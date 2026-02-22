Thời tiết mùng 6 Tết Bính Ngọ: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, có mưa, trời rét

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, ngày 22/6/2026, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, trời nhiều mây, se lạnh cả ngày. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh.

Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Thời tiết cả tuần tới, miền Bắc tiếp tục mưa ẩm, không khí vẫn ấm lên, nhiệt độ 24-28 độ, rất dễ xảy ra hiện tượng nồm ẩm.

Ảnh minh họa.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/2 (mùng 6 Tết), sáng nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, khu vực phía Tây thành phố 19-21 độ; trưa và chiều giảm mây, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Đáng lưu ý, ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ (23/2), Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; trời lạnh. Trạng thái thời tiết này duy trì trong các ngày 24-25/2; sau không mưa, tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Đối với khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, do nằm xa vùng hội tụ nên thời tiết ổn định hơn, sáng sớm dù nhiều mây nhưng trưa chiều vẫn có nắng nhẹ. Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ vẫn giữ được trạng thái lý tưởng với nắng vàng rực rỡ và không khí khô ráo.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh và khá nóng, riêng miền Đông có thể xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ ở các phường hầu hết 35-36 độ.

Dự báo thời tiết ngày 22/2/2026 tại các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.