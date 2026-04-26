Thái Nguyên: Hơn 14 giờ chạy đua thời gian, tìm thấy bé 3 tuổi bị lạc ở khu vực khe suối
GĐXH - Hơn 14 giờ chạy đua với thời gian trong điều kiện đồi núi hiểm trở, lực lượng chức năng xã Văn Lang (Thái Nguyên) đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị lạc trong khu vực khe suối, cách nhà khoảng 2km, khép lại cuộc tìm kiếm khiến nhiều người thót tim.
Ngày 26/4, Công an xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau 14 giờ xuyên đêm tìm kiếm, đến 9 giờ sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị lạc khỏi nhà, trong niềm vui vỡ òa của gia đình.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 25/4/2026, Công an xã Văn Lang nhận được tin báo của người dân thôn Nặm Cà về việc cháu Đặng Triệu Thiên V (SN 2023), con chị Đặng Thị L (SN 1982, trú tại thôn Nặm Cà, xã Văn Lang) bị mất tích từ khoảng 15H30 cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị L đang làm việc nhà nên không để ý cháu V. Khi phát hiện không thấy con đâu, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả, sau đó báo chính quyền địa phương hỗ trợ.
Nhận được thông tin, Công an xã Văn Lang khẩn trương phối hợp lực lượng quân sự xã, an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ và chính quyền các thôn tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Nhiều tổ công tác được chia nhau rà soát tại các khe suối, nương rẫy, tuyến đường liên thôn; đồng thời kiểm tra hệ thống camera an ninh và phát động người dân tham gia hỗ trợ.
Dù điều kiện ban đêm, địa hình đồi núi phức tạp, nhiều suối và ao hồ tiềm ẩn nguy hiểm, công tác tìm kiếm vẫn được duy trì liên tục với quyết tâm cao nhất. Lực lượng chức năng chạy đua với thời gian, khai thác mọi thông tin, dấu vết để sớm tìm thấy cháu bé.
Đến khoảng 9 giờ ngày 26/4, một tổ công tác khi rà soát tại khu vực cách nhà chị L hơn 2km phát hiện dấu chân trẻ em cùng đồ chơi ở gần khe suối. Lần theo dấu vết khoảng 200–300m, lực lượng tìm kiếm nghe thấy tiếng trẻ khóc.
Tiếp cận khu vực bụi rậm, tổ công tác phát hiện cháu V đang đứng một mình, trên người có nhiều nốt đỏ do côn trùng đốt, tinh thần hoảng sợ nhưng sức khỏe cơ bản ổn định. Sau khi kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng động viên, cho cháu ăn uống, rồi đưa cháu về bàn giao an toàn cho gia đình. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định.
