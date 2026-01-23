Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở Huế
GĐXH - Sau khi nhận tin báo về phát hiện hiện vật liệu nổ tại gần trường học ở Huế, Đội xử lý bom mìn thuộc Dự án NPA tiến hành thu gom và vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung.
Ngày 23/1, UBND xã A Lưới 1 (TP Huế) cho biết, các lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý quả bom chùm tại khu vực gần Trường tiểu học Hồng Trung.
Trước đó, trong lúc nhà trường cùng phụ huynh dọn dẹp khuôn viên trường thì phát hiện một vật lạ nghi là bom.
Nhận thấy nguy cơ mất an toàn, Ban giám hiệu báo cáo chính quyền địa phương và liên hệ Đội xử lý bom mìn thuộc Dự án NPA (Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy tại Việt Nam, chuyên hỗ trợ rà phá bom mìn, vật nổ) tại Huế.
Địa điểm phát hiện quả bom nằm ngay trước cổng trường, sát tuyến đường Hồ Chí Minh và đối diện trung tâm hành chính công xã, nơi có mật độ người qua lại đông đúc.
Tại hiện trường, Đội xử lý bom mìn xác định vật được phát hiện là một bom chùm BLU-26 đã mất ngòi nổ. Trong quá trình kiểm tra mở rộng, đội tiếp tục phát hiện một quả lựu phóng 40mm chưa bắn, nằm cách vị trí ban đầu khoảng 50cm, chôn nông dưới gốc cây.
Sau khi đánh giá kỹ thuật, quả bom và quả lựu phóng được xác định đủ điều kiện an toàn để di chuyển, Đội xử lý bom mìn đã thu gom và vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung, đồng thời lên kế hoạch hủy nổ theo đúng quy trình và quy định an toàn.
Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIVThời sự - 16 phút trước
Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 23/1, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIVThời sự - 51 phút trước
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày rét buốtThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc còn rét đậm đến hết ngày 23/1. Từ ngày 24/1, nắng ấm khả năng xuất hiện trở lại, mức nhiệt tăng dần.
Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIVThời sự - 19 giờ trước
Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội rét đậm đến hết ngày 23/1. Sau đó trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc nhiều nơi xuống dưới 10 độ CThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã bao trùm toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ dưới 13 độ, vùng núi cao có thể thấp dưới 0 độ. Dự báo đến cuối tuần nắng ấm xuất hiện trở lại.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lănThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.
Khối không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét đậm?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm ngày 20/1 đến ngày 21/1 miền Bắc lần lượt chuyển sang trạng thái mưa rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh. Cùng với mưa và gió mạnh, rét đậm có thể xảy ra vào ngày 22-23/1.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lănThời sự
GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.