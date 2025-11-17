Tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân trong vụ sạt lở núi đè ô tô khách ở đèo Khánh Lê
GĐXH - Sức khỏe của các nạn nhân trong vụ sạt lở núi đè ô tô khách ở đèo Khánh Lê đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đều ổn định.
Liên quan đến tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ sạt lở núi đè ô tô khách ở đèo Khánh Lê, theo Báo Khánh Hòa Online, ngày 17/11, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa đã đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thăm hỏi và trao hỗ trợ cho những người gặp nạn.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các nạn nhân sớm vượt qua thương tật, mau chóng bình phục trở về gia đình. Đồng thời, trao tặng mỗi bệnh nhân 1 triệu đồng, hỗ trợ phần nào cho bệnh nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện.
Hiện nay, sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đều ổn định.
Trước đó, gần 22h đêm 16/11, xe khách Phương Trang, biển số TP.HCM, chở 32 người (gồm cả 2 tài xế, một nhân viên), chạy trên đèo Khánh Lê chạy hướng từ Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống Nha Trang (Khánh Hòa) để ra Quảng Ngãi bị tai nạn.
Có 6 người đã tử vong tại hiện trường, 19 người được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa lúc 1 giờ 25 phút ngày 17/11. Sau khi tiếp nhận các nạn nhân bị thương, bệnh viện khẩn trương huy động tối đa nhân lực, vật lực xử trí, cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 6 người tử vong gồm tài xế và 5 hành khách. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Tài xế Tr.Tr.D (38 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), ông V.N.B (hành khách giường A08 ), bà T.T (hành khách giường B02), ông V (hành khách giường B01), H.N.T (hành khách giường A11), bà A (hành khách giường A01).
Vụ việc làm 19 người bị thương. Trong số này, có 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật; 16 người khác bị thương vùng đầu, gãy xương chân tay, bàn chân, đa chấn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Danh sách nạn nhân bị thương gồm:
1. Nguyễn Thị Sương - chấn thương cột sống lưng.
2. Nguyễn Long Cương - gãy xương trụ trái.
3. Lê Thị Thúy Quyên - chấn thương đầu.
4. Lê Thị Kim Nhuận - đa thương tích.
5. Lê Văn Hoại - trật khớp cùng đòn.
6. Trần Thị Anh Đào - trật khớp háng.
7. Đào Đăng Thông - chấn thương đầu.
8. Võ Duy Khánh Vân - chấn thương đầu/choáng.
9. Võ Thị Hải - chấn thương ngực kín, gãy xương đòn.
10. Nguyễn An Ninh - chấn thương cột sống.
11. Đoàn Minh Hậu - gãy ổ cối trái và xương chày trái.
12. Nguyễn Văn Bảo - đa thương tích.
13. Nguyễn Văn Từ - gãy xương bàn chân.
14. Huỳnh Đức Khiên - chấn thương đầu.
15. Võ Trường Sinh - gãy xương bàn chân.
16. Trần Văn Hải - chấn thương bụng kín.
17. Trần Văn Nam - chấn thương ngực kín, gãy khung chậu.
18. Trương Thị Mỹ Linh - gãy xương cánh tay trái.
19. Cao Thị Vân - chấn thương đầu.
