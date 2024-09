Đôi nam nữ lừa tiền của hàng chục người khắp cả nước

Ngày 20-9, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an huyện Bình Lục vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Nam) triệt phá thành công Chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ đôi nam nữ La Văn Khởi (SN 2005; ngụ TP Lào Cai) và L.T.L. (SN 2007; ngụ huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

La Văn Khởi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nam

Trước đó, Công an huyện Bình Lục nhận được đơn trình báo của anh Đ.V.C. (SN 1994; ngụ huyện Bình Lục) về việc anh lên Facebook tìm kiếm và thấy tài khoản mang tên "Nguyễn Văn Cường (Lượng moto)" rao bán xe Exciter đời 2021.

Qua nhắn tin, trao đổi, anh C. được người bán xe giới thiệu về chiếc xe Exciter cùng nhiều hình ảnh và cam kết bán với giá rẻ và chất lượng uy tín. Tin lời, anh C. đã đồng ý mua chiếc xe máy trên với giá 5,2 triệu đồng.

Sau khi thông nhất giá cả, anh C. chuyển tiền xong nhưng chờ không thấy xe, gọi điện, nhắn tin lại thì đối tượng đã huỷ kết bạn Zalo, Facebook và chặn số điện thoại. Biết mình bị lừa, anh C. đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an.

L.T.L. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nam

Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã khám phá thành công, bắt giữ 2 đối tượng gồm La Văn Khởi và L.T.L..

Tại cơ quan công an, Khởi và L. khai nhận do không có công việc ổn định nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đóng giả là người bán xe, tạo các tài khoản Zalo, Facebook "ảo" đăng bán xe máy chất lượng với giá rẻ trên trang cá nhân và các hội nhóm mua bán xe, tạo lòng tin của những người mua xe để chiếm đoạt tiền.

Bằng phương thức thủ đoạn trên đôi nam nữ này đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng với khoảng 50 bị hại tại nhiều địa bàn trên cả nước với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 100 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Bình Lục đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.