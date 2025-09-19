Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làm

Thứ sáu, 19:00 19/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo câu ngạn ngữ cổ, “bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”. Đời người có 4 điều không nên nói, tuân thủ những nguyên tắc này sẽ giúp cuộc sống suôn sẻ và ý nghĩa hơn.

Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làm - Ảnh 1.Khi cha mẹ và con cái 'quay lưng': Tất cả đều liên quan đến 'tài khoản' này - chỉ có 'rút' mà không có 'gửi'

GĐXH - Tại sao rất nhiều gia đình, đến cuối cùng con cái không yêu thương cha mẹ, và cha mẹ cũng không còn yêu thương con cái nữa? Theo các nhà tâm lý học thì câu chuyện này liên quan đến vấn đề được gọi là "tài khoản cảm xúc".

4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn

1. Không nên nói mình nghèo

Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, cũng đừng than vãn với mọi người rằng bạn nghèo. Việc này không giúp bạn giải quyết vấn đề, mà chỉ đổi lại sự thương hại và khinh thường.

Thậm chí, có những người bên ngoài tỏ vẻ đồng cảm, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Hắn ta nghèo thế, giao du với hắn có lợi ích gì không?”.

Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làm - Ảnh 2.

Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, cũng đừng than vãn với mọi người rằng bạn nghèo. Ảnh minh họa

Khi bạn càng than vãn, người khác sẽ càng coi thường bạn và gán cho bạn cái mác “vô dụng”.

Một người thực sự thông minh, dù cuộc sống có thiếu thốn, cũng sẽ âm thầm nỗ lực, cắn răng vượt qua. 

Khi bạn im lặng tích lũy năng lượng và nuôi dưỡng ý chí vươn lên, rồi một ngày nào đó, mọi người sẽ thấy được ánh hào quang của bạn.

2. Không nên nói mình quá giàu

Sự khiêm tốn là một phẩm chất tốt. Việc giữ kín của cải là trí tuệ của người xưa và nay.

Nếu bạn cứ thích phô trương sự giàu có, khoe nhà, khoe xe, khoe tiền tiết kiệm, bạn sẽ chỉ nhận được hai kết quả: một là sự ghen tị, hai là sự tính toán từ người khác.

Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làm - Ảnh 3.

Việc giữ kín của cải là trí tuệ của người xưa và nay. Ảnh minh họa

Tiền bạc là để nuôi sống bản thân, không phải để rước họa vào thân. Khi bạn càng nói mình giàu, bạn càng dễ bị người thân, bạn bè tìm đến. 

Họ sẽ hỏi vay mượn hoặc tìm cách thân thiết, và cuối cùng, mối quan hệ cũng sẽ bị tiền bạc làm tổn thương.

3. Không nói mình quá mệt mỏi

Ai cũng có những khó khăn riêng. Nhưng nếu bạn cứ than vãn mình quá mệt mỏi, người khác sẽ nghĩ bạn bất tài.

Một số nhân viên thường nói với sếp: “Tôi làm việc vất vả lắm.” Nhưng điều sếp nghĩ trong đầu lại là: “Nếu anh không làm được thì tôi sẽ thay người khác”.

Tương tự, khi cha mẹ luôn nói với con: “Bố mẹ đã vất vả vì con biết bao”, con cái chưa chắc đã cảm ơn, mà ngược lại, có thể cảm thấy bị trói buộc bởi tình cảm.

Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làm - Ảnh 4.

Nếu bạn cứ than vãn mình quá mệt mỏi, người khác sẽ nghĩ bạn bất tài. Ảnh minh họa

Sự mệt mỏi không cần phải treo trên miệng. Mệt thì nghỉ, buồn ngủ thì điều chỉnh. Việc bạn âm thầm cống hiến sẽ có giá trị hơn rất nhiều.

Than vãn là biểu hiện của sự bất tài và vô dụng. Một người thực sự làm nên việc lớn, dù có phải chịu đựng nỗi khổ vô vàn, thì trên khuôn mặt họ vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh.

4. Không nói nỗi khổ trong lòng

Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng không thể giãi bày. Nhưng nếu bạn cứ mãi tâm sự với người khác, bạn chưa chắc đã nhận được sự thấu hiểu.

Rất ít người có thể thực sự sẻ chia nỗi đau với bạn, đa số chỉ xem đó là một câu chuyện để nghe. 

Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làm - Ảnh 5.

Nỗi khổ trong lòng tốt nhất nên tự mình hóa giải. Ảnh minh họa

Khi bạn nói quá nhiều, người khác sẽ cảm thấy phiền, cho rằng bạn mang lại quá nhiều năng lượng tiêu cực, và dần dần xa lánh bạn.

Nỗi khổ trong lòng tốt nhất nên tự mình hóa giải. Hãy tìm một lối thoát cho cảm xúc của mình như đọc sách, đi dạo, tập thể dục, hay viết lách. 

Vượt qua giai đoạn khó khăn không phải nhờ vào việc than vãn, mà là nhờ vào sự tự thân. Khi nỗi khổ đã chạm đến cực hạn, nó sẽ tự tan biến. Vượt qua được, bạn sẽ chiến thắng.

H.Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làm

6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làm

Khi cha mẹ và con cái 'quay lưng': Tất cả đều liên quan đến 'tài khoản' này - chỉ có 'rút' mà không có 'gửi'

Khi cha mẹ và con cái 'quay lưng': Tất cả đều liên quan đến 'tài khoản' này - chỉ có 'rút' mà không có 'gửi'

Người có phúc khí khi về già sẽ có 3 đặc điểm này

Người có phúc khí khi về già sẽ có 3 đặc điểm này

3 'nguyên tắc sống còn' này nhất định phải dạy con trai sớm để không phải đau khổ, hối tiếc trong tương lai

3 'nguyên tắc sống còn' này nhất định phải dạy con trai sớm để không phải đau khổ, hối tiếc trong tương lai

Sau khi nghỉ hưu: Tự trả lời 10 câu hỏi này để biết cuộc sống của bạn có thực sự an ổn hay không?

Sau khi nghỉ hưu: Tự trả lời 10 câu hỏi này để biết cuộc sống của bạn có thực sự an ổn hay không?

Cùng chuyên mục

Top con giáp nữ 'ế bằng thực lực' vì quá nguyên tắc trong tình yêu

Top con giáp nữ 'ế bằng thực lực' vì quá nguyên tắc trong tình yêu

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, sự nhường nhịn đôi khi là chất keo gắn kết để mối quan hệ trở nên bền chặt. Thế nhưng, có những con giáp nữ lại đặt ra nguyên tắc quá cao, không chịu lùi bước dù chỉ một lần.

Lương hưu 14 triệu/tháng, cụ ông vẫn trả tiền khi đến nhà con ăn cơm: Dụng ý đằng sau khiến ai cũng bất ngờ

Lương hưu 14 triệu/tháng, cụ ông vẫn trả tiền khi đến nhà con ăn cơm: Dụng ý đằng sau khiến ai cũng bất ngờ

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Trong xã hội hiện đại, lương hưu không chỉ là điểm tựa tài chính giúp người cao tuổi sống an nhàn, mà còn trở thành công cụ thể hiện sự quan tâm đến con cháu nếu biết cách sử dụng hợp lý.

4 kiểu cha mẹ nuôi dạy con cực kỳ thông minh, cư dân mạng phải thốt lên: 'Đỉnh của chóp!'

4 kiểu cha mẹ nuôi dạy con cực kỳ thông minh, cư dân mạng phải thốt lên: 'Đỉnh của chóp!'

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

GĐXH - Cách xử lý trong nuôi dạy con của các bậc cha mẹ này khiến ai cũng thán phục và phải thốt lên đây là "Đỉnh cao của việc nuôi dạy con!".

Bé gái biến mất khi mẹ đi chợ, 44 năm sau mới vỡ òa trong giây phút đoàn tụ

Bé gái biến mất khi mẹ đi chợ, 44 năm sau mới vỡ òa trong giây phút đoàn tụ

Gia đình - 13 giờ trước

Sau 44 năm tìm kiếm không ngừng nghỉ, bà Han Tae-soon ở Anyang đã được đoàn tụ với cô con gái Kyung-ha thất lạc từ lâu.

Những cung hoàng đạo luôn nói 'Mình ổn' dù trong lòng đang bão tố

Những cung hoàng đạo luôn nói 'Mình ổn' dù trong lòng đang bão tố

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Trong 12 chòm sao, có những cung hoàng đạo không bao giờ dễ dàng để người khác nhìn thấy thế giới nội tâm của họ.

Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảm

Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảm

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Khi về già có khổ hay sướng, hãy nhìn vào tuổi 55! Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, tuổi già phần lớn sẽ buồn thảm…

Đại gia bất động sản òa khóc ở viện dưỡng lão khi gặp người làm nghề 'con thuê'

Đại gia bất động sản òa khóc ở viện dưỡng lão khi gặp người làm nghề 'con thuê'

Gia đình - 21 giờ trước

Bước chân vào công việc làm "con thuê", Akai nhận ra cô đơn ở tuổi già không liên quan gì đến danh tiếng hay địa vị. Ngay cả những đại gia cũng không tránh khỏi cảnh ngộ này.

6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làm

6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi về hưu, có người sống một cuộc đời bình lặng, ổn định. Nhưng cũng có người lại “quậy phá”, khiến sức khỏe suy sụp, tiền bạc cũng tiêu tan.

3 cách phản hồi khôn ngoan của người EQ cao khi sếp hỏi 'Làm việc mệt không?'

3 cách phản hồi khôn ngoan của người EQ cao khi sếp hỏi 'Làm việc mệt không?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người sở hữu EQ cao luôn biết cách lựa chọn lời nói khôn khéo để vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa ghi điểm trong mắt sếp.

Cung hoàng đạo có khả năng giữ bình tĩnh giỏi nhất

Cung hoàng đạo có khả năng giữ bình tĩnh giỏi nhất

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo lại nổi bật bởi sự điềm đạm, khả năng kiểm soát cảm xúc và tư duy sáng suốt trong mọi tình huống.

Xem nhiều

Cung hoàng đạo có khả năng giữ bình tĩnh giỏi nhất

Cung hoàng đạo có khả năng giữ bình tĩnh giỏi nhất

Gia đình

GĐXH - Có những cung hoàng đạo lại nổi bật bởi sự điềm đạm, khả năng kiểm soát cảm xúc và tư duy sáng suốt trong mọi tình huống.

3 điểm chung ở những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc: Chỉ cần có 1 trong số đó, con bạn cũng đã trở nên ưu tú

3 điểm chung ở những gia đình nuôi dạy con cái xuất sắc: Chỉ cần có 1 trong số đó, con bạn cũng đã trở nên ưu tú

Nuôi dạy con
Đừng hỏi 3 câu này khi đón con ở trường mẫu giáo nếu không muốn hủy hoại cảm xúc và nhận thức của con

Đừng hỏi 3 câu này khi đón con ở trường mẫu giáo nếu không muốn hủy hoại cảm xúc và nhận thức của con

Nuôi dạy con
Ngoại hình của con được 'định hình' ở tuổi nào?: Muốn con 'càng lớn càng đẹp', đừng bỏ qua 2 việc này

Ngoại hình của con được 'định hình' ở tuổi nào?: Muốn con 'càng lớn càng đẹp', đừng bỏ qua 2 việc này

Nuôi dạy con
Tính cách của người mẹ quyết định số phận con cái: 4 kiểu mẹ này là đáng sợ nhất!

Tính cách của người mẹ quyết định số phận con cái: 4 kiểu mẹ này là đáng sợ nhất!

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top