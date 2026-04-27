Tin sáng 27/4: Sự thật bất ngờ vụ cụ bà báo mất vàng ở Quảng Trị; Bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên đi lạc xuyên đêm

Sự thật bất ngờ vụ cụ bà báo mất vàng ở Quảng Trị

Theo Người lao động, ngày 26/4, Trực ban hình sự Công an xã Trung Thuần (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận trình báo của bà Lê Thị Đàm (75 tuổi, trú thôn Vân Tiền) về việc bà bị mất 2 chỉ vàng 9999 cùng 17,5 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận, Chỉ huy công an xã Trung Thuần đã phân công tổ công tác xuống hiện trường xác minh, rà soát các dấu hiệu liên quan. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài.

Tổ công tác đồng thời trấn an tinh thần, động viên bà Lê Thị Đàm cung cấp thêm các chi tiết liên quan đến việc cất giữ tài sản. Từ những thông tin này, công an hỗ trợ định hướng tìm kiếm, rà soát lại các vị trí trong nhà.

Kết quả, số vàng và tiền mặt được xác định không bị mất trộm mà do bà Đàm cất ở vị trí khác rồi quên.

Từ vụ việc, Công an xã Trung Thuần khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chú ý quản lý tài sản cá nhân; thường xuyên kiểm tra nơi cất giữ tiền, vàng. Khi đi vắng hoặc làm việc xa nhà cần khóa cửa cẩn thận, gia cố hệ thống an ninh, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên đi lạc xuyên đêm

Tìm thấy bé trai mất tích tại Thái Nguyên. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Ngày 26/4, bà Nông Thị Diệp - Chủ tịch UBND xã Văn Lang cho biết, khoảng 9 giờ sáng, các lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu Đ.T.T.V (SN 2023), thông tin trên Lao Động.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 25.4, Công an xã Văn Lang nhận được tin báo về việc cháu V., con của chị Đặng Thị L. (SN 1982, trú tại thôn Nặm Cà) mất tích vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

Khoảng thời gian trên, chị L. đang làm việc nhà nên không để ý cháu V., khi phát hiện không thấy con đâu thì chị L. cùng gia đình đã tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Nhân lực được chia thành các tổ rà soát tại các khe suối, nương rẫy...

Đến 9 giờ sáng 26/4, tổ công tác tìm kiếm tại một địa điểm cách vị trí nhà chị L. khoảng hơn 2km thì phát hiện dấu chân trẻ em và đồ chơi ở khu vực khe suối.

Lần theo dấu vết khoảng 200m thì phát hiện cháu V. đang đứng trong bụi rậm, trên người có nhiều nốt đỏ do côn trùng đốt. Tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định nhưng tinh thần cháu bé hoảng sợ.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra sơ bộ sức khỏe, động viên và cho cháu V. ăn, uống nước, sữa sau đó đưa cháu về với gia đình an toàn.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang

Người đàn ông hành hung quản lý (ảnh chụp màn hình)

Ngày 26/4, lãnh đạo Công an phường Nam Nha Trang cho biết trên VTC News, đơn vị trích xuất camera, thu thập thông tin liên quan điều tra vụ việc một người đàn ông đánh phụ nữ tại quán nhậu trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video cho thấy sự việc xảy ra vào khoảng 21h53 ngày 24/4 tại một quán nhậu trên đường Phong Châu.

Theo nội dung, một người đàn ông tấn công, dùng chân và tay đánh vào vùng mặt một phụ nữ khiến nạn nhân choáng váng. Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người xung quanh kịp thời can ngăn.

Nạn nhân là chị V., quản lý quán P.X.B. Người phụ này cho biết, chị bị chấn thương vùng đầu, vai trái, có biểu hiện nôn ói và chóng mặt. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình thanh toán.

Khi khách yêu cầu quản lý trực tiếp phục vụ, chị V. phân công nhân viên hỗ trợ theo quy trình. Tuy nhiên, người đàn ông không đồng ý, yêu cầu chị phải trực tiếp xuống bàn. Khi chị V. có mặt, người này bất ngờ tấn công và còn có lời đe dọa sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cháy nhà, ba chị em mắc kẹt trong phòng ngủ tử vong

Hiện trường vụ cháy khiến ba chị em tử vong. Ảnh: L. Lợi

Theo Người lao động, ngày 26/4, thông tin từ UBND xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến ba người tử vong.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lê Lợi, vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ sáng cùng ngày tại gia đình ông Pàn Văn Lở ở bản Pá Đởn.

Ngọn lửa được xác định bắt nguồn từ bếp của gia đình ông Lở, sau đó cháy lan lên nhà, ảnh hưởng sang 1 phòng học của điểm Trường tiểu học Pá Đởn và nhà ông Pàn Văn Diên.

Khi xảy ra vụ cháy, vợ chồng ông Lở không có nhà, trong nhà chỉ có 3 cháu nhỏ.

Phát hiện sự việc, người dân đã tìm cách dập lửa, cứu các nạn nhân trong nhà. Tuy nhiên, do các cháu khi đi ngủ đã chốt cửa trong, nhà sàn bắt lửa bén nhanh cùng với chập điện nên đám cháy bùng lớn, người dân không thể vào bên trong ứng cứu.

Đến hơn 4 giờ sáng, đám cháy được dập tắt thì phát hiện các cháu đã tử vong. Các nạn nhân được xác định là các cháu: P.T.Đ. (SN 2012), P.T.T. (SN 2014), P.V.V. (SN 2019). Cả ba cháu đều là con của ông Pàn Văn Lở và bà Lò Thị Nguyệt.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an và viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm và đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân vụ xe khách chở 25 người rơi xuống taluy ở Sơn La

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

Liên quan vụ xe khách lao xuống taluy âm sâu khoảng 100m tại xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La) khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân là tài xế không làm chủ tay lái khi lưu thông trên đoạn đường đèo dốc, quanh co, mặt đường hẹp, thông tin trên VTC News.

Khoảng 10h30 ngày 26/4, tại Km 04+200 tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai, xe khách mang biển kiểm soát 29B-170.45 do ông L.V.T. (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, TP Hà Nội) cầm lái, chở 25 người, di chuyển từ khu vực phường Kim Liên (Hà Nội) lên xã Vân Hồ.

Khi đến khu vực trên, ô tô khách gặp đoạn đường có độ dốc lớn, nhiều khúc cua gấp, mặt đường chỉ rộng khoảng 2,5m. Do không quen địa hình, tài xế không kiểm soát được phương tiện, khiến xe lao xuống taluy âm sâu khoảng 100m.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu. Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng sau cú rơi xuống vực sâu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Vân Hồ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại khu vực.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.