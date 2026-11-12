Bắc Ninh: Bắt giữ đối tượng mang lệnh truy nã đỏ Interpol sau 13 năm lẩn trốn

Thông tin từ Công an TP Bắc Ninh cho biết, vào ngày 11/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Bắc Ninh) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã tổ chức truy bắt thành công đối tượng Phùn Văn Tuấn (SN 1983, trú tại thôn Nghẽo, xã Tuấn Đạo, TP Bắc Ninh - trước đây thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang).

Đây là đối tượng đang bị truy nã gắt gao về tội “Trộm cắp tài sản” theo Quyết định số 01/QĐTN ngày 22/9/2013 của Cơ quan Cảnh sát điều tra và đặc biệt là Thông báo truy nã quốc tế (Red Notice - Lệnh truy nã đỏ) số A-3229/3-2024 do INTERPOL ban hành ngày 25/3/2024.

Đối tượng Phùn Văn Tuấn tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 7/2013, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Phùn Văn Tuấn đã thực hiện hành vi đột nhập trái phép vào nhà của 2 hộ dân là gia đình ông P.C.S (SN 1974) và ông P.A.L (SN 1965), cùng trú tại thôn Nghẽo, xã Tuấn Đạo. Tại đây, Tuấn đã trộm cắp trót lọt số tiền hơn 18 triệu đồng.

Ngay sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Để trốn tránh sự điều tra của cơ quan Công an, Tuấn đã tìm đường vượt biên sang Trung Quốc và lẩn trốn tại đây suốt 13 năm qua.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Bắc Ninh đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phùn Văn Tuấn để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thu Phương khi đang lẩn trốn tại Campuchia GĐXH - Bị truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Nguyễn Thu Phương (SN 2000, trú tại tổ dân phố 2, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai) bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Campuchia.



