5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

Thứ hai, 21:30 06/10/2025 | Chuyện vợ chồng
GĐXH - Hôn nhân bền lâu không đến từ sự nhẫn nhịn mù quáng, mà từ hai người biết thấu hiểu, biết đối thoại và cùng nhau trưởng thành.

Bài viết nhấn mạnh rằng trong hôn nhân, mâu thuẫn là điều tự nhiên nhưng quan trọng là phải truy tìm được nguyên nhân gốc rễ thay vì chỉ tìm cách xoa dịu tạm thời. Khi hiểu được bản chất của vấn đề, vợ chồng mới có thể hòa giải một cách đúng đắn và lâu dài. Việc né tránh hoặc cố làm hài lòng nhau mà không giải quyết tận gốc chỉ khiến mâu thuẫn lặp lại, khiến tình cảm ngày càng phai nhạt.

Bên cạnh đó, bài viết đề cao vai trò của giao tiếp và sự thấu hiểu. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ không hẳn vì mâu thuẫn, mà vì hai người không còn nói chuyện với nhau. Việc trao đổi thẳng thắn, lắng nghe trong tôn trọng sẽ giúp xóa bỏ hiểu lầm và giữ gìn sự kết nối. Phụ nữ cũng được khuyên không nên liên tục nghi ngờ hay truy hỏi tình cảm của chồng, bởi tình yêu thật sự không chỉ thể hiện bằng lời nói mà nằm ở những nỗ lực và hành động hằng ngày.

Cuối cùng, bài viết nhấn mạnh hai yếu tố quan trọng để duy trì hôn nhân hạnh phúc: sự hòa hợp trong đời sống chăn gối và khả năng thay đổi bản thân. Khi vợ chồng cùng thấu hiểu nhu cầu của nhau và dám điều chỉnh cái tôi, tình yêu sẽ trở nên trưởng thành hơn. Chính sự thay đổi tích cực, kiên nhẫn và cảm thông mới là chìa khóa giúp hôn nhân vượt qua khủng hoảng và bền vững theo năm tháng.

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể 'giết chết' hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

GĐXH - Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: Có những câu nói phụ nữ tuyệt đối đừng thốt ra trước mặt chồng, nếu không hôn nhân rất dễ rạn nứt.

Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này

GĐXH - Bạn có biết 3 thói quen nào của mình khiến chồng con dần xa cách? Biết sớm, điều chỉnh kịp thời để giữ lửa gia đình, hạnh phúc trọn vẹn.

Bảo An
Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?

Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?

Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tin

Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tin

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Ông bố nào bỏ qua 5 điều này, coi chừng con trai tụt lại từ 'vạch xuất phát'

Đừng dại mà 'chìa tay' với 6 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thân

Đừng dại mà 'chìa tay' với 6 kiểu người này, càng giúp càng chuốc họa vào thân

Cặp đôi nhà sát vách kết hôn sau 11 năm yêu, dựng chung rạp cưới, thuê chung MC

Cặp đôi nhà sát vách kết hôn sau 11 năm yêu, dựng chung rạp cưới, thuê chung MC

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Cách nhau vỏn vẹn mấy bước chân, hai gia đình của cặp đôi ở An Giang quyết định tổ chức chung đám cưới, chỉ thuê 1 MC.

Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Hôn nhân vốn là chuyện hệ trọng của đời người, thế nhưng đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ về tài sản hôn nhân cũng có thể khiến mọi kế hoạch đổ vỡ.

Bạn thân ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm, người vợ treo băng rôn 'cảm ơn'

Bạn thân ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm, người vợ treo băng rôn 'cảm ơn'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một người vợ ở Trung Quốc gây xôn xao mạng xã hội khi treo biểu ngữ, băng rôn thể hiện lòng biết ơn vì bạn thân đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm qua.

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: Có những câu nói phụ nữ tuyệt đối đừng thốt ra trước mặt chồng, nếu không hôn nhân rất dễ rạn nứt.

Kết hôn 19 năm, nhà có đám tang mới biết chồng nuôi vợ bé hơn 16 năm

Kết hôn 19 năm, nhà có đám tang mới biết chồng nuôi vợ bé hơn 16 năm

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Tại đám tang của bố chồng, khi một phụ nữ lạ mặt mặc đồ tang như con dâu xuất hiện, người vợ mới biết người chồng 19 năm của mình đã lén nuôi vợ bé từ 16 năm nay.

Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này

Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này

Chuyện vợ chồng - 5 ngày trước

GĐXH - Bạn có biết 3 thói quen nào của mình khiến chồng con dần xa cách? Biết sớm, điều chỉnh kịp thời để giữ lửa gia đình, hạnh phúc trọn vẹn.

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

GĐXH - Trục trặc trong việc quét mã thanh toán tiền thuốc tránh thai, người đàn ông lộ chuyện ngoại tình với vợ.

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Sau những cảm mến đầu tiên kể từ khi còn học tiểu học, Tomioka Isamu cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹn với người phụ nữ anh thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.

Người chồng biến 'cung đường đau buồn' thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ

Người chồng biến 'cung đường đau buồn' thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

Để tưởng nhớ vợ quá cố, người chồng ở Đắk Lắk đã biến đoạn đường nơi vợ gặp tai nạn giao thông thành một vườn hoa hồng rực rỡ.

Nữ giám đốc chi 11 tỷ đồng để ở bên cấp dưới có vợ, nhận kết đắng

Nữ giám đốc chi 11 tỷ đồng để ở bên cấp dưới có vợ, nhận kết đắng

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

Yêu nam nhân viên đã có vợ, một nữ giám đốc ở Trùng Khánh đã chi hơn 11 tỷ đồng để thúc đẩy nhanh việc ly hôn của nhân tình.

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chuyện vợ chồng

Sau những cảm mến đầu tiên kể từ khi còn học tiểu học, Tomioka Isamu cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹn với người phụ nữ anh thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.

Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều

Không phải bệnh tật hay thiếu tiền, đây mới là nỗi lo lớn nhất tuổi xế chiều

Chuyện vợ chồng
Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắng

Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắng

Chuyện vợ chồng
Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Chuyện vợ chồng
Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này

Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này

Chuyện vợ chồng

