Loại quả hỗ trợ thải độc gan và phòng ung thư, nấu chín ngon ngọt lại bổ đủ đường

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất tự nhiên trong su su có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột và hấp thụ đường. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn, đặc biệt có lợi cho những người đang điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 hoặc những người có nguy cơ cao mắc bệnh này.