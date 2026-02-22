Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Rực rỡ đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long, sắp hết thời gian miễn phí vé vào cửa GĐXH - Đường hoa Tết Hoàng thành Thăng Long 2026 mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến hết ngày mai (22/02, tức Mùng 6 tháng Giêng).

Phát biểu khai mạc Lễ hội, Nguyễn Văn Thiềng - Chủ tịch UBND xã Đông Anh cho biết, cách đây hơn 2.300 năm, sau khi đánh thắng quân Tần, Thục Phán An Dương Vương đã thống nhất Âu Việt và Lạc Việt, xây dựng kinh đô Cổ Loa - tòa thành quân sự và chính trị có quy mô lớn, cấu trúc độc đáo, đánh dấu bước phát triển quan trọng của nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử với nhiều biến thiên, Cổ Loa vẫn trường tồn, trở thành biểu tượng của ý chí độc lập, tự cường, là niềm tự hào của người dân Đông Anh và Thủ đô Hà Nội.

Lễ hội Cổ Loa là loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, với nhiều nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, tiêu biểu như nghi thức rước kiệu, tế lễ và các hoạt động văn hóa dân gian.

Ngày 22/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa đã khai mạc lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.

Đây không chỉ là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của tiền nhân, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu.

Đặc biệt, Lễ hội Cổ Loa năm nay được tổ chức gắn với mô hình "không gian lễ hội truyền thống số", ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá di tích thông qua mã QR, số hóa tư liệu và truyền thông đa nền tảng.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả tổ chức lễ hội, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử, văn hóa của Cổ Loa đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ, tạo nền tảng phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.

Theo ông Thiềng, năm 2025 là năm đầu tiên xã triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, bộ máy chính quyền đã được sắp xếp tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Chuyển đổi số trở thành khâu đột phá, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng cao, công tác quản lý, điều hành ngày càng công khai, minh bạch.

Lễ hội Cổ Loa năm nay được tổ chức gắn với mô hình “không gian lễ hội truyền thống số”.

Cùng với đó, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 9,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; thu ngân sách đạt 2.852 tỷ đồng.

Công tác đầu tư xây dựng được tập trung triển khai với 681 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 4.256 tỷ đồng. Đặc biệt, Khu di tích Cổ Loa được quan tâm đầu tư tôn tạo, nâng cấp nhiều hạng mục quan trọng, góp phần bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Hà Nội: Tưng bừng khai hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa GĐXH - Sáng 21/2 (tức Mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Lễ hội kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026) đã được tổ chức tại Hà Nội.