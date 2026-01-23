Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở Huế

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 23/1, UBND xã A Lưới 1 (TP Huế) cho biết, các lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý quả bom chùm tại khu vực gần Trường tiểu học Hồng Trung.

Trước đó, trong lúc nhà trường cùng phụ huynh dọn dẹp khuôn viên trường thì phát hiện một vật lạ nghi là bom.

Quả bom chùm được thu gom và vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung an toàn. Ảnh: Dự án NPA.

Nhận thấy nguy cơ mất an toàn, Ban giám hiệu báo cáo chính quyền địa phương và liên hệ Đội xử lý bom mìn thuộc Dự án NPA (Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy tại Việt Nam, chuyên hỗ trợ rà phá bom mìn, vật nổ) tại Huế.

Địa điểm phát hiện quả bom nằm ngay trước cổng trường, sát tuyến đường Hồ Chí Minh và đối diện trung tâm hành chính công xã, nơi có mật độ người qua lại đông đúc.

Tại hiện trường, Đội xử lý bom mìn xác định vật được phát hiện là một bom chùm BLU-26 đã mất ngòi nổ. Trong quá trình kiểm tra mở rộng, đội tiếp tục phát hiện một quả lựu phóng 40mm chưa bắn, nằm cách vị trí ban đầu khoảng 50cm, chôn nông dưới gốc cây.

Sau khi đánh giá kỹ thuật, quả bom và quả lựu phóng được xác định đủ điều kiện an toàn để di chuyển, Đội xử lý bom mìn đã thu gom và vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung, đồng thời lên kế hoạch hủy nổ theo đúng quy trình và quy định an toàn.

