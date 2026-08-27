Tỷ giá USD hôm nay 27/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra ở vùng 26.119 đồng/USD

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF tăng 0,22%, hiện ở mức 99,14 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,18%, xuống 1,1653 USD/EUR, đồng bảng Anh giảm 0,41%, xuống 1,3593 USD/bảng. Đồng yên Nhật giảm 0,13% so với USD, xuống 159,37 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,14 điểm. USD ngân hàng tiếp tục giảm. USD tự do đi ngang. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt giảm nhẹ.

Đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau khi số liệu lạm phát PCE của Mỹ cao hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 9. Theo FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản đã tăng lên 40,1%, từ khoảng 36% trước đó.

Chỉ số PCE tháng 7 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,2% so với tháng trước, cao hơn dự báo của thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng dữ liệu chưa đủ mạnh để khẳng định Fed sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách cứng rắn.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào cuối tuần để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 27/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 4 đồng so với phiên trước đó, ở mức 25.611 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.381 đồng mua vào và 26.841 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 27/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 27/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 27/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 27/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,880-26,290 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 13 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra, ở mức 25.852-26.297 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,910-26,290 đồng/USD, giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 27/8/2026, khảo sát lúc 09h46 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.019 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.119 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 27/8, giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,640.89-31,203.93 đồng/EUR, đã giảm 60 đồng chiều mua vào và giảm 63 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.872-31.182 đồng/EUR, đã giảm 54 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,823-31,262 đồng/EUR, đã giảm 50 đồng chiều mua vào và giảm 49 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 27/8/2026 khảo sát lúc 9h51 phút hiện đang được mua vào là 30.342 đồng và bán ra là 30.462 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật gần giảm nhẹ, ở vùng 158.30-169.23 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng giảm xuống vùng 158,78-168,78 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.48-169.4 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng bạc xanh dù tăng nhẹ nhưng vẫn chịu nhiều áp lực. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà vẫn duy trì ở mức cao. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại tiếp tục giảm trong khi đó thị trường tự do đi ngang. Nhưng nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 26/8: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều khối 'chợ đen' và ngân hàng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 26/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.