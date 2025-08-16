Đối phương đang say đắm, bạn chỉ cần mắc lỗi này… cảm xúc lập tức 'tắt lịm'

Tiến sĩ Gloria Brame – chuyên gia tình dục học nổi tiếng – từng chia sẻ: “Không ai muốn cảm thấy mình đang bị so sánh, đặc biệt là trong phòng ngủ". Dù bạn có vô tình hay cố ý, việc nhắc đến chuyện “yêu” với người khác trong quá khứ chẳng khác nào đặt đối phương vào thế yếu, khiến họ tự hỏi liệu mình có đang là “bản sao” của ai đó.

Tôi từng chứng kiến điều này ở một cặp bạn thân. Chồng cô ấy, trong lúc cao hứng, lại vô tình nói: “Em làm anh nhớ đến một lần hồi xưa…”. Dù câu chuyện chưa kịp kể hết, cô vợ đã mất hứng ngay lập tức. Cả buổi tối hôm đó, họ chỉ nằm im, quay lưng lại nhau. Sau này, anh chồng mới thú nhận rằng anh chẳng có ý gì, chỉ là… thói quen kể chuyện. Nhưng hậu quả thì rõ ràng: ham muốn biến mất, khoảng cách vô hình xuất hiện.

Nhắc về người cũ trong lúc thân mật dễ kích hoạt cảm giác ghen tuông, tổn thương hoặc tự ti. Nhà tâm lý học Ian Kerner giải thích: “Não bộ con người phản ứng mạnh mẽ với các yếu tố gợi nhớ mối đe dọa đối với tình cảm. Khi đang trong khoảnh khắc nhạy cảm, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự so sánh hay thiếu tập trung sẽ khiến cơ thể lập tức ‘đóng cửa’ ham muốn.”

Tình dục không chỉ là sự tiếp xúc của cơ thể, mà còn là sự kết nối trọn vẹn của tâm trí và cảm xúc. Nhắc đến mối quan hệ cũ trong lúc gần gũi chẳng khác nào mời “người thứ ba vô hình” vào phòng ngủ.