Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Chủ nhật, 16:24 22/02/2026 | Thời sự
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Ngày 22/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Hà Nội), đã khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).

Phát biểu khai mạc Lễ hội, Nguyễn Văn Thiềng - Chủ tịch UBND xã Đông Anh cho biết, cách đây hơn 2.300 năm, sau khi đánh thắng quân Tần, Thục Phán An Dương Vương đã thống nhất Âu Việt và Lạc Việt, xây dựng kinh đô Cổ Loa - tòa thành quân sự và chính trị có quy mô lớn, cấu trúc độc đáo, đánh dấu bước phát triển quan trọng của nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử với nhiều biến thiên, Cổ Loa vẫn trường tồn, trở thành biểu tượng của ý chí độc lập, tự cường, là niềm tự hào của người dân Đông Anh và Thủ đô Hà Nội.

Lễ hội Cổ Loa là loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, với nhiều nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, tiêu biểu như nghi thức rước kiệu, tế lễ và các hoạt động văn hóa dân gian.

Hà Nội: Tưng bừng khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Ngày 22/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa đã khai mạc lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.

Đây không chỉ là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của tiền nhân, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu.

Đặc biệt, Lễ hội Cổ Loa năm nay được tổ chức gắn với mô hình "không gian lễ hội truyền thống số", ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá di tích thông qua mã QR, số hóa tư liệu và truyền thông đa nền tảng.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả tổ chức lễ hội, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử, văn hóa của Cổ Loa đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ, tạo nền tảng phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Hà Nội: Tưng bừng khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.

Theo ông Thiềng, năm 2025 là năm đầu tiên xã triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, bộ máy chính quyền đã được sắp xếp tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Chuyển đổi số trở thành khâu đột phá, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng cao, công tác quản lý, điều hành ngày càng công khai, minh bạch.

Hà Nội: Tưng bừng khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Lễ hội Cổ Loa năm nay được tổ chức gắn với mô hình “không gian lễ hội truyền thống số”.

Cùng với đó, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 9,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; thu ngân sách đạt 2.852 tỷ đồng.

Công tác đầu tư xây dựng được tập trung triển khai với 681 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 4.256 tỷ đồng. Đặc biệt, Khu di tích Cổ Loa được quan tâm đầu tư tôn tạo, nâng cấp nhiều hạng mục quan trọng, góp phần bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

GĐXH - Sáng 21/2 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).

Tin liên quan

Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả

Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả

Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Mùng 4 Tết Nguyên đán, nguồn hàng phủ kín thị trường, thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹ

Mùng 4 Tết Nguyên đán, nguồn hàng phủ kín thị trường, thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹ

Cùng chuyên mục

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Thời sự - 49 phút trước

GĐXH - Ngày 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 chính thức khai mạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội).

Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 22/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.

Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tối 21/2/2026, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày Tết

Chuyện về lực lượng 'thầm lặng' bảo vệ bình yên Thủ đô trong những ngày Tết

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 bình yên, hạnh phúc, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp không khoan nhượng, lực lượng 141 Hà Nội đã phát huy vai trò “quả đấm thép”, bảo đảm để người dân đón Xuân trong an toàn tuyệt đối.

Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồng

Lái xe không đúng hạng giấy phép, vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ bị phạt hơn 100 triệu đồng

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Điều khiển xe khách không đúng hạng giấy phép lái xe, nhiều thiết bị giám sát không hoạt động bị tạm giữ phương tiện, phạt 104,5 triệu đồng.

Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 21/2 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) đã được tổ chức tại Hà Nội.

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Mùng 4 Tết Nguyên đán, rất đông du khách từ khắp nơi đổ về Sa Pa (Lào Cai) để chinh phục đỉnh Fansipan – "nóc nhà Đông Dương".

Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích

Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích

Thời sự - 3 ngày trước

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/2 (ngày mồng 3 Tết), trên sông Gianh, đoạn qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ lật thuyền đặc biệt thương tâm làm 2 người tử vong, 2 người mất tích.

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp Tết Bính Ngọ

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm sâu trong dịp Tết Bính Ngọ

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Trong 5 ngày cao điểm (từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số người tử vong so với cùng kỳ năm trước.

