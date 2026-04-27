Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Dòng phương tiện nối dài trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ

Thứ hai, 19:09 27/04/2026 | Thời sự

Kết thúc 2 ngày nghỉ cuối tuần kết hợp với nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ đầu giờ chiều 27/4, lượng lớn người dân trở về Hà Nội khiến các cửa ngõ Thủ đô ken đặc phương tiện.

Phương tiện rồng rắn trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ.
Chiều 27/4 (tức 11/3 Âm lịch), ngày cuối kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân từ nhiều tỉnh, thành trở lại Thủ đô.

Tại khu vực cửa ngõ phía Nam, từ khoảng 14h, lượng phương tiện gia tăng nhanh, giao thông bắt đầu ùn ứ cục bộ.

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện hướng vào nội đô tăng cao, ùn ứ kéo dài nhiều km.

Tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đã tổ chức phân luồng phương tiện từ xa nhằm giảm áp lực giao thông.

Dòng xe cộ nối đuôi nhau chờ nhập làn vào đường vành đai 3.

Khu vực Bến xe Nước Ngầm ghi nhận lượng lớn phương tiện từ hướng Quốc lộ 1A đổ về trung tâm Hà Nội.

Đường Ngọc Hồi lúc 16h ghi nhận mật độ phương tiện tăng cao.

Sau kỳ nghỉ ngắn ngày, người dân trở lại Thủ đô với hành lý kỉnh càng cùng nhiều quà quê.

Anh Thái Lâm (Ninh Bình) cho biết: “Tôi di chuyển lên Hà Nội theo hướng cầu Thanh Trì, đến gần Bến xe Nước Ngầm thì gặp ùn tắc kéo dài, việc đi lại khá khó khăn”.

Trên đường Đỗ Mười, dòng phương tiện ùn tắc kéo dài, di chuyển chậm chạp.

Từ cao điểm chiều đến tối 27/4, giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội dự kiến tiếp tục gia tăng áp lực khi người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ.

Đức Nguyễn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

CSGT Huế siết kiểm soát điều kiện hoạt động thuyền rồng, đảm bảo an toàn khách du lịch

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Hoạt động thuyền rồng trên sông Hương luôn thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến Huế. Để bảo đảm an toàn, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra phương tiện, tuần tra kiểm soát và giám sát hoạt động xuất bến.

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông trước đợt nghỉ lễ 30/4-1/5.

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quan

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Mới qua 2 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4), Hà Nội ghi nhận đông đảo du khách, tập trung chủ yếu tại các khu thăm quan di tích, văn hóa – lịch sử.

Tin sáng 27/4: Sự thật bất ngờ vụ cụ bà báo mất vàng ở Quảng Trị; Bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên đi lạc xuyên đêm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trình báo mất 2 chỉ vàng và 17,5 triệu đồng, cụ bà ở Quảng Trị khiến công an vào cuộc khẩn trương. Kết quả xác minh sau đó gây bất ngờ; Sau 14 giờ tìm kiếm, bé trai 3 tuổi mất tích tại xã Văn Lang đã được tìm thấy...

Dự báo thời tiết 10 ngày tới Hà Nội và cả nước: Người dân Thủ đô hứng chịu thời tiết cực đoan, Sài Gòn vẫn nắng nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, cả nước có mưa dông kèm theo lốc sét, gió giật, vùng núi còn có mưa đá. Trong khi TPHCM vẫn nắng nóng trong 2 ngày tới.

Xe chở đoàn du khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vong

Thời sự - 23 giờ trước

Liên quan vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m tại Sơn La, lãnh đạo xã Vân Hồ xác nhận có thêm một nạn nhân tử vong, nâng số người chết lên 2 người.

Thái Nguyên: Hơn 14 giờ chạy đua thời gian, tìm thấy bé 3 tuổi bị lạc ở khu vực khe suối

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Hơn 14 giờ chạy đua với thời gian trong điều kiện đồi núi hiểm trở, lực lượng chức năng xã Văn Lang (Thái Nguyên) đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị lạc trong khu vực khe suối, cách nhà khoảng 2km, khép lại cuộc tìm kiếm khiến nhiều người thót tim.

Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng Tư, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại Hoàn Kiếm, đồng loạt rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ trên hiên nhà, dãy phố, sắc đỏ còn lan tỏa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, tạo nên không khí lễ hội sôi động, trang nghiêm giữa lòng đô thị.

Hà Nội: Hiện trạng ngổn ngang tại dự án thoát nước nghìn tỷ kênh dẫn nước La Khê

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có tổng mức đầu tư lên tới 7.400 tỷ đồng, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây TP. Hà Nội vẫn chưa thể phát huy tối đa hiệu quả do sự chậm trễ đồng bộ tại hạng mục kênh dẫn La Khê. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm hành lang công trình thủy lợi kéo dài, lãnh đạo Thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành ngay trong quý II/2026.

Tin sáng 26/4: Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4; Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ, hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ nắng nóng có nơi trên 36 độ; Từ 18h ngày 25/4, nhiều tuyến đường quanh hồ Văn Lang (tỉnh Phú Thọ) sẽ tạm cấm phương tiện phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Xem nhiều

Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự

GĐXH - Những ngày cuối tháng Tư, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại Hoàn Kiếm, đồng loạt rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ trên hiên nhà, dãy phố, sắc đỏ còn lan tỏa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, tạo nên không khí lễ hội sôi động, trang nghiêm giữa lòng đô thị.

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

Thời sự
Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ tại lõi Hoàn Kiếm: Người dân bớt lo, nhưng vẫn trăn trở

Thời sự
Thái Nguyên: Hơn 14 giờ chạy đua thời gian, tìm thấy bé 3 tuổi bị lạc ở khu vực khe suối

Thời sự
Tin sáng 27/4: Sự thật bất ngờ vụ cụ bà báo mất vàng ở Quảng Trị; Bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên đi lạc xuyên đêm

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top