Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày rét buốt

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, nhiệt độ khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tăng nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại.

Nguyên nhân do dòng xiết đới gió Tây trên cao yếu dần đi, mây không còn dày như ngày hôm qua nên nhiệt độ tăng nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và một số phường khác thuộc khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ ở mức rét đậm 15-16 độ.

Riêng phường Thục Phán (Cao Bằng) hay phường Tam Thanh (Lạng Sơn) trời rét hại chỉ 13 độ. Tại các đỉnh núi cao nhiệt độ xuống dưới 0 độ, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, Hà Nội và miền Bắc còn rét đậm đến hết ngày 23/1. Từ ngày 24/1, nắng ấm khả năng xuất hiện trở lại, mức nhiệt tăng dần.

Thời tiết Hà Nội từ ngày 24/1 trở đi kéo dài đến cuối tháng, trời không mưa, trưa chiều hửng nắng, mức nhiệt trong ngày tăng dần, nhiệt độ có ngày cao nhất đến 23 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Bắc Trung Bộ, chỉ riêng Thanh Hóa trời rét khô 17 độ; còn lại các phường từ phường Thành Vinh đến phường Phú Xuân trời vừa mưa, vừa rét, mức nhiệt từ 18-21 độ.

Thời tiết tại Cao nguyên Trung Bộ trời nắng, mức nhiệt cao nhất từ 22-26 độ.

Gió Đông Bắc khuyếch tán xuống Nam Bộ làm giảm nhiệt trong sáng nay. Dự báo nhiệt độ hạ thấp nhất ở khu vực miền Đông Nam Bộ phổ biến từ 20-22 độ, thậm chí phường Long Khánh (Đồng Nai) nhiệt độ giảm xuống còn 19 độ, trời rét nhẹ.

Với các phường ở miền Tây Nam Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn, từ 21-23 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội còn rét đậm nốt ngày hôm nay sau mức nhiệt tăng dần. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 13-15 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 13-16 độ, có nơi trên 17 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại; riêng vùng núi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 13-16 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 12-15 độ, phía Nam 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 19-22 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 18- 20 độ; phía Nam 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, miền Đông có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

