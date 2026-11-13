Đồng Nai: Khởi tố gã đàn ông 64 tuổi hiếp dâm nữ sinh 17 tuổi

Theo Trang thông tin điện tử Công an TP Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đ.N (64 tuổi, trú ấp Lý Lịch, xã Phú Lý, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, đầu tháng 5/2025, tại khu vực Bàu Điền (ấp 4, xã Phú Lý), Đ.N phát hiện cháu Q.A.Đ.T (tên nạn nhân đã thay đổi - SN 2009, trú cùng địa phương) đang chăn bò một mình nên đã dùng vũ lực ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục trái ý muốn, dẫn đến việc cháu mang thai và sinh con.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam Đ.N để điều tra, làm rõ về hành vi "Hiếp dâm". Ảnh: CACC

Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền được bảo vệ và sự phát triển bình thường của trẻ em, để lại những tổn thương nặng nề về thể chất, tinh thần đối với nạn nhân.

Đáng lên án hơn, hành vi phạm tội đã đẩy một trẻ vị thành niên vào hoàn cảnh phải gánh chịu hậu quả đau lòng khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Theo cơ quan Công an, tại khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự, hành vi hiếp dâm dẫn đến việc nạn nhân mang thai là tình tiết định khung tăng nặng, có thể bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những đối tượng có hành vi xâm hại tình dục trẻ em: Mọi hành vi lợi dụng sự non nớt, thiếu kỹ năng tự bảo vệ của trẻ để xâm hại đều phải bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ thời gian sinh hoạt, các mối quan hệ và hoạt động của con em, nhất là trẻ trong độ tuổi vị thành niên; hạn chế để trẻ đi một mình tại những khu vực vắng vẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Gia đình và nhà trường cần thường xuyên trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện, phòng tránh hành vi xâm hại; hướng dẫn trẻ bảo vệ các vùng riêng tư trên cơ thể, biết từ chối, tìm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm và mạnh dạn lên tiếng khi bị đe dọa, quấy rối hoặc xâm hại.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em bị xâm hại, người thân và người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý.

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