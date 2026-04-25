Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ tại lõi Hoàn Kiếm: Người dân bớt lo, nhưng vẫn trăn trở
GĐXH - Khi thông tin về việc tiến tới hạn chế, thậm chí cấm xe máy xăng trong khu vực Vành đai 1 được đưa ra, không ít người dân Hà Nội đã bày tỏ tâm lý lo lắng về nguy cơ đảo lộn sinh hoạt và công việc hằng ngày.
Theo kế hoạch, từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, TP Hà Nội sẽ thí điểm cấm xe máy xăng theo khung giờ tại 11 tuyến phố trong vùng lõi phường Hoàn Kiếm.
Cụ thể, thời gian áp dụng từ 18h đến 24h ngày thứ Sáu và từ 6h đến 24h vào thứ Bảy, Chủ nhật. Khu vực thí điểm rộng khoảng 0,5 km², với khoảng 20.000 dân sinh sống.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, dù vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng cách làm theo lộ trình "mềm" đã phần nào giúp người dân giảm bớt áp lực so với phương án áp dụng đồng loạt trước đó.
Bà Lê Thị Huyền (49 tuổi, trú tại phường Tương Mai), hiện làm việc tại phố Hàng Buồm (Hoàn Kiếm), cho biết mỗi ngày bà phải di chuyển hơn 10km bằng xe máy từ khu vực Tân Mai đến nơi làm việc.
Trước thông tin thí điểm cấm xe xăng, bà Huyền kỳ vọng chính sách sẽ mang lại tín hiệu tích cực cho môi trường đô thị. Tuy nhiên, bài toán kinh tế lại là trở ngại lớn đối với gia đình bà.
"Gia đình tôi đã bàn tính chuyện chuyển sang xe điện từ nhiều tháng nay, thậm chí tính mua sớm để tránh bị động. Nhưng thu nhập không cao, trong khi chi phí sinh hoạt của gia đình 5 người ở Hà Nội khá lớn, nên việc đổi xe phải cân nhắc rất kỹ," bà chia sẻ.
Theo bà Huyền, không chỉ riêng bà mà các thành viên khác trong gia đình đều sử dụng xe máy xăng, nên nếu chuyển đổi sẽ là một khoản chi phí đáng kể.
Dù vậy, khi thành phố công bố lộ trình thí điểm theo từng khu vực, chưa triển khai đồng loạt, tâm lý của bà và nhiều người dân đã "dễ thở" hơn. Việc giới hạn phạm vi và khung giờ giúp người dân có thêm thời gian tìm hiểu, chuẩn bị tài chính và lựa chọn phương án phù hợp.
"Không phải chuyển đổi gấp nên sinh hoạt cũng không bị xáo trộn như lo ngại ban đầu. Gia đình tôi sẽ tính toán kỹ hơn, có thể chuyển dần từng xe một," bà Huyền nói.
Cùng quan điểm, nhiều người dân cho rằng việc thí điểm trong phạm vi hẹp, kèm theo khung giờ cụ thể là cách làm hợp lý và dễ chấp nhận. Theo họ, đây không chỉ là bước thử nghiệm chính sách mà còn tạo khoảng thời gian cần thiết để người dân thích nghi, điều chỉnh thói quen đi lại trước khi áp dụng trên diện rộng.
Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận bước đầu, không ít ý kiến vẫn bày tỏ băn khoăn về tính công bằng. Một số người dân cho rằng trong cùng khung giờ, nếu chỉ cấm xe máy chạy xăng trong khi ô tô sử dụng xăng, dầu vẫn được lưu thông thì chưa thực sự hợp lý.
"Đã là vùng phát thải thấp thì các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng nên được xem xét hạn chế tương tự, như vậy mới đảm bảo công bằng và hiệu quả môi trường rõ rệt hơn," một người dân nêu quan điểm.
Trước những lo ngại này, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đang xây dựng chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện năng lượng sạch. Dự thảo nghị quyết hiện đang được hoàn thiện để trình HĐND TP xem xét, trong đó hướng tới phân loại rõ từng nhóm đối tượng và ưu tiên hỗ trợ người thu nhập thấp.
Bên cạnh đó, các giải pháp phát triển hạ tầng như trạm sạc, điểm đổi pin cũng đang được nghiên cứu, lấy ý kiến từ các chuyên gia và cơ quan liên quan nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc triển khai sẽ có lộ trình cụ thể, không áp dụng đồng loạt, đồng thời được đánh giá định kỳ để điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, đảm bảo người dân có đủ thời gian thích nghi.
Có thể thấy, từ tâm lý lo lắng ban đầu, người dân Thủ đô đang dần thích ứng với chính sách mới nhờ cách tiếp cận linh hoạt. Tuy vậy, những trăn trở về chi phí chuyển đổi, sự công bằng giữa các loại phương tiện và tính sẵn sàng của hạ tầng vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được giải quyết trong thời gian tới.
Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4Xã hội - 2 giờ trước
Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Nắng nóng có khả năng kéo dài hết tháng 4.
Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ: Hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thôngXã hội - 2 giờ trước
Theo Đội CSGT đường bộ số 1, Công an tỉnh Phú Thọ, từ 18h ngày 25/4, nhiều tuyến đường quanh hồ Văn Lang (TP Việt Trì) sẽ tạm cấm phương tiện phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.
Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hìnhThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, dự án đường Vành đai 1 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút sau khi hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hiện đã đạt 50% khối lượng, toàn bộ công trường đang tập trung nhân lực để hoàn thành nền đường trước ngày 2/9 và thông xe hai cầu vượt vào cuối năm 2026.
Dự báo thời tiết hôm nay (25/4): Bắc Bộ hửng nắng, từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dôngXã hội - 9 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng.
Xếp lương giáo viên theo vị trí việc làm từ năm 2026Xã hội - 11 giờ trước
Thay vì phụ thuộc vào thâm niên, việc xếp lương giáo viên từ năm 2026 sẽ căn cứ trực tiếp vào vị trí việc làm và năng lực nghề nghiệp. Quy định mới đảm bảo giáo viên được chuyển xếp tương đương, không gây xáo trộn hay giảm thu nhập hiện hưởng.
Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trườngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút. Những công trình cuối cùng đang được khẩn trương phá dỡ để triển khai dự án quảng trường, công viên quy mô 2,14 ha.
Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chủ trương miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân và du khách trong 7 ngày nghỉ lễ.
Bật mí nguyên nhân gây mưa dông kèm thời tiết cực đoan ở khu vực Bắc Bộ và Trung BộThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiều tỉnh thành Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh do rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực Bắc Trung Bộ và vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động mạnh. Cảnh báo sấm sét, mưa đá có thể đi kèm trong mưa dông.
18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biếtThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.
Phát hiện vụ vận chuyển phôi cây muội hồng trái phép qua đường bưu điệnThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) phát hiện và tạm giữ 15 phôi cây muội hồng không hóa đơn, chứng từ đang tập kết tại bưu điện xã.
