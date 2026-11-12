Danh tính đối tượng sát hại cô gái rồi chôn xác phi tang ở bãi đất trống tại TP.HCM

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Liên quan đến cái chết của một cô gái được gia đình trình báo mất tích, theo CAO, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú thành phố Đà Nẵng; hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 8/11/2026, Công an phường Tân Sơn Hòa, tiếp nhận trình báo của bà N.T.L (SN 1982, thường trú xã Hòa Tú, TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q (SN 2002, hiện đang cư trú phường Tân Sơn Hòa, TPHCM) từ ngày 2/11/2026.

Chúc Kim Hương khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua xác minh, truy xét, ngày 11/11/2026, Phòng Cảnh sát hình sự CATP phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc, phường Tân Sơn Hòa và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Chúc Kim Hương.

Trên Báo SGGP, Chúc Kim Hương thừa nhận sát hại chị Q rồi chôn xác phi tang tại bãi đất trống gần nơi ở tại xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM).

Được biết, Hương và chị Q quen biết nhau thông qua mạng xã hội, cả 2 có quan hệ tình cảm.

Đối tượng Chúc Kim Hương tại cơ quan chức năng. Ảnh: CAO

Khoảng 10 ngày trước, Hương hẹn gặp chị Q đến nơi ở của mình tại địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Sau đó, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Hương dùng một thanh sắt tấn công khiến chị Q tử vong.

Sau khi gây án, Hương đưa thi thể nạn nhân đến bãi đất trống gần đó rồi đào đất chôn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Cô gái 24 tuổi bị sát hại, chôn xác ở bãi đất trống. Ảnh: CT

Đến tối ngày 11/11, H chỉ nơi chôn thi thể để lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Khu vực hiện trường được phong tỏa, rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ, diễn biến vụ án và các tình tiết liên quan.