Cách ăn cà rốt hấp thụ hết dưỡng chất, ngon miệng, lại dễ nấu
GĐXH - Cà rốt là một loại rau củ giàu dinh dưỡng và mang đến những tác dụng tuyệt vời. Thế nhưng, làm sao ăn cà rốt đúng cách để có thể hấp thụ hết những dưỡng chất thiết yếu đó? Hãy đọc bài viết sau.
Ăn cà rốt bao nhiêu là đủ
Là loại thực phẩm tươi sống có hàm lượng dinh dưỡng cao mà không đắt đỏ nên cà rốt trở thành sự chọn lựa của nhiều bữa ăn gia đình. Vậy ăn cà rốt bao nhiêu là đủ để cơ thể hấp thụ trọn vẹn mà không gây ra các hệ lụy?
Lời khuyên dành cho bạn là chỉ cần cung cấp đều đặn, thường xuyên mỗi tuần từ 2 – 3 lần thức ăn hoặc nước ép làm từ cà rốt là đủ cho cơ thể bởi trung bình người lớn hấp thụ tối đa chỉ 100g cà rốt và với trẻ em khoảng 30 – 50 gam cà rốt mà thôi.
Bạn có thể nấu chín hoặc làm những cốc nước ép mát lạnh tươi ngọt cho vào ngăn mát tủ lạnh để uống vào buổi trưa, giải nhiệt cơ thể những ngày nắng nóng rất tốt.
Ăn cà rốt mỗi ngày có tốt không
Vì là một loại rau củ chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể nên nhiều người thường nghĩ rằng ăn càng nhiều cà rốt sẽ rất tốt. Tuy nhiên, sự thật thì không phải như vậy.
Nếu ăn với liều lượng quá nhiều, đều đặn mỗi ngày thì sau một thời gian sẽ có thể gây ra bệnh vàng da.
Chưa kể, nếu ăn không đúng cách kết hợp với ăn nhiều quá mức sẽ dễ dẫn đến tình trạng cơ thể bị mệt mỏi, đầy hơi, khó tiêu.
Mặc dù những bệnh này không ảnh hưởng lớn đến tính mạng như lại làm cho cơ thể không thoải mái, trì trệ công việc, gây ra nhiều hậu quả không mong muốn.
Cách ăn cà rốt tốt nhất
Ăn cà rốt sống
Ngoài việc cung cấp đều và đủ lượng cần thiết cho cơ thể hằng tuần, bạn còn cần biết ăn cà rốt đúng cách nữa thì mới có thể phát huy hết công dụng tuyệt vời của nó. Có nhiều cách ăn cà rốt, ăn sống là một trong những cách được nhiều trẻ em và người lớn chọn lựa.
Cà rốt sống có vị ngọt thanh rất dễ chịu, khi ăn vào miệng cho cảm giác giòn tan rất đã.
Bạn có thể rửa và chà lớp vỏ mỏng bên ngoài cho sạch đất và bụi bẩn. Sau đó chẻ làm 4 miếng cà rốt theo chiều dọc tạo thành những thanh cà rốt vừa vặn, nếu cà rốt tươi củ to và dài thì nên cắt đôi theo chiều ngang để trông gọn ghẽ hơn.
Bạn có thể cho ra dĩa, để vào tủ lạnh khoảng 30 phút rồi đem ra ăn sẽ càng làm tăng thêm độ ngon, giòn hơn nữa. Món cà rốt sống này dùng trước khi ăn bữa chính sẽ thích hợp nhất.
Ăn cà rốt sống khi củ non mềm
Khác với nhiều loại rau củ họ hàng khác, cà rốt còn non mềm khi ăn sống sẽ ngon, ngọt và giàu dinh dưỡng hơn so với những củ đã già và quá cứng.
Với những củ cà rốt non, trẻ em và người già cũng dễ ăn, dễ nhai và không gặp những trở ngại làm cản trở độ ngon miệng hay kích thích vị giác.
Chần sơ cà rốt nếu củ già để giảm vị đắng
Nếu bạn mua phải những củ cà rốt già thì nên chần sơ qua với nước sôi để giảm bớt vị đắng. Bạn cần rửa sạch, cắt lát mỏng vừa phải và cho vào nồi nước lạnh đun lên bếp, cho nước sôi khoảng 5 – 6 phút với loại củ hơi già, 10 – 12 phút đối với củ quá to và quá già, sau đó vớt ra để ráo rồi ăn bình thường.
Các loại nước ép cà rốt
Nếu bạn đang tìm kiếm một món nước ép giúp giảm cân, đỏm dáng, làm đẹp da thì nước ép cà rốt chính là lựa chọn lý tưởng mà bạn không nên bỏ qua.
Bạn có thể dùng nước ép cà rốt nguyên chất hoặc nước ép cà rốt ổi, nước ép cà rốt hạt chia, nước ép cà rốt dưa hấu, nước ép cam cà rốt… để thay đổi khẩu vị hằng tuần trong thực đơn ăn uống khoa học, lành mạnh của mình.
Những món nước ép giàu dinh dưỡng vừa giúp thanh nhiệt, thanh lọc, loại bỏ độc tố cơ thể, vừa được cung cấp hàm lượng vitamin và dưỡng chất quan trọng, giúp tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng, phòng chống các loại bệnh tật chỉ từ các loại trái cây tươi ngon từ thiên nhiên.
7 món ăn hot trend 2025 khiến dân mạng 'điên cuồng' săn lùngĂn - 1 giờ trước
Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ của những món ăn bỗng trở thành trào lưu trên mạng xã hội như bánh dép phô mai, mực cuốn rau muống, bánh dẻo nhân sen trứng muối...
Ăn đồ hộp thường xuyên, nhiều nhà gặp cùng một vấn đề ảnh hưởng sinh khí và tài lộcĂn - 18 giờ trước
Phong thủy gọi đó là khí tĩnh.
Tác hại ăn cà chua xanh khi không chế biến đúng cáchĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Cà chua là loại thực phẩm phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày, nhưng cà chua xanh có thể gây nguy hại nếu không được chế biến đúng cách.
Những lưu ý để tránh bị ngộ độc khi ăn măngĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình chế biến măng, việc chú ý đến các điều sau đây không chỉ giúp món ăn trở nên ngon miệng mà còn giảm nguy cơ ngộ độc.
'Vua các loại rau thơm' bán rẻ như cho ở chợ Việt, hỗ trợ tiêu hóa và giải độc gan, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dinh dưỡng từ loại rau này hỗ trợ chức năng gan bằng cách thúc đẩy sản sinh các enzyme giải độc, giúp cơ thể loại bỏ các độc tố tích tụ từ thực phẩm bẩn hoặc rượu bia.
Cách làm gỏi sứa ngâm mắm nhĩ trộn cà pháo thơm ngonĂn - 1 ngày trước
Gỏi sứa ngâm mắm nhĩ trộn cà pháo là sự kết hợp hài hòa giữa độ giòn sần sật của sứa, cà pháo cùng hương mắm nhĩ đậm đà và các loại rau thơm dân dã.
Loại quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư, nấu chín ngon ngọt lại bổ đủ đườngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại quả này giúp tăng cường chức năng gan và hỗ trợ thải độc gan, phòng chống ung thư.
Loại thịt 'bổ hơn sâm' không chỉ làm nhiều món ngon còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đặc sản Nghệ AnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Thịt lươn Nghệ An không chỉ là món ăn ngon mà còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khám phá những món ngon và lợi ích sức khỏe từ thịt lươn, giúp bổ não, tốt cho tim mạch.
Cần lưu ý: Bạn đang sử dụng "Pate Cột đèn Hải Phòng" hay “Pate Chợ Cột Đèn”?Ăn - 1 ngày trước
Người tiêu dùng cần phải chú ý điều này.
Những món ăn nguy hiểm có thể gây ngộ độc bạn cần biếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ít người biết rằng, những thức ăn, thực phẩm hàng ngày có thể vô tình gây ngộ độc nếu sử dụng không đúng cách. Dưới đây là những thực phẩm dễ gây ngộ độc mà chúng ta cần tránh xa.
Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốcĂn
GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.