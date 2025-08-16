Đối phương đang say đắm, bạn chỉ cần mắc lỗi này… cảm xúc lập tức 'tắt lịm'
GĐXH - Có những điều tưởng như vô hại khi buột miệng nói ra, nhưng lại có sức mạnh dập tắt ngọn lửa ham muốn nhanh đến mức khó tin. Một trong số đó là… nhắc đến mối quan hệ cũ.
Tiến sĩ Gloria Brame – chuyên gia tình dục học nổi tiếng – từng chia sẻ: “Không ai muốn cảm thấy mình đang bị so sánh, đặc biệt là trong phòng ngủ". Dù bạn có vô tình hay cố ý, việc nhắc đến chuyện “yêu” với người khác trong quá khứ chẳng khác nào đặt đối phương vào thế yếu, khiến họ tự hỏi liệu mình có đang là “bản sao” của ai đó.
Tôi từng chứng kiến điều này ở một cặp bạn thân. Chồng cô ấy, trong lúc cao hứng, lại vô tình nói: “Em làm anh nhớ đến một lần hồi xưa…”. Dù câu chuyện chưa kịp kể hết, cô vợ đã mất hứng ngay lập tức. Cả buổi tối hôm đó, họ chỉ nằm im, quay lưng lại nhau. Sau này, anh chồng mới thú nhận rằng anh chẳng có ý gì, chỉ là… thói quen kể chuyện. Nhưng hậu quả thì rõ ràng: ham muốn biến mất, khoảng cách vô hình xuất hiện.
Nhắc về người cũ trong lúc thân mật dễ kích hoạt cảm giác ghen tuông, tổn thương hoặc tự ti. Nhà tâm lý học Ian Kerner giải thích: “Não bộ con người phản ứng mạnh mẽ với các yếu tố gợi nhớ mối đe dọa đối với tình cảm. Khi đang trong khoảnh khắc nhạy cảm, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự so sánh hay thiếu tập trung sẽ khiến cơ thể lập tức ‘đóng cửa’ ham muốn.”
Tình dục không chỉ là sự tiếp xúc của cơ thể, mà còn là sự kết nối trọn vẹn của tâm trí và cảm xúc. Nhắc đến mối quan hệ cũ trong lúc gần gũi chẳng khác nào mời “người thứ ba vô hình” vào phòng ngủ.
Điều 99% cặp đôi gặp phải khi ở trên giường, khiến ham muốn dễ bị 'đánh rơi'Phòng the - 11 giờ trước
GĐXH - Chúng ta thường nghĩ để duy trì đời sống tình dục hạnh phúc, chỉ cần sức khỏe tốt, kỹ năng phòng the và sự hòa hợp. Nhưng có một “kẻ phá bĩnh” vô hình mà ít ai để ý: sự tự ti về cơ thể.
Lỗi kinh điển mà nhiều phụ nữ phạm phải khi gần gũi, dễ dẫn đến mất ham muốnPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng ngủ vốn được xem là “khu vực an toàn” – nơi duy nhất trong ngày mà cả hai có thể tạm gác mọi lo toan để chỉ thuộc về nhau.
Đừng để 'điểm G' trở thành sức épPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Những cái ôm chặt, những nụ hôn chậm, những lời thì thầm thân mật… đôi khi tạo ra sự viên mãn còn lớn hơn một cực khoái ngắn ngủi.
Điều gì quyết định một 'cuộc yêu' chất lượng?Phòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Có một “truyền thuyết” khá phổ biến rằng các cặp đôi quan hệ tình dục nhiều lần mỗi tuần sẽ hạnh phúc hơn những cặp ít “yêu” hơn. Nghe thì hợp lý, nhưng các nghiên cứu gần đây lại cho thấy một bức tranh khác: tần suất không quyết định chất lượng, mà chính cảm xúc và sự sẵn sàng mới là yếu tố cốt lõi.
Đừng làm điều này nếu không muốn cảm hứng lụi tàn dầnPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Tôi từng trò chuyện với một người bạn thân, và cô ấy thừa nhận rằng suốt nhiều năm đã “giả vờ” lên đỉnh để người yêu cảm thấy tự tin.
7 cách lấy lại ham muốn cho bạn đờiPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Khoái cảm của phụ nữ không đến từ kỹ thuật đơn thuần, mà từ cảm giác được tôn trọng, yêu thương và kết nối. Khi nam giới đặt mình vào trải nghiệm của đối phương, “chuyện ấy” sẽ không chỉ dừng ở ham muốn thể xác — mà trở thành một cuộc phiêu lưu cả về cảm xúc lẫn thể chất.
Không đạt khoái cảm được coi là lãnh cảm?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Không ít phụ nữ vẫn yêu chồng và có ham muốn nhưng vẫn không thể đẩy cảm xúc đến cao trào.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Vợ dùng sex toy, có phải tôi quá kém?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Sẽ thế nào nếu một ngày đẹp trời, người chồng vô tình phát hiện... chiếc hộp bí mật của vợ: một món đồ chơi tình dục. Nhiều người đàn ông cảm thấy bất mãn hoặc trở nên hoài nghi vào chính mình. Nhưng đằng sau hành vi ấy có thể phản ánh nhu cầu khám phá, làm mới chính mình – kể cả trong tình dục. Hôm nay, chúng ta cùng BS Nguyễn Thế Lương giải mã sự thật đằng sau những chiếc sex toy.
Khi phòng ngủ biến thành nơi 'xử án'Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Có một điều tôi đã chứng kiến – và từng trải qua – trong nhiều mối quan hệ: phòng ngủ đôi khi trở thành nơi nổ ra trận chiến, thay vì là không gian cho sự gần gũi.
Ham muốn bị tiêu diệt theo năm tháng bởi yếu tố nhiều cặp đôi mắc phải nàyPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong tình yêu – đặc biệt là đời sống tình dục – không phải kỹ năng, tư thế hay thời gian bên nhau mới là điều quan trọng nhất, mà chính là sự thẳng thắn và chia sẻ.
Không chỉ là hàu, đây mới là thực phẩm tốt nhất cho chuyện chăn gốiPhòng the
GĐXH - Ham muốn tình dục của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trạng thái tinh thần và cảm xúc, vận động, hormone, chế độ ăn uống…