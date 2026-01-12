Cách ăn cà rốt hấp thụ hết dưỡng chất, ngon miệng, lại dễ nấu

Ăn cà rốt bao nhiêu là đủ

Là loại thực phẩm tươi sống có hàm lượng dinh dưỡng cao mà không đắt đỏ nên cà rốt trở thành sự chọn lựa của nhiều bữa ăn gia đình. Vậy ăn cà rốt bao nhiêu là đủ để cơ thể hấp thụ trọn vẹn mà không gây ra các hệ lụy?

Lời khuyên dành cho bạn là chỉ cần cung cấp đều đặn, thường xuyên mỗi tuần từ 2 – 3 lần thức ăn hoặc nước ép làm từ cà rốt là đủ cho cơ thể bởi trung bình người lớn hấp thụ tối đa chỉ 100g cà rốt và với trẻ em khoảng 30 – 50 gam cà rốt mà thôi.

Bạn có thể nấu chín hoặc làm những cốc nước ép mát lạnh tươi ngọt cho vào ngăn mát tủ lạnh để uống vào buổi trưa, giải nhiệt cơ thể những ngày nắng nóng rất tốt.

Ăn cà rốt mỗi ngày có tốt không

Vì là một loại rau củ chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể nên nhiều người thường nghĩ rằng ăn càng nhiều cà rốt sẽ rất tốt. Tuy nhiên, sự thật thì không phải như vậy.

Nếu ăn với liều lượng quá nhiều, đều đặn mỗi ngày thì sau một thời gian sẽ có thể gây ra bệnh vàng da.

Chưa kể, nếu ăn không đúng cách kết hợp với ăn nhiều quá mức sẽ dễ dẫn đến tình trạng cơ thể bị mệt mỏi, đầy hơi, khó tiêu.

Mặc dù những bệnh này không ảnh hưởng lớn đến tính mạng như lại làm cho cơ thể không thoải mái, trì trệ công việc, gây ra nhiều hậu quả không mong muốn.

Cách ăn cà rốt tốt nhất

Ăn cà rốt sống

Ngoài việc cung cấp đều và đủ lượng cần thiết cho cơ thể hằng tuần, bạn còn cần biết ăn cà rốt đúng cách nữa thì mới có thể phát huy hết công dụng tuyệt vời của nó. Có nhiều cách ăn cà rốt, ăn sống là một trong những cách được nhiều trẻ em và người lớn chọn lựa.

Cà rốt sống có vị ngọt thanh rất dễ chịu, khi ăn vào miệng cho cảm giác giòn tan rất đã.

Bạn có thể rửa và chà lớp vỏ mỏng bên ngoài cho sạch đất và bụi bẩn. Sau đó chẻ làm 4 miếng cà rốt theo chiều dọc tạo thành những thanh cà rốt vừa vặn, nếu cà rốt tươi củ to và dài thì nên cắt đôi theo chiều ngang để trông gọn ghẽ hơn.

Bạn có thể cho ra dĩa, để vào tủ lạnh khoảng 30 phút rồi đem ra ăn sẽ càng làm tăng thêm độ ngon, giòn hơn nữa. Món cà rốt sống này dùng trước khi ăn bữa chính sẽ thích hợp nhất.

Ăn cà rốt sống khi củ non mềm

Khác với nhiều loại rau củ họ hàng khác, cà rốt còn non mềm khi ăn sống sẽ ngon, ngọt và giàu dinh dưỡng hơn so với những củ đã già và quá cứng.

Với những củ cà rốt non, trẻ em và người già cũng dễ ăn, dễ nhai và không gặp những trở ngại làm cản trở độ ngon miệng hay kích thích vị giác.

Chần sơ cà rốt nếu củ già để giảm vị đắng

Nếu bạn mua phải những củ cà rốt già thì nên chần sơ qua với nước sôi để giảm bớt vị đắng. Bạn cần rửa sạch, cắt lát mỏng vừa phải và cho vào nồi nước lạnh đun lên bếp, cho nước sôi khoảng 5 – 6 phút với loại củ hơi già, 10 – 12 phút đối với củ quá to và quá già, sau đó vớt ra để ráo rồi ăn bình thường.

Các loại nước ép cà rốt

Nếu bạn đang tìm kiếm một món nước ép giúp giảm cân, đỏm dáng, làm đẹp da thì nước ép cà rốt chính là lựa chọn lý tưởng mà bạn không nên bỏ qua.

Bạn có thể dùng nước ép cà rốt nguyên chất hoặc nước ép cà rốt ổi, nước ép cà rốt hạt chia, nước ép cà rốt dưa hấu, nước ép cam cà rốt… để thay đổi khẩu vị hằng tuần trong thực đơn ăn uống khoa học, lành mạnh của mình.

Những món nước ép giàu dinh dưỡng vừa giúp thanh nhiệt, thanh lọc, loại bỏ độc tố cơ thể, vừa được cung cấp hàm lượng vitamin và dưỡng chất quan trọng, giúp tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng, phòng chống các loại bệnh tật chỉ từ các loại trái cây tươi ngon từ thiên nhiên.