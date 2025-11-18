Đông hanh hao, cúm rình rập: 4 món nấu siêu đơn giản giúp tăng miễn dịch tự nhiên cho cả nhà
Tiết trời sang đông, không khí hanh khô cũng là lúc các đợt cúm bắt đầu "ghé thăm". Ăn gì để tăng đề kháng, giữ sức khỏe cho cả nhà? Đây là 4 món nóng hổi cực hợp mùa, giúp cơ thể ấm lên, dễ chịu và khỏe khoắn hơn.
Mùa cúm cao điểm luôn khiến các chị em đau đầu: Cả nhà hắt hơi, xổ mũi, người mệt lử chỉ sau một buổi ra đường. Bên cạnh giữ ấm và sinh hoạt điều độ, chế độ ăn trong mùa này đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nhiều chuyên gia cho rằng thịt gà và cá tuy dinh dưỡng cao nhưng khi đang cúm hoặc người yếu dễ gây nóng trong, sinh đờm hoặc làm cơ thể khó chịu hơn.
Vậy nên ăn gì để vừa ngon miệng, vừa giúp cơ thể phục hồi và nâng sức đề kháng? Dưới đây là 4 món ấm người - dưỡng phổi - bổ khí huyết, rất hợp thời tiết cuối năm, lại dễ nấu, dễ ăn, trẻ nhỏ hay người lớn tuổi đều dùng được.
1. Canh sa sâm - ngọc trúc thanh phổi, ấm người
Nguyên liệu:
- Sa sâm 20g, ngọc trúc 20g, bách hợp 15g, táo đỏ 6 quả (bỏ hạt), kỷ tử 10g, sườn heo 300g, gừng 3 lát, muối vừa đủ.
Cách làm:
Rửa sạch sa sâm, ngọc trúc, bách hợp và ngâm 20-30 phút cho mềm. Táo đỏ bỏ hạt để không gây nóng, rửa sơ kỷ tử. Sườn rửa sạch, chần sơ với gừng và chút rượu rồi xả lại bằng nước. Cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ (nên cho đủ nước ngay từ đầu). Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, ninh 1,5-2 tiếng đến khi sườn mềm. Cuối cùng thêm kỷ tử và muối, đun thêm 5-10 phút.
Mẹo nhỏ:
- Nước ngâm dược liệu có thể cho vào nấu để không bị phí dưỡng chất.
- Muối cho sau giúp giữ vị ngọt tự nhiên của sườn và thảo dược.
Món canh thanh ngọt, dễ uống, rất hợp những ngày lạnh và hanh khô.
2. Canh gà hoàng kỳ - đảng sâm bổ khí, hợp người mệt mỏi, suy nhược
(Không dùng khi đang sốt cao hoặc cơ thể còn nóng trong)
Nguyên liệu:
- Hoàng kỳ 15g, đảng sâm 15g, đương quy 10g, nửa con gà già, gừng 3 lát, hành lá 2 nhánh, muối và chút rượu nấu ăn.
Cách làm:
Rửa sạch hoàng kỳ, đảng sâm, đương quy và ngâm nhẹ cho thảo dược nở. Gà chặt miếng, ngâm 30 phút để ra bớt máu, rửa lại cho sạch. Chần gà với gừng và rượu, vớt ra rửa lại. Cho gà vào nồi sâu lòng cùng thảo dược và hành, thêm nước vừa đủ. Đun sôi rồi hạ lửa liu riu 2-3 tiếng đến khi thịt mềm và nước vàng óng. Nêm muối sau cùng.
Lưu ý:
- Gà già ninh sẽ ngon, béo và thơm hơn gà công nghiệp.
- Người đang sốt hoặc viêm họng nặng không dùng món này trong giai đoạn cấp.
3. Bò xào rau xanh bổ máu, nhiều protein dễ tiêu, ăn cực đưa cơm
Nguyên liệu:
- Bò 200g, rau xanh (cải ngọt, cải thìa hoặc rau muống) 200g, tỏi 2 tép, dầu hào 2 muỗng, rượu trắng 1 muỗng, bột năng 1 muỗng, muối, dầu ăn.
Cách làm:
Bò thái mỏng ngược thớ để mềm, ướp dầu hào - rượu - bột năng 15-20 phút. Rau rửa sạch, cắt khúc, tỏi đập nhỏ. Phi thơm tỏi, cho bò vào đảo nhanh tay tới khi chín tái rồi vớt ra. Cho rau vào chảo, đảo lửa lớn cho xanh và giòn, nêm nhẹ. Cho thịt bò trở lại, đảo vài lần cho hòa quyện rồi tắt bếp.
Lưu ý:
- Xào lửa lớn giúp rau giữ màu và bò không bị dai.
- Muối cho sau để rau không bị ra nước.
4. Sườn hấp củ sen ấm bụng, bổ khí huyết, trẻ nhỏ cũng mê
Nguyên liệu:
Củ sen 200g, sườn heo 300g, gừng 3 lát, hành 2 nhánh, nước tương hoặc dầu hào 2 muỗng, rượu 1 muỗng, muối, bột năng, dầu mè.
Cách làm:
Sườn ngâm 30 phút thay nước vài lần cho sạch máu, vớt ra để ráo. Ướp sườn với nước tương - rượu - muối - bột năng 20-30 phút. Củ sen gọt vỏ, cắt lát mỏng và ngâm ngay vào nước để tránh thâm. Lót sườn ở dưới, xếp củ sen lên trên, thêm gừng và hành. Hấp 30-40 phút đến khi sườn mềm và củ sen chín dẻo, rưới chút dầu mè trước khi mang ra bàn.
Lưu ý:
- Sườn nên ngâm đủ lâu để sạch mùi và khi hấp sẽ dậy vị thơm.
- Thời gian hấp phụ thuộc độ dày của củ sen và miếng sườn.
Không cần kiêng khem quá nhiều, chỉ cần thay đổi vài món trong bữa cơm mỗi ngày là cơ thể đã được bổ sung dưỡng chất để chống lại virus cúm. Bốn món trên đều dễ nấu, dễ ăn, hợp tiết trời lạnh và thích hợp cho mọi thành viên trong gia đình. Một nồi canh thảo dược ấm bụng, đĩa bò xào giàu năng lượng hay phần sườn hấp củ sen bùi bùi đều có thể trở thành "tấm khiên" tự nhiên bảo vệ sức khỏe khi thời tiết giao mùa.
Cuối năm bận rộn, chị em càng cần chăm mình chu đáo hơn. Ăn ngon - ăn đúng - ăn ấm chính là bí quyết để cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và cả nhà nhẹ nhàng vượt qua mùa cúm. Chúc chị em nấu ngon mỗi ngày và luôn tràn đầy năng lượng!
