Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

Thời tiết miền Bắc mưa rét do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh

Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc mưa rét do không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về.

Từ đêm qua khối không khí lạnh đã tràn về nước ta. Đầu tiên không khí lạnh tác động đến vùng núi Lạng Sơn, Cao Bằng sau đó ảnh hưởng đến nhiều nơi khác khu vực Bắc Bộ, nhiều tỉnh thành của khu vực Bắc Bộ xảy ra rét đậm và kéo dài đến ngày 23/1.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội là 11- 14 độ; vùng núi 8-11 độ; vùng núi cao dưới 6 độ, nguy cơ xảy ra băng giá.

Gió Đông Bắc của không khí lạnh cũng tràn xuống khu vực Trung Bộ và gây mưa cho khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai trong đó có những điểm mưa vừa, mưa to.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất các phường thuộc Cao nguyên Trung Bộ từ 25-27 độ. Còn Nam Bộ nhiệt độ cao hơn từ 30-32 độ.

Không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội chuyển mưa rét. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-17 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, vùng núi và trung du 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 24-27 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

