến nhà, việc đầu tiên là anh nhắn tin cho Diệu, bày tỏ niềm vui vì hôm nay được tham gia ăn lẩu, đi hát cùng mọi người. Hóa ra Sơn vẫn giữ chú gấu bông năm xưa Diệu từng đưa cho cậu kê chân đỡ đau khi bị bố phạt bắt quỳ.

Sơn vẫn giữ chú gấu bông năm xưa Diệu đưa cho để lót khi bị quỳ phạt. Ảnh VTV

Trong khi đó, Bằng về đến nhà thấy cửa nhà mình đã bị khóa không vào được. Cậu đành lên nhà Sinh ngủ nhờ một đêm. Sáng hôm sau, Sinh gọi thêm Tài cùng mang dụng cụ xuống phá khóa cửa nhà Bằng.

Đúng lúc này, vợ chồng anh trai của Bằng đi tới nhưng không thể cãi lý lẽ với các bạn của Bằng. Không chỉ vậy, những bà con khác ở khu tập thể cũng đều bênh vực lẽ phải, bênh vực Bằng.

Bằng bị vợ chồng anh trai kéo đến đòi lại căn nhà bố mẹ để lại. Ảnh VTV

Ông Đăng nhắc nhở con gái về việc không thể quên ơn của những người đã giúp đỡ, ở bên mình lúc khó khăn. Theo ông, Diệu mất việc thì chỉ buồn chứ không đói được, còn Sinh nếu mất việc thì là cả một vấn đề vì anh còn phải nuôi con gái, bố già, thậm chí cả em gái.

Khi Sơn đến đón Diệu, một số người ở khu tập thể đã nhìn thấy, trong đó có Sinh. Anh không thể không chạnh lòng, thậm chí bộc lộ cảm xúc vừa bực bội vì ghen ở trong lòng, vừa ngậm ngùi vì thất tình, vì tự ti trước sự thành công của Sơn.

Sinh cảm thấy buồn khi chứng kiến cảnh Diệu lên xe của Sơn. Ảnh VTV

Trong khi Diệu đã bắt đầu công việc ở công ty thì Sinh vẫn loay hoay đi tìm việc. Trên xe đưa Diệu đi làm, Sơn tranh thủ bày tỏ tình cảm khá nhiều. Anh muốn Diệu đi làm chỉ cần "chill chill" không phải áp lực. "Tôi cần người, chứ đâu cần vốn. Tôi chờ Diệu bao nhiêu năm còn được, vội gì đâu", Sơn nói với Diệu.

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