Đồ uống tốt nhất cho sức khỏe vào mùa hè
Ngoài nước lọc, bạn có thể uống nước có ga không đường, nước khoáng, cà phê, trà, sữa…
Mùa hè nóng bức với độ ẩm cao khiến việc giữ cho cơ thể đủ nước trở thành ưu tiên hàng đầu. Theo khuyến cáo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, bạn đừng đợi đến khi khát mới uống, hãy bổ sung chất lỏng thường xuyên, bất kể mức độ vận động.
Nước lọc là lựa chọn lành mạnh nhất. “Cơ thể con người có 60% là nước, chúng ta cần uống nước để sống. Nước tham gia vào hầu hết mọi quá trình trao đổi, chuyển hóa trong cơ thể”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Natalie Rizzo cho biết.
Ngoài nước lọc, nhiều lựa chọn khác cũng tốt cho sức khỏe, bao gồm chức năng cấp ẩm:
Nước có ga không đường: Loại nước này thường không chứa calo. Tuy nhiên, CO2 khiến thức uống có tính axit, nếu dùng nhiều có thể ảnh hưởng men răng.
Nước khoáng pha chút nước ép: Pha nước có ga với ít nước cam để tăng vị, giúp bạn dễ hấp thụ hơn. Nước ép nguyên chất 100% có nhiều dinh dưỡng nhưng cũng chứa lượng lớn calo và đường, nên giới hạn khoảng 240ml mỗi ngày.
Cà phê và trà: Hai thức uống này giàu chất chống oxy hóa và hợp chất thực vật có lợi, có thể uống nóng hoặc lạnh, trong đó trà xanh đặc biệt tốt. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, caffeine không làm mất nước; giới hạn an toàn là 400mg mỗi ngày, tương đương 4 cốc cà phê. Cà phê đen và trà không đường chứa ít calo nhất, nhưng thêm chút sữa hoặc đường vẫn ổn.
Sữa: Giàu protein, vitamin và khoáng chất, đồng thời góp phần cấp nước. Lựa chọn tốt gồm sữa bò và sữa đậu nành. Các loại sữa thực vật như hạnh nhân, yến mạch cũng tốt nhưng cần hạn chế bổ sung đường.
Sinh tố: Tùy nguyên liệu mà sinh tố có thể lành mạnh hay không. Chuyên gia Rizzo thường làm sinh tố với sữa chua Hy Lạp, trái cây và sữa đậu nành sau khi tập luyện.
Nước dừa cũng là lựa chọn thay thế ngon miệng, chứa kali và chất điện giải, nhưng vẫn có khoảng 44 calo và 10g đường mỗi cốc, ngay cả khi không thêm đường. Vì vậy, bạn nên uống vừa phải.
Ngược lại, có hai nhóm đồ uống cần hạn chế:
Nước ngọt có ga thông thường: Một lon 355ml chứa tới 39g đường - gần bằng giới hạn khuyến nghị 50g mỗi ngày. Nếu thích soda, bạn nên chọn loại không đường.
Đồ uống có cồn: Không có mức uống nào được coi là an toàn cho sức khỏe. Bia và rượu còn gây mất nước do tác dụng lợi tiểu. “Đừng nghĩ rằng bia giúp giải khát, vì thực tế ngược lại”, chuyên gia Rizzo lưu ý.
Các chuyên gia nhấn mạnh, dùng đồ uống có cồn và nước ngọt càng ít càng tốt. Khi lựa chọn đồ uống mùa hè, nước lọc vẫn là “vua” của cấp ẩm, các lựa chọn khác nên dùng hợp lý để vừa giải khát vừa bảo vệ sức khỏe.
