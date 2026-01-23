Đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Theo thông cáo báo chí về Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, sáng 23/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.
Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, triệu tập viên Hội nghị phát biểu khai mạc và thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị điều hành chương trình Hội nghị.
Trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và các nội dung liên quan, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng: (1) Bầu Bộ Chính trị. (2) Bầu Tổng Bí thư. (3) Bầu Ban Bí thư. (4) Nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư. (5) Bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (6) Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM
- Sinh ngày 10/7/1957
- Ngày vào Đảng: 22/8/1981
- Quê quán: Tỉnh Hưng Yên
Chức vụ:
- Tổng Bí thư: Khóa XIII (từ 8/2024)
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII, XIV
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (2024)
- Bí thư Quân ủy Trung ương (từ 8/2024)
- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học; Đại học An ninh nhân dân
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 2010-2016: Thứ trưởng Bộ Công an.
Từ 2016-2024: Bộ trưởng Bộ Công an.
Tháng 1/2019: Được thăng cấp bậc hàm Đại tướng Công an nhân dân.
Từ 22/5/2024 – 21/10/2024: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 3/8/2024: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
Ngày 22/1/2026: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bầu đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIVThời sự - 12 phút trước
Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 23/1, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở HuếThời sự - 14 phút trước
GĐXH - Sau khi nhận tin báo về phát hiện hiện vật liệu nổ tại gần trường học ở Huế, Đội xử lý bom mìn thuộc Dự án NPA tiến hành thu gom và vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung.
Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày rét buốtThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc còn rét đậm đến hết ngày 23/1. Từ ngày 24/1, nắng ấm khả năng xuất hiện trở lại, mức nhiệt tăng dần.
Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVThời sự - 19 giờ trước
Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội rét đậm đến hết ngày 23/1. Sau đó trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc nhiều nơi xuống dưới 10 độ CThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã bao trùm toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ dưới 13 độ, vùng núi cao có thể thấp dưới 0 độ. Dự báo đến cuối tuần nắng ấm xuất hiện trở lại.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lănThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.
Khối không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét đậm?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm ngày 20/1 đến ngày 21/1 miền Bắc lần lượt chuyển sang trạng thái mưa rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh. Cùng với mưa và gió mạnh, rét đậm có thể xảy ra vào ngày 22-23/1.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lănThời sự
GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.