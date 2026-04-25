Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ tại lõi Hoàn Kiếm: Người dân bớt lo, nhưng vẫn trăn trở

18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biết GĐXH - Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, TP Hà Nội sẽ thí điểm cấm xe máy xăng theo khung giờ tại 11 tuyến phố trong vùng lõi phường Hoàn Kiếm.

Cụ thể, thời gian áp dụng từ 18h đến 24h ngày thứ Sáu và từ 6h đến 24h vào thứ Bảy, Chủ nhật. Khu vực thí điểm rộng khoảng 0,5 km², với khoảng 20.000 dân sinh sống.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, dù vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng cách làm theo lộ trình "mềm" đã phần nào giúp người dân giảm bớt áp lực so với phương án áp dụng đồng loạt trước đó.

Bà Lê Thị Huyền (49 tuổi, trú tại phường Tương Mai), hiện làm việc tại phố Hàng Buồm (Hoàn Kiếm), cho biết mỗi ngày bà phải di chuyển hơn 10km bằng xe máy từ khu vực Tân Mai đến nơi làm việc.

Trước thông tin thí điểm cấm xe xăng, bà Huyền kỳ vọng chính sách sẽ mang lại tín hiệu tích cực cho môi trường đô thị. Tuy nhiên, bài toán kinh tế lại là trở ngại lớn đối với gia đình bà.

"Gia đình tôi đã bàn tính chuyện chuyển sang xe điện từ nhiều tháng nay, thậm chí tính mua sớm để tránh bị động. Nhưng thu nhập không cao, trong khi chi phí sinh hoạt của gia đình 5 người ở Hà Nội khá lớn, nên việc đổi xe phải cân nhắc rất kỹ," bà chia sẻ.

Theo bà Huyền, không chỉ riêng bà mà các thành viên khác trong gia đình đều sử dụng xe máy xăng, nên nếu chuyển đổi sẽ là một khoản chi phí đáng kể.

Dù vậy, khi thành phố công bố lộ trình thí điểm theo từng khu vực, chưa triển khai đồng loạt, tâm lý của bà và nhiều người dân đã "dễ thở" hơn. Việc giới hạn phạm vi và khung giờ giúp người dân có thêm thời gian tìm hiểu, chuẩn bị tài chính và lựa chọn phương án phù hợp.

"Không phải chuyển đổi gấp nên sinh hoạt cũng không bị xáo trộn như lo ngại ban đầu. Gia đình tôi sẽ tính toán kỹ hơn, có thể chuyển dần từng xe một," bà Huyền nói.

Cùng quan điểm, nhiều người dân cho rằng việc thí điểm trong phạm vi hẹp, kèm theo khung giờ cụ thể là cách làm hợp lý và dễ chấp nhận. Theo họ, đây không chỉ là bước thử nghiệm chính sách mà còn tạo khoảng thời gian cần thiết để người dân thích nghi, điều chỉnh thói quen đi lại trước khi áp dụng trên diện rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận bước đầu, không ít ý kiến vẫn bày tỏ băn khoăn về tính công bằng. Một số người dân cho rằng trong cùng khung giờ, nếu chỉ cấm xe máy chạy xăng trong khi ô tô sử dụng xăng, dầu vẫn được lưu thông thì chưa thực sự hợp lý.

"Đã là vùng phát thải thấp thì các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng nên được xem xét hạn chế tương tự, như vậy mới đảm bảo công bằng và hiệu quả môi trường rõ rệt hơn," một người dân nêu quan điểm.

Trước những lo ngại này, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đang xây dựng chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện năng lượng sạch. Dự thảo nghị quyết hiện đang được hoàn thiện để trình HĐND TP xem xét, trong đó hướng tới phân loại rõ từng nhóm đối tượng và ưu tiên hỗ trợ người thu nhập thấp. Bên cạnh đó, các giải pháp phát triển hạ tầng như trạm sạc, điểm đổi pin cũng đang được nghiên cứu, lấy ý kiến từ các chuyên gia và cơ quan liên quan nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc triển khai sẽ có lộ trình cụ thể, không áp dụng đồng loạt, đồng thời được đánh giá định kỳ để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, đảm bảo người dân có đủ thời gian thích nghi. Có thể thấy, từ tâm lý lo lắng ban đầu, người dân Thủ đô đang dần thích ứng với chính sách mới nhờ cách tiếp cận linh hoạt. Tuy vậy, những trăn trở về chi phí chuyển đổi, sự công bằng giữa các loại phương tiện và tính sẵn sàng của hạ tầng vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được giải quyết trong thời gian tới.

Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ GĐXH - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chủ trương miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân và du khách trong 7 ngày nghỉ lễ.