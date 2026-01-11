Mới nhất
Tác hại ăn cà chua xanh khi không chế biến đúng cách

Chủ nhật, 13:30 11/01/2026
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Cà chua là loại thực phẩm phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày, nhưng cà chua xanh có thể gây nguy hại nếu không được chế biến đúng cách.

Nguyên nhân

Cà chua xanh chứa solanine, một chất tự nhiên giúp cây cà chua bảo vệ khỏi sâu bệnh. Tuy nhiên, solanine có thể gây ngộ độc nếu tiêu thụ quá nhiều.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, solanine trong cà chua xanh có thể gây các triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng. Trong trường hợp nặng, nó có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hô hấp.

Tác hại ăn cà chua xanh khi không chế biến đúng cách - Ảnh 1.

Cà chua xanh chứa solanine, một chất tự nhiên giúp cây cà chua bảo vệ khỏi sâu bệnh. Tuy nhiên, solanine có thể gây ngộ độc nếu tiêu thụ quá nhiều.

Lượng solanine trong cà chua xanh có thể dao động từ 15 đến 30 mg/kg, đủ để gây ngộ độc nếu ăn phải một lượng lớn trong thời gian ngắn. Các quả cà chua chưa chín có lượng solanine cao hơn, vì vậy việc tiêu thụ cà chua xanh có thể gây hại nếu không chế biến đúng cách.

Tác hại

Các triệu chứng ngộ độc do solanine có thể xảy ra ngay sau khi ăn phải thực phẩm chứa chất độc này. Mức độ ngộ độc phụ thuộc vào lượng cà chua và độ chín của quả.

Đặc biệt, khi quả chưa chín hoàn toàn, solanine vẫn còn ở mức cao. Do đó, việc ăn cà chua xanh sống có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa và sức khỏe.

Cà chua xanh cũng có thể gây kích ứng dạ dày, gây khó chịu cho những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Đặc biệt, đối với những người mắc các bệnh lý về gan, thận, việc tiêu thụ cà chua xanh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh lý, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Cách chế biến cà chua xanh an toàn

Dù cà chua xanh có chứa solanine, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng cà chua xanh nếu chế biến đúng cách. Khi cà chua chín, lượng solanine giảm đáng kể và không gây hại. Để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc, bạn nên nấu chín cà chua xanh. Các phương pháp chế biến như nấu, xào, chiên giúp loại bỏ phần lớn độc tố solanine trong quả.

Tác hại ăn cà chua xanh khi không chế biến đúng cách - Ảnh 2.

Dù cà chua xanh có chứa solanine, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng cà chua xanh nếu chế biến đúng cách.

Ngoài ra, bạn cũng nên chọn cà chua đã chín hoàn toàn để sử dụng trong các món ăn. Cà chua chín không chỉ an toàn mà còn giàu vitamin C và lycopene, rất tốt cho sức khỏe.

Lưu ý khi sử dụng cà chua xanh

Tránh ăn cà chua xanh sống: Không nên ăn cà chua xanh chưa chín, vì đây là thời điểm solanine trong quả cà chua cao nhất.

Chế biến cà chua đúng cách: Nấu, xào hoặc hấp cà chua xanh sẽ giúp giảm lượng solanine, làm món ăn an toàn hơn.

Chọn cà chua chín: Ưu tiên sử dụng cà chua chín thay vì cà chua xanh để tránh nguy cơ ngộ độc và tận dụng tối đa các dưỡng chất có lợi.

Tác hại ăn cà chua xanh khi không chế biến đúng cách - Ảnh 3.

Chế biến cà chua đúng cách: Nấu, xào hoặc hấp cà chua xanh sẽ giúp giảm lượng solanine, làm món ăn an toàn hơn.

Cẩn trọng với người có bệnh lý: Những người có bệnh lý về gan, thận hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm nên hạn chế ăn cà chua xanh hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ.

GĐXH - Nếu bố mẹ vẫn đang phân vân nên chế biến cho bé bị cảm lạnh ăn món gì thì có thể tham khảo vài gợi ý trong bài viết dưới đây.

