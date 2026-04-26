Tin sáng 26/4: Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4; Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ, hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Chủ nhật, 06:59 26/04/2026 | Xã hội
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ nắng nóng có nơi trên 36 độ; Từ 18h ngày 25/4, nhiều tuyến đường quanh hồ Văn Lang (tỉnh Phú Thọ) sẽ tạm cấm phương tiện phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50-55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29-30/4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nam Bộ nắng nóng diện rộng.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ: Hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Để thuận tiện di chuyển, người dân và du khách cần chủ động nắm rõ các tuyến đường tạm cấm, lựa chọn lộ trình phù hợp, gửi xe đúng nơi quy định và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. 

Infographic dưới đây tổng hợp thông tin phân luồng, khuyến cáo an toàn và một số vị trí xem pháo hoa thuận lợi quanh khu vực hồ Văn Lang.

Tạm cấm nhiều tuyến đường ở Hà Nội trong ngày 28/4

VOV cho biết, ngày 28/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Âm vang Tổ quốc" tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội thông báo thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 18h30 đến 23h ngày 28/4.

Theo đó, tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường.

Lực lượng CSGT phân luồng giao thông. (Ảnh: Phạm Công)

Các tuyến áp dụng gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm. Cụ thể, các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long: Đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai 3 trên cao... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng, căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách, hạn chế lưu lượng và tần suất hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung của thông báo.

Bị phạt 35 triệu đồng vì chạy xe ngược chiều trên cao tốc

Báo Thanh niên cho hay, ngày 25/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 cho biết, trong quá trình theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông trên mạng xã hội, đơn vị đã phát hiện một trường hợp chạy xe ngược chiều trên cao tốc, rất nguy hiểm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định anh V.T.M là chủ xe mang biển số 60K-142.XX, đồng thời là người trực tiếp điều khiển xe vi phạm. Làm việc với cơ quan công an, tài xế này thừa nhận đã điều khiển ô tô chạy ngược chiều tại Km107+000 trên tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận – Cần Thơ vào lúc 17 giờ 22 phút, ngày 23.4.

Tài xế ô tô màu trắng chạy ngược chiều trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ảnh cắt từ video

Với hành vi chạy xe ngược chiều trên cao tốc, anh M. bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông nhận định, hành vi chạy xe ngược chiều trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng cũng thường xuyên khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như chạy xe ngược chiều trên cao tốc.

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại sân Mỹ Đình lúc 20h đêm 28/4

Thông tin trên Báo Tuổi trẻ, theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội sẽ phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình, theo kế hoạch số 47 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình và đường đua F1 (phường Từ Liêm).

Trong đó pháo hoa hỏa thuật được bố trí trên mái khán đài B; pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp được bố trí tại khu vực đường đua F1.

Hà Nội bắn pháo hoa trước sân Mỹ Đình dịp Đại hội Đảng thành công - Ảnh: Nam Trần

Thời gian bắn dự kiến bắt đầu từ 20h ngày 28-4 và kéo dài theo kịch bản chương trình nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc".

Chương trình có sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Phương Thanh, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, ban nhạc Bức Tường, Ngũ Cung...

GĐXH - Thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 trên cả nước có nhiều biến động, đan xen mưa - nắng.

Tin sáng 25/4: Tin mới nhất thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5; Dự kiến tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Nghỉ hưu trước tuổi được quy định thế nào?

GĐXH - Nghỉ hưu trước tuổi là việc người lao động bắt đầu hưởng lương hưu và chấm dứt quan hệ lao động khi chưa đạt đến mốc tuổi nghỉ hưu thông thường theo quy định của Nhà nước. Năm 2026, để được nghỉ hưu trước tuổi mà hưởng lương hưu hàng tháng cần đáp ứng điều kiện gì?

Huyền ảo đêm Cố đô: Khi pháo hoa thắp sáng giấc mơ ngàn năm

GĐXH - Tối 25/4/2026 (tức mùng 9/3 âm lịch), tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (Ninh Bình), Lễ hội Hoa Lư năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm và hào hùng. Điểm nhấn ấn tượng nhất của buổi lễ chính là màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự.

Hà Nội: Cháy dữ dội tại kho sơn ở Đông Anh, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét

GĐXH - Tối 25/4, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một kho xưởng chứa sơn, dung môi... nằm trên quốc lộ 3 (xã Đông Anh, Hà Nội). Cột khói đen bốc cao hàng chục mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn từ các thùng dung môi khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng tuyệt đẹp được dâng tiến vào Hoàng cung Huế

GĐXH - Nhiều tác phẩm phong lan, cây kiểng đặc sắc được cung tiến vào Hoàng cung Huế qua lễ "Cung tiến Kỳ hoa Dị thảo", tái hiện nghi lễ thời nhà Nguyễn.

Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dân

GĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ tại lõi Hoàn Kiếm: Người dân bớt lo, nhưng vẫn trăn trở

GĐXH - Khi thông tin về việc tiến tới hạn chế, thậm chí cấm xe máy xăng trong khu vực Vành đai 1 được đưa ra, không ít người dân Hà Nội đã bày tỏ tâm lý lo lắng về nguy cơ đảo lộn sinh hoạt và công việc hằng ngày.

Bắt tạm giam Mai Thành Trung SN 2000 về tội cưỡng dâm

Mai Thành Trung dùng video nhạy cảm để đe dọa, nhiều lần ép bạn gái cũ quan hệ với mình và người khác nhằm trục lợi.

Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4

Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Nắng nóng có khả năng kéo dài hết tháng 4.

Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ: Hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Theo Đội CSGT đường bộ số 1, Công an tỉnh Phú Thọ, từ 18h ngày 25/4, nhiều tuyến đường quanh hồ Văn Lang (TP Việt Trì) sẽ tạm cấm phương tiện phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp

GĐXH - Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương (xã Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận tiền của nhiều người để “lo” đầu vào, sau đó làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

4 con giáp thông minh bẩm sinh: Thành công chỉ là chuyện sớm muộn

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi được đánh giá là có trí thông minh thiên bẩm, thể hiện qua sự nhanh nhạy, khả năng phân tích và tư duy vượt trội.

Càng khó khăn càng bật lên mạnh mẽ: 4 ngày sinh Âm lịch định sẵn hậu vận giàu sang

Các bãi biển nổi tiếng ở xứ Thanh sẵn sàng cho mùa du lịch

Chiêm ngưỡng những tác phẩm phong lan, cây kiểng tuyệt đẹp được dâng tiến vào Hoàng cung Huế

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
