'Vua các loại rau thơm' bán rẻ như cho ở chợ Việt, hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan, chế biến thành nhiều món ngon

Đối với những người đang đối mặt với nguy cơ tiểu đường tuýp 2, húng quế là một thực phẩm bổ trợ cực kỳ giá trị nhờ khả năng ổn định lượng đường trong máu. Các hoạt chất trong lá húng quế giúp làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu sau bữa ăn và cải thiện sự nhạy cảm của tế bào đối với insulin. Điều này không chỉ giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường mà còn hỗ trợ quá trình quản lý cân nặng, giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn thay vì tích trữ dưới dạng mỡ thừa.