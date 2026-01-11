Những lưu ý để tránh bị ngộ độc khi ăn măng
GĐXH - Trong quá trình chế biến măng, việc chú ý đến các điều sau đây không chỉ giúp món ăn trở nên ngon miệng mà còn giảm nguy cơ ngộ độc.
Măng tre kỵ gan lợn (gan heo)
Măng chứa nhiều chất có hoạt tính sinh học đặc biệt. Do đó, nếu bạn chế biến măng cùng với gan heo hoặc ăn chúng trong cùng một bữa ăn, các chất trong măng có thể tác động tiêu cực lên một lượng đáng kể các vitamin có trong gan heo. Điều này có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của món ăn.
Măng tre kỵ đường nâu (đường thốt nốt, đường đen)
Trong măng tre chứa lysine, một chất có thể phản ứng với đường nâu, tạo ra chất không tốt cho sức khỏe. Do đó, khi chế biến măng, nếu cần thêm đường nên sử dụng đường cát thay vì đường nâu.
Măng tre kỵ trái sơn trà
Trái sơn trà chứa nhiều vitamin C, nhưng măng cũng chứa một số chất có thể phân giải vitamin C. Do đó, việc ăn hai loại này trong cùng một bữa ăn có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của trái sơn trà đáng kể.
Chế biến đúng cách, luộc măng kỹ
Măng chứa cyanide, một chất độc tố có thể chuyển thành axit cyanhydric trong dạ dày, gây hại cho sức khỏe.
Việc luộc măng sôi trong ít nhất 12 giờ giúp giảm lượng cyanide, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, bạn nên luộc và ngâm măng trong nước lâu ngày cho đến khi măng có màu vàng và mùi chua. Rửa măng kỹ lưỡi nhiều lần trong quá trình chế biến để giảm nguy cơ ngộ độc cyanide.
Ngâm măng trong nước là một bước quan trọng để giảm lượng chất độc tố. Bạn nên ngâm măng trong nước nhiều lần và thường xuyên thay nước để loại bỏ cyanide và các chất cặn khác.
Trong quá trình chế biến măng, hãy đảm bảo rằng bạn luôn giữ vệ sinh và rửa sạch măng trước khi nấu. Bạn cũng nên kiểm tra măng cẩn thận để loại bỏ bất kỳ phần măng nào có thể không an toàn để ăn.
Không đậy nắp khi nấu măng
Thường thì khi nấu các món ăn, chúng ta thường có thói quen đậy nắp vung. Tuy nhiên, khi nấu măng, bạn nên tránh việc này.
Các chất độc tố trong măng có thể bay hơi trong quá trình nấu, và nếu bạn đậy nắp vung, chúng sẽ không có cơ hội thoát ra khỏi nồi.
Để đảm bảo an toàn, sau khi mua măng, hãy rửa sạch, ngâm muối, sau đó luộc măng ít nhất 3 lần mà không đậy nắp vung, giúp chất độc tố thoát ra khỏi măng.
Măng chua ngâm giấm chưa đủ thời gian hoặc ăn măng xanh
Vì trong măng chứa nhiều độc tố có thể gây hại cho sức khỏe, bạn nên tránh ăn măng ngâm giấm chưa đủ thời gian, măng vẫn giữ màu xanh và không có mùi chua.
Việc tiêu thụ những loại măng như vậy có thể dẫn đến ngộ độc và đồng thời tăng nguy cơ gặp vấn đề sức khỏe.
Nếu bạn ưa thích ăn măng chua và không chắc chắn về việc ngâm đủ, nên chọn mua sản phẩm măng chua từ các hãng uy tín, có sẵn tại các siêu thị đáng tin cậy.
Giải nhiệt cơ thể bằng nước luộc măng
Sử dụng nước luộc măng để giải nhiệt cơ thể là một quan điểm mà nhiều ưa chuộng. Nhưng thực tế, điều này là hoàn toàn không đúng.
Nước luộc măng không phải là lựa chọn an toàn để giảm nhiệt do chứa lượng chất cyanide (axit độc phát sinh từ măng) cao. Nếu bạn uống nước luộc măng, có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngộ độc nhẹ có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, và rối loạn ý thức. Trong khi ngộ độc nặng có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như co giật, suy hô hấp, tăng nhịp tim…
Do đó, không nên sử dụng nước luộc măng để giải nhiệt cơ thể. Thay vào đó, hãy lựa chọn các thực phẩm khác có tính mát và an toàn để giảm nhiệt khi cần thiết.
