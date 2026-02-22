Mới nhất
Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: 22 người gặp nạn là anh em, họ hàng

Chủ nhật, 17:10 22/02/2026 | Xã hội
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà dịp sau Tết khiến dư luận bàng hoàng khi toàn bộ hành khách trên tàu đều là người cùng một thôn, có quan hệ anh em, họ hàng.

Liên quan đến vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà, sáng 22/2, lãnh đạo UBND xã Bảo Ái (tỉnh Lào Cai) cho biết vào lúc 7h20 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật tàu chở khách tại hồ Thác Bà. Danh tính nạn nhân được tìm thấy là cháu H.Đ.M (SN 2015, ở tỉnh Lào Cai). Thi thể nạn nhân được phát hiện và đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

5 nạn nhân mất tích hiện chưa tìm thấy bao gồm: H.V.T. (sinh năm 1983), H.T.T. (sinh năm 1966), T.T.H. (sinh năm 1978), H.T.T.T. (sinh năm 2012), và H.T.H. (sinh năm 1970).

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: 22 người gặp nạn là anh em, họ hàng - Ảnh 1.

Lực lượng Đặc công Hải quâ tìm kiếm người mất tích vụ lật tàu trên hồ Thác Bà. Ảnh: LĐ

Bữa cơm đoàn viên trở thành ký ức đau lòng

VTC đưa tin, sáng 22/2, ông Nguyễn Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) cho biết, toàn bộ 22 hành khách và 1 lái tàu trong vụ lật thuyền trên Hồ Thác Bà đều là người địa phương. 

Tất cả hành khách đều sinh sống tại thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân, có quan hệ anh em, họ hàng, rủ nhau xuống khu vực TP Yên Bái (cũ) chúc Tết người thân vào sáng 21/2 (mùng 5 Tết). Khi trở về vào buổi chiều cùng ngày thì xảy ra tai nạn trên hồ Thác Bà.

Là một trong những người tham gia chuyến đi chúc Tết hôm đó, ông H.V.H. (SN 1968, trú xã Cảm Nhân) vẫn túc trực tại khu vực tìm kiếm. Ông Hòa cho biết gia đình ông xuống khu vực Yên Bái (cũ) thăm họ hàng. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự cố, ông không đi cùng chuyến thuyền gặp nạn.

Khi nhận tin báo phương tiện gặp sự cố gần khu vực Làng Cạn, ông lập tức có mặt tại hiện trường. Những người được đưa lên bờ đã xác định được danh tính. Trong số các nạn nhân chưa được tìm thấy có nhiều người thân trực hệ của ông Hòa, gồm hai chị dâu, một chị gái, một em trai và một cháu nhỏ.

Trao đổi với PV Báo Lao động, anh Hoàng Văn Diện (SN 1987) - người đón họ hàng đến chơi Tết hôm đó - vẫn chưa hết bàng hoàng: “Toàn bộ đều là cô chú, anh em ruột thịt. Không ai là người ngoài. Không ngờ bữa cơm đoàn viên lại trở thành ký ức đau lòng như vậy”, anh Diện ngậm ngùi kể.

Hoàng Văn Long (SN 1978, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai), ký ức về chuyến đi chiều mùng 5 Tết giờ đã trở thành nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai. Ông nghẹn ngào nhớ lại: “Bữa cơm hôm đó có gần 30 người, 5 mâm cỗ đông đủ anh em, cô chú. Ăn xong khoảng 15h, mọi người gọi taxi ra bến thuê tàu về nhà. Không ai nghĩ đó lại là chuyến đi định mệnh”.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có tổng cộng 23 người

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: 22 người gặp nạn là anh em, họ hàng - Ảnh 2.

Khu vực tàu gặp nạn trên hồ Thác Bà chiều 21/2. Ảnh: VTC

Vào khoảng 19h15 ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết Bính Ngọ), tại khu vực hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, chiếc phà chở đá hộc đang trên đường về cảng Hương Lý do ông Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984) điều khiển đã xảy ra va chạm mạnh với một tàu chở khách đang di chuyển theo hướng từ Mông Sơn về Phúc Ninh.

Cú va chạm khiến tàu chở khách bị đắm gần như ngay lập tức. Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có tổng cộng 23 người, bao gồm 22 hành khách và một người lái tàu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp.

Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày 17 người được tìm thấy và trong tình trạng ổn định, 6 người mất tích. Danh tính các nạn nhân mất tích gồm: H.V.T. (sinh năm 1983), H.T.T. (sinh năm 1966), T.T.H. (sinh năm 1978), H.T.T.T. (sinh năm 2012),  và H.T.H. (sinh năm 1970).

Hiện nay, ngoài các tàu chuyên dụng của lực lượng cứu hộ, nhiều tàu thuyền của ngư dân và các đội cứu hộ tình nguyện cũng đã được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: 22 người gặp nạn là anh em, họ hàng - Ảnh 3.Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

GĐXH - Sáng ngày 22/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.

Ngôi chùa đẹp như 'tranh vẽ' ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái

Ngôi chùa đẹp như 'tranh vẽ' ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Trong tiết xuân của ngày mùng 6 Tết, Chùa Cây Thị (xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) đón đông đảo người dân và du khách thập phương về chiêm bái, cầu bình an, may mắn.

Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu năm

Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu năm

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Sau liên tiếp hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Quảng Trị và Lào Cai trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra mệnh lệnh yêu cầu toàn lực lượng siết chặt quản lý, không để xảy ra những bi kịch tương tự.

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 chính thức khai mạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội).

Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông chưa từng có vào mùng 6 Tết

Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông chưa từng có vào mùng 6 Tết

Xã hội - 1 giờ trước

Hôm nay (22/2, tức mùng 6 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM lập kỷ lục khai thác với gần 178.000 lượt hành khách và hơn 1.060 chuyến bay, trở thành ngày cao điểm nhất dịp Tết Nguyên đán.

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, bất chấp mưa gió, hàng nghìn người lỉnh kỉnh hành lý ùn ùn trở lại Thủ đô, các bến xe, cửa ngõ thành phố đông nghẹt người và phương tiện.

Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 22/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Hà Nội), đã khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.

Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 22/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.

Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?

Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Năm 2026, công dân có thể dùng loại giấy tờ nào thay thế hộ chiếu?

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầu

Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầu

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch gắn với mẫu người bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, càng đối diện nghịch cảnh càng thể hiện rõ sự dũng cảm và quyết đoán.

Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thông tin mới vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra tối 21/2/2026, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

