Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
Thời tiết miền Bắc mưa rét do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh
Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc mưa rét do không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về.
Từ đêm qua khối không khí lạnh đã tràn về nước ta. Đầu tiên không khí lạnh tác động đến vùng núi Lạng Sơn, Cao Bằng sau đó ảnh hưởng đến nhiều nơi khác khu vực Bắc Bộ, nhiều tỉnh thành của khu vực Bắc Bộ xảy ra rét đậm và kéo dài đến ngày 23/1.
Nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội là 11- 14 độ; vùng núi 8-11 độ; vùng núi cao dưới 6 độ, nguy cơ xảy ra băng giá.
Gió Đông Bắc của không khí lạnh cũng tràn xuống khu vực Trung Bộ và gây mưa cho khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai trong đó có những điểm mưa vừa, mưa to.
Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất các phường thuộc Cao nguyên Trung Bộ từ 25-27 độ. Còn Nam Bộ nhiệt độ cao hơn từ 30-32 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-17 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, vùng núi và trung du 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 24-27 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1Thời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lănThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.
Khối không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét đậm?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm ngày 20/1 đến ngày 21/1 miền Bắc lần lượt chuyển sang trạng thái mưa rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh. Cùng với mưa và gió mạnh, rét đậm có thể xảy ra vào ngày 22-23/1.
Khối không khí lạnh rất mạnh tiếp tục tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ tối và đêm 20/1 không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về nước ta, khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa rét. Tại Thủ đô Hà Nội có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ.
Xử phạt 77 triệu đồng, tạm giữ 7 ngày đối với xe cứu thương có nhiều vi phạm nghiêm trọngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Một xe cứu thương lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây bị CSGT phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng, dẫn đến mức phạt lên tới 77 triệu đồng.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét ở Hà Nội và miền BắcThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng giữa tuần một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về miền Bắc làm trời chuyển mưa rét. Dự báo đợt rét này có thể kéo dài 3-4 ngày.
Tin sáng 19/1: Bắc Bộ rét nhất dưới 6°C khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện nhiều tuyến đường trong 4 ngàyThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Không khí lạnh tràn về, ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 21/1; Các ngày 18, 21, 23, 24/1, Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động trên nhiều tuyến đường theo từng khung giờ...
Trục vớt, tiêu hủy quả bom 250kg sót lại sau chiến tranh trên sông LamThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Một quả bom phá còn nguyên kíp nổ, nặng khoảng 250kg, sót lại từ thời chiến tranh vừa được lực lượng công binh Nghệ An trục vớt và tiêu hủy an toàn. Quả bom nằm sát khu dân cư ven sông Lam, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn đối với người dân địa phương.
Hà Nội: Cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình từ chiều tối nay 18/1, người dân cần lưu ýThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Công an Thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc tổ chức phân luồng giao thông quanh khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Theo đó, trong các buổi tối ngày 18, 21, 23 và 24/1, nhiều tuyến đường huyết mạch sẽ bị cấm hoặc hạn chế phương tiện để phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Một đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh sắp tràn về nước taThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ khoảng 21/1, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lănThời sự
GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.