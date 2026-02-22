Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Chủ nhật, 16:41 22/02/2026 | Xã hội

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, bất chấp mưa gió, hàng nghìn người lỉnh kỉnh hành lý ùn ùn trở lại Thủ đô, các bến xe, cửa ngõ thành phố đông nghẹt người và phương tiện.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 1.

Sáng 22/2 (mùng 6 Tết), ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong cơn mưa phùn kéo dài, đông đảo người dân quay trở lại Hà Nội, khiến giao thông tại nhiều cửa ngõ và khu vực bến xe rơi vào tình trạng ùn ứ.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trên đường Vành đai 2 đoạn hướng về cầu Vĩnh Tuy (qua Minh Khai), cả hai chiều phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm chạp do lưu lượng tăng cao.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 3.

Tại lối lên cầu Vĩnh Tuy theo hướng từ Minh Khai sang Long Biên, phương tiện nối đuôi nhau, giao thông rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 4.

Tương tự, trên đường Cổ Linh, giao thông cũng rơi vào cảnh ùn ứ khi ô tô xếp kín ba hàng, chiếm trọn mặt đường, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 5.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 6.

Tại khu vực đường Ngọc Hồi hướng về Giải Phóng, lượng phương tiện tăng mạnh song giao thông vẫn cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 7.

Trong cơn mưa phùn kéo dài, việc đi lại của người dân càng thêm vất vả, nhiều phương tiện phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 8.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 9.

Để tránh hành lý bị ướt mưa, nhiều người cẩn thận quấn kín vali, túi xách bằng nhiều lớp ni-lông trước khi di chuyển.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 10.

Trở lại Hà Nội làm việc sau kỳ nghỉ Tết, anh Hoài Nam cho biết mang theo khá nhiều hành lý cùng quà quê như gạo, rau sạch. Để tránh mưa phùn làm ướt đồ, anh phải bọc kín mọi thứ bằng nhiều lớp ni-lông.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 11.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 12.

Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người trở lại Hà Nội với hành lý cồng kềnh, quà quê chất kín trên xe, tay xách nách mang giữa dòng phương tiện đông đúc.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 13.

Sau hành trình dài, nhiều người tất bật trở về nhà nghỉ ngơi, sắp xếp lại công việc để sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 14.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 15.

Tại nút cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ theo hướng vào trung tâm thành phố, giao thông ghi nhận tình trạng ùn ứ nhẹ do lưu lượng phương tiện tăng cao.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 16.

Trưa nay tại bến xe Giáp Bát, lượng sinh viên và người lao động bắt đầu tăng mạnh. Nhiều người tay xách nách mang, vội vã trở lại thành phố để chuẩn bị cho tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 17.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 18.

Dù vậy, lượng hành khách hiện vẫn ở mức vừa phải, chưa xảy ra quá tải; dự báo từ chiều nay, mật độ người đổ về bến sẽ tăng cao hơn.

Minh Đức
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Ngôi chùa đẹp như 'tranh vẽ' ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái

Ngôi chùa đẹp như 'tranh vẽ' ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Trong tiết xuân của ngày mùng 6 Tết, Chùa Cây Thị (xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) đón đông đảo người dân và du khách thập phương về chiêm bái, cầu bình an, may mắn.

Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu năm

Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu năm

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Sau liên tiếp hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Quảng Trị và Lào Cai trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra mệnh lệnh yêu cầu toàn lực lượng siết chặt quản lý, không để xảy ra những bi kịch tương tự.

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Thời sự - 47 phút trước

GĐXH - Ngày 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 chính thức khai mạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội).

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: 22 người gặp nạn là anh em, họ hàng

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: 22 người gặp nạn là anh em, họ hàng

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH - Vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà dịp sau Tết khiến dư luận bàng hoàng khi toàn bộ hành khách trên tàu đều là người cùng một thôn, có quan hệ anh em, họ hàng.

Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông chưa từng có vào mùng 6 Tết

Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông chưa từng có vào mùng 6 Tết

Xã hội - 1 giờ trước

Hôm nay (22/2, tức mùng 6 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM lập kỷ lục khai thác với gần 178.000 lượt hành khách và hơn 1.060 chuyến bay, trở thành ngày cao điểm nhất dịp Tết Nguyên đán.

Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Hà Nội), đã khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.

Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 22/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.

Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?

Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Năm 2026, công dân có thể dùng loại giấy tờ nào thay thế hộ chiếu?

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầu

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầu

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch gắn với mẫu người bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, càng đối diện nghịch cảnh càng thể hiện rõ sự dũng cảm và quyết đoán.

Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tối 21/2/2026, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Xem nhiều

Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài

Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tài

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp càng gắn bó với nhà cửa, đất đai thì vận khí càng vượng.

Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng 'mua may, bán rủi' đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?

Sau sáp nhập, phiên chợ Viềng 'mua may, bán rủi' đầu năm nổi tiếng miền Bắc được tổ chức ở đâu của Ninh Bình?

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầu

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầu

Đời sống
Thời tiết mùng 6 Tết Bính Ngọ: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, có mưa, trời rét

Thời tiết mùng 6 Tết Bính Ngọ: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, có mưa, trời rét

Xã hội
Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích

Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top