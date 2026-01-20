Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn
GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.
Chiều ngày 20/1, bầu không khí tại phố Lai Thành, phường Hạc Thành (Thanh Hóa) trở nên nhộn nhịp hơn hẳn thường lệ. Tại căn nhà nhỏ của tuyển thủ Nguyễn Thái Sơn, ông Nguyễn Thái Toàn và bà Trần Thị Hay đang tất bật chuẩn bị để cùng bà con làng xóm cổ vũ cho trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.
Để có trọn vẹn thời gian tiếp lửa cho con trai và các đồng đội, ông Toàn và gia đình quyết định tạm gác lại công việc kinh doanh tại chợ đầu mối. Với bố mẹ Thái Sơn, không có chuyến hàng nào quan trọng bằng việc được thấy con trai bước ra sân khấu lớn của châu lục, chiến đấu vì màu cờ sắc áo.
Nguyễn Thái Sơn sinh ra trong một gia đình thuần nông, là con trai út sau ba người chị gái. Trong một gia đình đông con, Sơn nhận được sự yêu thương, chiều chuộng hết mực từ các chị. Thế nhưng, trái với suy nghĩ về một cậu út nhõng nhẽo, Thái Sơn từ nhỏ đã sớm hình thành tính cách ngoan ngoãn, lễ phép và đặc biệt là tính kỷ luật cao.
Ông Nguyễn Thái Toàn chia sẻ, tính cách ấy phần nhiều đến từ sự nguyên tắc trong cách giáo dục của gia đình. Dù thương con, ông bà luôn dạy Sơn về giá trị của sự nỗ lực và trách nhiệm.
"Khi thấy cháu thích bóng đá, gia đình không cấm cản mà vừa ủng hộ, vừa lắng nghe mong muốn thật sự của con. Chúng tôi định hướng mục tiêu rõ ràng để cháu theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc. Làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, để sau này không hối tiếc", ông Toàn nhớ lại.
Nhớ về những ngày đầu con bén duyên với trái bóng, bà Trần Thị Hay (mẹ của Thái Sơn) không khỏi xúc động. Với Thái Sơn, bóng đá không chỉ là trò chơi, mà là hơi thở. Ngay cả khi về quê nghỉ ngơi, thời gian chủ yếu của Sơn vẫn là dành cho bóng đá.
"Lúc đầu gia đình cũng có chút lo lắng, sợ con ham bóng đá bỏ bê chuyện học hành, nhưng Sơn rất hiểu chuyện. Con biết tự sắp xếp thời gian để vừa hoàn thành việc học, vừa theo đuổi niềm đam mê của mình", bà Hay kể.
Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Thái Sơn đến vào năm 11 tuổi. Đó là thời điểm thầy Tuân, người thầy đầu tiên phát hiện ra tố chất thiên bẩm của Sơn đã đến tận nhà vận động, thuyết phục gia đình cho em đi theo con đường chuyên nghiệp. Chính sự tinh tường của người thầy và sự tin tưởng của cha mẹ đã mở ra cánh cửa đưa một cậu bé phố Lai Thành bước ra thế giới bóng đá rộng lớn.
Không phụ sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô, Nguyễn Thái Sơn đã tiến bộ vượt bậc, bước đầu gặt hái được những thành tích đáng nhớ từ các danh hiệu ở lứa trẻ, chức vô địch Cúp Quốc gia cùng CLB Đông Á Thanh Hóa, cho đến tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32. Tại VCK U23 châu Á năm nay, Nguyễn Thái Sơn tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin tưởng giao vai trò quan trọng ở tuyến giữa.
Dù đã đạt được những thành công nhất định, nhưng đối với ông Toàn và bà Hay, con trai vẫn luôn là cậu bé nhỏ nhắn, khiêm nhường như ngày nào.
Trong bóng đá, áp lực ghi bàn hay trở thành ngôi sao luôn đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, gia đình Thái Sơn lại có cái nhìn rất khác. Họ chưa bao giờ đặt nặng áp lực thành tích cá nhân lên vai con mình. "Chỉ cần con chơi hết mình, tự tin, chiến đấu đến cùng vì màu cờ sắc áo, giữ kỷ luật và không bỏ cuộc là gia đình đã thấy vui và tự hào rồi", ông Toàn khẳng định.
Nhìn về trận bán kết quan trọng vào tối nay (20/1), người cha già không giấu nổi sự lo lắng xen lẫn tự hào. Ông không mong con phải làm điều gì quá phi thường, mà chỉ mong con là chính mình ổn định, bền bỉ và an toàn.
"Mong Thái Sơn hôm nay sẽ có nhiều đường chuyền chính xác, chơi vững vàng. Quan trọng nhất vẫn là an toàn. Chúng tôi mong Thái Sơn sẽ cùng toàn đội giành chiến thắng. Hy vọng là một chiến thắng để tiếp nối niềm vui cho người hâm mộ nước nhà", ông Toàn nói.
