Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc nhiều nơi xuống dưới 10 độ C
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã bao trùm toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ dưới 13 độ, vùng núi cao có thể thấp dưới 0 độ. Dự báo đến cuối tuần nắng ấm xuất hiện trở lại.
Thời tiết miền Bắc mưa rét do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh
Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh bao trùm toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm rét hại nhiều nơi.
Từ đêm qua khối không khí lạnh liên tiếp dồn xuống nước ta khiến vùng mưa và gió rét mở rộng ra cả khu vực từ Quảng Trị đến Huế.
Dự báo nhiệt độ thấp nhất đều thấp dưới 13 độ, một số phường tại vùng núi Lạng Sơn, Cao Bằng chỉ còn 7-9 độ. Trời có mưa nên cảm giác rét buốt.
Những đỉnh núi cao trên 1500m nhiệt độ có thể thấp dưới 0 độ, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.
Đến trưa chiều mưa rứt, trời chủ yếu nhiều mây nhưng vẫn rét đậm. Tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ 2 ngày tới nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ. Từ ngày 24/1 (thứ Bảy) nắng ấm khả năng xuất hiện trở lại, mức nhiệt tăng dần.
Thời tiết hôm nay tại Thanh Hóa đến Huế cũng mưa rét, nhiệt độ phần lớn các phường từ 15-18 độ. Riêng phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) rét nhất nhiệt độ 13 độ.
Từ Đà Nẵng đến Cà Mau dự báo từ đêm qua đến sáng nay nhiều nơi trời lạnh. Nhiệt độ phổ biến từ 20-23 độ.
Các phường tại Cao nguyên Trung Bộ và một số phường tại Đông Nam Bộ trời rét, nhiệt độ từ 13-17 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-16 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 13-16 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, phía Bắc có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 18-20 độ; phía Nam 20-23 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
