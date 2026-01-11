Mới nhất
'Vua các loại rau thơm' bán rẻ như cho ở chợ Việt, hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan, chế biến thành nhiều món ngon

Chủ nhật, 07:00 11/01/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Dinh dưỡng từ loại rau này hỗ trợ chức năng gan bằng cách thúc đẩy sản sinh các enzyme giải độc, giúp cơ thể loại bỏ các độc tố tích tụ từ thực phẩm bẩn hoặc rượu bia.

Húng quế - Dinh dưỡng hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan

Húng quế - ' Vua các lọai rau thơm ' hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan - Ảnh 1.

Húng quế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách cân bằng nồng độ axit trong dạ dày và hỗ trợ các lợi khuẩn đường ruột phát triển. Các tinh dầu trong loại rau này giúp giảm thiểu tình trạng đầy hơi, khó tiêu và co thắt dạ dày hiệu quả. Hơn thế nữa, húng quế còn hỗ trợ chức năng gan bằng cách thúc đẩy sản sinh các enzyme giải độc, giúp cơ thể loại bỏ các độc tố tích tụ từ thực phẩm bẩn hoặc rượu bia, từ đó ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ và cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo.

Húng quế - ' Vua các lọai rau thơm ' hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan - Ảnh 2.

Húng quế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách cân bằng nồng độ axit trong dạ dày và hỗ trợ các lợi khuẩn đường ruột phát triển. Các tinh dầu trong loại rau này giúp giảm thiểu tình trạng đầy hơi, khó tiêu và co thắt dạ dày hiệu quả. Hơn thế nữa, húng quế còn hỗ trợ chức năng gan bằng cách thúc đẩy sản sinh các enzyme giải độc, giúp cơ thể loại bỏ các độc tố tích tụ từ thực phẩm bẩn hoặc rượu bia, từ đó ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ và cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo.

Húng quế - ' Vua các lọai rau thơm ' hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan - Ảnh 3.

Đối với những người đang đối mặt với nguy cơ tiểu đường tuýp 2, húng quế là một thực phẩm bổ trợ cực kỳ giá trị nhờ khả năng ổn định lượng đường trong máu. Các hoạt chất trong lá húng quế giúp làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu sau bữa ăn và cải thiện sự nhạy cảm của tế bào đối với insulin. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường mà còn hỗ trợ quá trình quản lý cân nặng, giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn thay vì tích trữ dưới dạng mỡ thừa.

Gợi ý món ngon với rau húng quế

1. Ức gà tẩm bột chiên giòn cùng húng quế

Húng quế - ' Vua các lọai rau thơm ' hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan - Ảnh 4.

Thịt gà chiên giòn thơm mùi húng quế, cắn từng miếng khi còn nóng thật ngon mê ly.

2. Cà tím xào tỏi và húng quế

Húng quế - ' Vua các lọai rau thơm ' hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan - Ảnh 5.

Từ nguyên liệu cà tím, bạn chỉ cần kết hợp với tỏi cùng một số ít gia vị là đã có thể chế biến nên món cà tím xào tỏi cho bữa cơm nhà.

3. Tôm xào húng quế

Húng quế - ' Vua các lọai rau thơm ' hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan - Ảnh 6.

Tôm bóc vỏ ướp gia vị đậm đà, khi xào thêm chút lá húng quế thái nhỏ sẽ giúp tăng mùi vị cho món ăn.

4. Cá nục suôn kho lá húng quế

Húng quế - ' Vua các lọai rau thơm ' hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan - Ảnh 7.

Cá nục thấm gia vị, quyện lẫn với vị thơm đặc trưng của rau húng quế. Ngoài ra lá húng quế còn có tác dụng lợi sữa cho các bà mẹ khi cho con bú.

5. Thịt bò xào húng quế

Húng quế - ' Vua các lọai rau thơm ' hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan - Ảnh 8.

Chẳng cần nguyên liệu cầu kỳ, chỉ thêm vài cọng lá húng quế là món thịt bò xào của bạn đã dậy mùi thơm đến nao lòng rồi.

6. Tép rang húng quế

Húng quế - ' Vua các lọai rau thơm ' hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan - Ảnh 9.

Tép rang giòn ngọt, thơm nồng nàn mùi húng quế là một món mặn đơn giản ăn với cơm trắng rất ngon miệng.

7. Gà xào húng quế thơm lừng

Húng quế - ' Vua các lọai rau thơm ' hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan - Ảnh 10.

Món ăn mặn được ăn kèm với cơm, thịt gà hơi cay cay, thấm gia vị, quyện với mùi thơm của lá húng quế, bữa cơm dường như ngon hơn hẳn.

Húng quế - ' Vua các lọai rau thơm ' hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan - Ảnh 11.Loại rau chỉ 10 nghìn đồng/bó ở chợ Việt, được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Đây là thực phẩm giúp tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ gan thải độc, phòng chống ung thư và làm đẹp da.

Húng quế - ' Vua các lọai rau thơm ' hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan - Ảnh 12.Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

GĐXH - Đây là món ngon mà Phương Mỹ Chi được Chi Pu giới thiệu nên mua ăn thử.

