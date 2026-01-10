Mới nhất
Loại quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư, nấu chín ngon ngọt lại bổ đủ đường

Thứ bảy, 19:01 10/01/2026
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Loại quả này giúp tăng cường chức năng gan và hỗ trợ thải độc gan, phòng chống ung thư.

Su su - Dinh dưỡng hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư

Su su: Lọai quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư hiệu quả - Ảnh 1.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất tự nhiên trong su su có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột và hấp thụ đường. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn, đặc biệt có lợi cho những người đang điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 hoặc những người có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Su su: Lọai quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư hiệu quả - Ảnh 2.

Chiết xuất từ quả su su có tác dụng hỗ trợ gan trong việc chuyển hóa chất béo và giảm tích tụ mỡ trong gan. Việc bổ sung su su vào thực đơn giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương do độc tố, đồng thời hỗ trợ quá trình đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả hơn.

Su su: Lọai quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư hiệu quả - Ảnh 3.

Su su chứa một lượng lớn các hợp chất chống oxy hóa và flavonoid có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính. Một số nghiên cứu sơ bộ cho thấy các dưỡng chất trong su su có thể giúp làm chậm quá trình nhân bản của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và ung thư đại trực tràng.

Gợi ý món ngon từ quả su su

Su su: Lọai quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư hiệu quả - Ảnh 4.

Su su xào trứng là một trong những món ngon từ từ su mà bạn không nên bỏ qua.

Su su: Lọai quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư hiệu quả - Ảnh 5.

Nếu không thích trứng gà, bạn hãy thức xào su su với thịt bò xem nào. Công thức nấu không quá phức tạp nhưng lại có thể làm ra một món ăn vừa ngon lại bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Su su: Lọai quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư hiệu quả - Ảnh 6.

Su su và tôm khô đều là những nguyên liệu dùng để chế biến món canh khá ngon.

Su su: Lọai quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư hiệu quả - Ảnh 7.

Su su có thể làm nguyên liệu để chế biến các món nộm. Bạn đã thử ăn món nộm su su chưa?

Su su: Lọai quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư hiệu quả - Ảnh 8.

Tương tự như món su su xào tỏi, su su xào cà rốt cũng không có nguyên liệu từ thịt cá nhưng vẫn có thể cho ra đời một món ăn cực kỳ ngon và dễ ăn.

Su su: Lọai quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư hiệu quả - Ảnh 9.

Một trong những món ngon từ su su không thể không kể đến chính là món canh su su nấu sườn non. Món ăn dường như rất phổ biến và hầu như ai cũng có thể làm được.

Su su: Lọai quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư hiệu quả - Ảnh 10.Loại rau chỉ 10 nghìn đồng/bó ở chợ Việt, được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Đây là thực phẩm giúp tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ gan thải độc, phòng chống ung thư và làm đẹp da.

 

Tin liên quan

Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

Món ngon mà Phương Mỹ Chi phải mua bằng được

Thứ hoa tưởng vô dụng, không ngờ là món ăn lạ thơm ngon, bất ngờ gây sốt

Thứ hoa tưởng vô dụng, không ngờ là món ăn lạ thơm ngon, bất ngờ gây sốt

Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt Nam

Loại cá chứa nhiều omega-3 hơn cá hồi, hỗ trợ hạ đường huyết, có chất phòng ung thư: Người Nhật cực thích, có sẵn ở Việt Nam

Các món canh tuyệt vời cho ngày đầu năm mới 2026: Món nào cũng ngon miệng, ấm áp và bổ dưỡng

Các món canh tuyệt vời cho ngày đầu năm mới 2026: Món nào cũng ngon miệng, ấm áp và bổ dưỡng

Chả cá ngon thế, lành thế tại sao ít có mặt trong mâm cỗ Tết?

Chả cá ngon thế, lành thế tại sao ít có mặt trong mâm cỗ Tết?

Cùng chuyên mục

Loại thịt 'bổ hơn sâm' không chỉ làm nhiều món ngon còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đặc sản Nghệ An

Loại thịt 'bổ hơn sâm' không chỉ làm nhiều món ngon còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đặc sản Nghệ An

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Thịt lươn Nghệ An không chỉ là món ăn ngon mà còn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khám phá những món ngon và lợi ích sức khỏe từ thịt lươn, giúp bổ não, tốt cho tim mạch.

Cần lưu ý: Bạn đang sử dụng "Pate Cột đèn Hải Phòng" hay “Pate Chợ Cột Đèn”?

Cần lưu ý: Bạn đang sử dụng "Pate Cột đèn Hải Phòng" hay “Pate Chợ Cột Đèn”?

Ăn - 6 giờ trước

Người tiêu dùng cần phải chú ý điều này.

Những món ăn nguy hiểm có thể gây ngộ độc bạn cần biết

Những món ăn nguy hiểm có thể gây ngộ độc bạn cần biết

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Ít người biết rằng, những thức ăn, thực phẩm hàng ngày có thể vô tình gây ngộ độc nếu sử dụng không đúng cách. Dưới đây là những thực phẩm dễ gây ngộ độc mà chúng ta cần tránh xa.

Ba bộ phận rất quý trên cơ thể lợn tốt như nhân sâm, tổ yến, chế biến theo cách này ăn giúp cơ thể tràn đầy sức sống

Ba bộ phận rất quý trên cơ thể lợn tốt như nhân sâm, tổ yến, chế biến theo cách này ăn giúp cơ thể tràn đầy sức sống

Ẩm thực 360 - 10 giờ trước

GĐXH - Thịt lợn là loại thực phẩm được rất nhiều gia đình Việt sử dụng chế biến trong các bữa ăn thường ngày. Khi đi chợ thấy 3 bộ phận này bạn đừng nên bỏ qua, vì nó rất tốt cho sức khỏe.

Loại rau giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, đang vào mùa bán đầy ở chợ Việt

Loại rau giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, đang vào mùa bán đầy ở chợ Việt

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Trong loại rau này có chứa các hoạt chất chống oxy hóa và chống độc, có khả năng ức chế một số tác nhân gây tổn thương tế bào. Nhờ đó, loại rau này được cho là có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ ung thư.

Khi không muốn xào nấu nhiều, mẹ tôi chỉ làm món hấp này thôi: Ngon lại đẹp mắt và hết veo trong tích tắc!

Khi không muốn xào nấu nhiều, mẹ tôi chỉ làm món hấp này thôi: Ngon lại đẹp mắt và hết veo trong tích tắc!

Ăn - 13 giờ trước

Hương thơm của tỏi quyện trong vị ngon của các nguyên liệu khiến món ăn này trở nên hấp dẫn đến nỗi ai cũng tranh nhau ăn và thực sự hết veo trong tích tắc!

Muốn giảm bốc hoả, mất ngủ, bảo vệ xương nấu ngay các món siêu nhanh và dễ lại ngon

Muốn giảm bốc hoả, mất ngủ, bảo vệ xương nấu ngay các món siêu nhanh và dễ lại ngon

Ăn - 1 ngày trước

Hãy kết hợp các nguyên liệu này nấu thành các món ăn ngon vào các bữa ăn của bạn mỗi ngày để dễ dàng vượt qua giai đoạn chuyển tiếp này.

Một số món ăn tốt cho bé bị cảm lạnh

Một số món ăn tốt cho bé bị cảm lạnh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bố mẹ vẫn đang phân vân nên chế biến cho bé bị cảm lạnh ăn món gì thì có thể tham khảo vài gợi ý trong bài viết dưới đây.

Loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết được Đại học Harvard cho rằng giúp tăng tuổi thọ, ăn kiểu gì cũng ngon

Loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết được Đại học Harvard cho rằng giúp tăng tuổi thọ, ăn kiểu gì cũng ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Không chỉ mang ý nghĩa sum vầy, sung túc trên mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt, loại quả này còn được các nhà khoa học tại Đại học Harvard nhắc đến trong những nghiên cứu về chế độ ăn uống lành mạnh, có khả năng hỗ trợ kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng sống.

Từ vụ pate "Cột đèn Hải Phòng", mách bạn cách tự làm pate ngon, mịn mượt, không tanh và nhanh gọn tại nhà chuẩn như ngoài hàng

Từ vụ pate "Cột đèn Hải Phòng", mách bạn cách tự làm pate ngon, mịn mượt, không tanh và nhanh gọn tại nhà chuẩn như ngoài hàng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Khám phá cách tự làm pate ngon tại nhà với công thức đơn giản và nguyên liệu an toàn. Đừng lo lắng về pate "Cột đèn Hải Phòng", hãy tự tay chế biến món ăn thơm béo, không tanh cho bữa sáng thêm hấp dẫn.

