Thời tiết mùng 6 Tết Bính Ngọ: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường, có mưa, trời rét
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, thời tiết cả nước có sự phân hóa mạnh mẽ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, ngày 22/6/2026, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, trời nhiều mây, se lạnh cả ngày. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh.
Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.
Thời tiết cả tuần tới, miền Bắc tiếp tục mưa ẩm, không khí vẫn ấm lên, nhiệt độ 24-28 độ, rất dễ xảy ra hiện tượng nồm ẩm.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/2 (mùng 6 Tết), sáng nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, khu vực phía Tây thành phố 19-21 độ; trưa và chiều giảm mây, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.
Đáng lưu ý, ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ (23/2), Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác; trời lạnh. Trạng thái thời tiết này duy trì trong các ngày 24-25/2; sau không mưa, tiếp tục lạnh về đêm và sáng.
Đối với khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, do nằm xa vùng hội tụ nên thời tiết ổn định hơn, sáng sớm dù nhiều mây nhưng trưa chiều vẫn có nắng nhẹ. Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ vẫn giữ được trạng thái lý tưởng với nắng vàng rực rỡ và không khí khô ráo.
Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh và khá nóng, riêng miền Đông có thể xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ ở các phường hầu hết 35-36 độ.
Dự báo thời tiết ngày 22/2/2026 tại các vùng trên cả nước:
Hà Nội
Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.
TPHCM
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Ngôi chùa đẹp như 'tranh vẽ' ở Ninh Bình thu hút đông đảo người dân đến chiêm báiĐời sống - 41 phút trước
GĐXH - Trong tiết xuân của ngày mùng 6 Tết, Chùa Cây Thị (xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) đón đông đảo người dân và du khách thập phương về chiêm bái, cầu bình an, may mắn.
Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu nămPháp luật - 48 phút trước
GĐXH - Sau liên tiếp hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Quảng Trị và Lào Cai trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra mệnh lệnh yêu cầu toàn lực lượng siết chặt quản lý, không để xảy ra những bi kịch tương tự.
Lễ hội Gióng đền Sóc 2026 khai mạc, có gì hấp dẫn người dân, du khách?Thời sự - 59 phút trước
GĐXH - Ngày 22/2 (Mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội Gióng đền Sóc năm 2026 chính thức khai mạc tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (xã Sóc Sơn, Hà Nội).
Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà: 22 người gặp nạn là anh em, họ hàngXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Vụ lật thuyền trên hồ Thác Bà dịp sau Tết khiến dư luận bàng hoàng khi toàn bộ hành khách trên tàu đều là người cùng một thôn, có quan hệ anh em, họ hàng.
Tân Sơn Nhất đón lượng khách đông chưa từng có vào mùng 6 TếtXã hội - 1 giờ trước
Hôm nay (22/2, tức mùng 6 Tết), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM lập kỷ lục khai thác với gần 178.000 lượt hành khách và hơn 1.060 chuyến bay, trở thành ngày cao điểm nhất dịp Tết Nguyên đán.
Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ TếtXã hội - 1 giờ trước
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết, bất chấp mưa gió, hàng nghìn người lỉnh kỉnh hành lý ùn ùn trở lại Thủ đô, các bến xe, cửa ngõ thành phố đông nghẹt người và phương tiện.
Hà Nội: Tưng bừng khai hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 22/2 (tức Mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Hà Nội), đã khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu ở hồ Thác BàThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Sáng ngày 22/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.
Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo quy định, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Năm 2026, công dân có thể dùng loại giấy tờ nào thay thế hộ chiếu?
Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán: Số mệnh tôi luyện thành người dẫn đầuĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch gắn với mẫu người bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, càng đối diện nghịch cảnh càng thể hiện rõ sự dũng cảm và quyết đoán.
Trời sinh 3 con giáp có số vượng nhà đất, càng mua càng sinh tàiĐời sống
GĐXH - Theo tử vi phương Đông, có những con giáp càng gắn bó với nhà cửa, đất đai thì vận khí càng vượng.