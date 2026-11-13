Vướng vòng lao lý vì chiếm đoạt hơn 274 triệu đồng của công ty

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) về tội "Tham ô tài sản".

Đối tượng Nguyễn Tiến Đức. Ảnh: CACC

Trước đó, Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật có đơn tố giác Nguyễn Tiến Đức có hành vi chiếm đoạt số tiền 274.576.124 đồng của công ty, sử dụng vào mục đích cá nhân và chưa hoàn trả.

Ngày 27/10/2026, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đức về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.