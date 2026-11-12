Hà Nội: Phạt 1,2 triệu đồng người bán hàng rong chửi bới hướng dẫn viên du lịch ở hồ Hoàn Kiếm

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GĐXH - Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) vừa xác minh và ra quyết định xử phạt hành chính 1,2 triệu đồng đối với người phụ nữ bán hàng rong có hành vi chèo kéo du khách và lăng mạ hướng dẫn viên tại khu vực tượng đài Cảm Tử.

Trước đó vào ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một hướng dẫn viên đang dẫn đoàn khoảng 18 du khách tham quan thì bị một số người bán hàng rong bám theo chào mời mua quạt giấy.

Trong đó, một người phụ nữ đưa ra mức giá 100.000 đồng/chiếc quạt nhưng du khách không đồng ý. Thấy đoàn khách liên tục bị làm phiền, hướng dẫn viên đã lên tiếng đề nghị người này di chuyển ra chỗ khác. Tuy nhiên, người bán hàng vẫn ngoan cố bám theo chèo kéo.

Hà Nội phạt 1 , 2 triệu đồng người bán hàng rong lăng mạ hướng dẫn viên du lịch - Ảnh 1.

Người phụ nữ bán hàng rong có hành vi lôi kéo, xúc phạm hướng dẫn viên. Ảnh cắt từ video

Để bảo vệ quyền lợi cho du khách và tránh tình trạng "chặt chém", hướng dẫn viên đã khuyên đoàn khách chỉ nên mua nếu người bán đồng ý mức giá 50.000 đồng/2 chiếc quạt, nếu không thì không nên mua. Ngay lập tức, người phụ nữ bán hàng rong đã lớn tiếng chửi bới, lăng mạ hướng dẫn viên suốt hơn 5 phút. Thậm chí, khi đoàn khách đã di chuyển sang khu vực đền Ngọc Sơn, người này vẫn tiếp tục bám theo và có lời lẽ xúc phạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ mạng xã hội, Công an phường Hoàn Kiếm đã khẩn trương vào cuộc rà soát, khoanh vùng các đối tượng liên quan.

Hà Nội phạt 1 , 2 triệu đồng người bán hàng rong lăng mạ hướng dẫn viên du lịch - Ảnh 2.

Người phụ nữ bị xử phạt 1,2 triệu đồng vì hành vi chèo kéo du khách và lăng mạ hướng dẫn viên. Ảnh: Công an phường Hoàn Kiếm

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người phụ nữ trong đoạn clip là Hà Thị Thoa (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên; hiện tạm trú tại phố Phúc Xá, phường Hồng Hà, Hà Nội).

Tại trụ sở cơ quan công an, bà Thoa đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an phường Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hà Thị Thoa tổng số tiền 1,2 triệu đồng, bao gồm 2 lỗi: Phạt 750.000 đồng về hành vi gây mất trật tự tại nơi công cộng; Phạt 450.000 đồng về hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong.

Cùng với việc xử phạt, lực lượng chức năng cũng đã răn đe, giáo dục và yêu cầu bà Thoa cam kết không tái phạm nhằm giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của môi trường du lịch Thủ đô.

Hà Nội phạt 1 , 2 triệu đồng người bán hàng rong lăng mạ hướng dẫn viên du lịch - Ảnh 3.Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội Bài

GĐXH - Dù đã nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng đối tượng Nguyễn Thị Thúy vẫn bất chấp quy định, bán hàng rong trái phép tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), gây cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.


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