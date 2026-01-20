Khối không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét đậm?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm ngày 20/1 đến ngày 21/1 miền Bắc lần lượt chuyển sang trạng thái mưa rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh. Cùng với mưa và gió mạnh, rét đậm có thể xảy ra vào ngày 22-23/1.
Thời tiết miền Bắc lại mưa rét do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh
Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc lại chuẩn bị mưa rét do đợt không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về.
Sáng sớm nay Hà Nội và miền Bắc tiếp tục ấm, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
Từ đêm nay (ngày 20/1) đến ngày 21/1 các tỉnh thành ở miền Bắc lần lượt chuyển mưa rét.
Không khí lạnh ảnh hưởng trước tiên đến khu vực vùng núi như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Đến ngày 21/1, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội.
Cùng với mưa và gió mạnh, trời trở rét từ ngày 21/1 và kéo dài 2 ngày sau đó. Trong đó 2 ngày 22 và 23/1 khả năng xảy ra rét đậm ở Hà Nội cũng như Bắc Bộ. Thậm chí có nơi còn xảy ra rét hại với mức nhiệt dưới 6 độ.
Mức nhiệt thấp nhất ở Thủ đô Hà Nội sẽ xuống từ 12-13 độ về đêm, còn ban ngày là 16-18 độ, kèm với đó là gió mạnh và mưa ẩm sẽ khiến cảm giác rét buốt cả ngày.
Không khí lạnh cũng ảnh hưởng tới miền Trung trong một vài ngày tới. Còn trong hôm nay thời tiết khu vực này vẫn ổn định là có nắng. Trong đó từ phường Thành Vinh (Nghệ An) đến phường Phú Xuân (TP Huế) có nắng muộn về trưa chiều. Các nơi khác trời nắng sớm từ sáng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này từ 24-29 độ.
Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ vẫn có mưa trái mùa xảy ra về chiều tối ở một số nơi như: Phường Vũng Tàu, phường Bến Tre, phường Bạc Liêu, phường Tân Thành, phường Rạch Giá và Đặc khu Phú Quốc. Trong ngày trời vẫn nắng với mức nhiệt 30-31 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nơi vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác; chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió Đông Nam, từ đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác; chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió Đông Nam, từ đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.
