CSGT Huế siết kiểm soát điều kiện hoạt động thuyền rồng, đảm bảo an toàn khách du lịch
GĐXH - Hoạt động thuyền rồng trên sông Hương luôn thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến Huế. Để bảo đảm an toàn, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra phương tiện, tuần tra kiểm soát và giám sát hoạt động xuất bến.
Kiên quyết không cho phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động
Hiện nay, trên địa bàn TP Huế có hơn 50 phương tiện thuyền rồng hoạt động trên sông Hương, phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Đây là sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến bạn bè trong và ngoài nước.
Lâu nay, trải nghiệm du ngoạn bằng thuyền rồng trên sông Hương luôn được nhiều du khách lựa chọn khi đến Huế. Vào các dịp nghỉ lễ dài ngày và mùa du lịch cao điểm, hoạt động này càng thu hút đông khách.
Trước tình hình này, Phòng CSGT Công an TP Huế chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải khách đường thủy, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
Tại khu vực bến thuyền Tòa Khâm, điểm xuất phát chính của các tuyến thuyền rồng phục vụ khách tham quan, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí nhiều tổ công tác thường xuyên kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện trước khi rời bến.
Qua kiểm tra thực tế, các thuyền rồng cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Phương tiện được trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cầm tay; bảo đảm thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực. Thuyền viên cũng có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn theo quy định.
Theo Phòng CSGT, từ đầu tháng 4/2026, đơn vị tăng cường rà soát, cập nhật danh sách các phương tiện hết hạn đăng kiểm để kịp thời nhắc nhở, xử lý. Cùng với đó, hệ thống camera giám sát tại bến thuyền được đưa vào vận hành, giúp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất bến.
"Những phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn, thiếu trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ hoặc hết hạn đăng kiểm đều kiên quyết không cho hoạt động", Phòng CSGT cho hay.
Tăng cường tuần tra trên sông
Theo Công an TP Huế, bên cạnh công tác kiểm tra phương tiện tại bến, lực lượng CSGT duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hương nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.
Các lỗi vi phạm như chở quá số lượng hành khách quy định, không đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, đặc biệt trong hoạt động biểu diễn ca Huế, đậu, đỗ sai quy định để đón khách, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn... đều bị lập biên bản và xử lý theo quy định.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn bố trí ca nô tuần tra tại các khu vực du lịch đường thủy khác như đầm phá Tam Giang, hồ Truồi và các hồ thủy lợi trên địa bàn. Việc này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sự cố, giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm an toàn cho du khách.
Phòng CSGT Công an TP Huế cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xây dựng phương án ứng phó trong mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Công an TP Huế cho biết, việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, du khách.
Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5Thời sự
GĐXH - Những ngày cuối tháng Tư, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại Hoàn Kiếm, đồng loạt rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ trên hiên nhà, dãy phố, sắc đỏ còn lan tỏa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, tạo nên không khí lễ hội sôi động, trang nghiêm giữa lòng đô thị.