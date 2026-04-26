Thái Nguyên: Hơn 14 giờ chạy đua thời gian, tìm thấy bé 3 tuổi bị lạc ở khu vực khe suối

Chủ nhật, 19:48 26/04/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Hơn 14 giờ chạy đua với thời gian trong điều kiện đồi núi hiểm trở, lực lượng chức năng xã Văn Lang (Thái Nguyên) đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị lạc trong khu vực khe suối, cách nhà khoảng 2km, khép lại cuộc tìm kiếm khiến nhiều người thót tim.

Ngày 26/4, Công an xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau 14 giờ xuyên đêm tìm kiếm, đến 9 giờ sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị lạc khỏi nhà, trong niềm vui vỡ òa của gia đình.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 25/4/2026, Công an xã Văn Lang nhận được tin báo của người dân thôn Nặm Cà về việc cháu Đặng Triệu Thiên V (SN 2023), con chị Đặng Thị L (SN 1982, trú tại thôn Nặm Cà, xã Văn Lang) bị mất tích từ khoảng 15H30 cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chị L đang làm việc nhà nên không để ý cháu V. Khi phát hiện không thấy con đâu, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả, sau đó báo chính quyền địa phương hỗ trợ.

Hơn 14 giờ chạy đua với thời gian trong điều kiện đồi núi hiểm trở, lực lượng chức năng xã Văn Lang (Thái Nguyên) đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị lạc trong khu vực khe suối, cách nhà khoảng 2km, khép lại cuộc tìm kiếm khiến nhiều người thót tim.

Nhận được thông tin, Công an xã Văn Lang khẩn trương phối hợp lực lượng quân sự xã, an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ và chính quyền các thôn tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Nhiều tổ công tác được chia nhau rà soát tại các khe suối, nương rẫy, tuyến đường liên thôn; đồng thời kiểm tra hệ thống camera an ninh và phát động người dân tham gia hỗ trợ.

Dù điều kiện ban đêm, địa hình đồi núi phức tạp, nhiều suối và ao hồ tiềm ẩn nguy hiểm, công tác tìm kiếm vẫn được duy trì liên tục với quyết tâm cao nhất. Lực lượng chức năng chạy đua với thời gian, khai thác mọi thông tin, dấu vết để sớm tìm thấy cháu bé.

Đến khoảng 9 giờ ngày 26/4, một tổ công tác khi rà soát tại khu vực cách nhà chị L hơn 2km phát hiện dấu chân trẻ em cùng đồ chơi ở gần khe suối. Lần theo dấu vết khoảng 200–300m, lực lượng tìm kiếm nghe thấy tiếng trẻ khóc.

Tiếp cận khu vực bụi rậm, tổ công tác phát hiện cháu V đang đứng một mình, trên người có nhiều nốt đỏ do côn trùng đốt, tinh thần hoảng sợ nhưng sức khỏe cơ bản ổn định. Sau khi kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng động viên, cho cháu ăn uống, rồi đưa cháu về bàn giao an toàn cho gia đình. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Từ ảnh gửi bạn gái, lực lượng quân đội 'cắt lớp' tìm vị trí nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Từ ảnh gửi bạn gái, lực lượng quân đội 'cắt lớp' tìm vị trí nam sinh mất tích ở Tam Đảo

Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Bé gái 14 tuổi 'mất tích' sau khi tin người lạ trên Facebook, cái kết khiến nhiều người thở phào

Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích

Quảng Trị: Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong, 2 người mất tích

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Nữ sinh 12 tuổi mất tích sau khi rời nhà: Phát hiện thi thể nổi trên sông

Lai Châu: Kịp thời cứu người mất tích trong rừng sâu, chấn thương nặng

Lai Châu: Kịp thời cứu người mất tích trong rừng sâu, chấn thương nặng

Xe chở đoàn du khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vong

Xe chở đoàn du khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vong

Thời sự - 28 phút trước

Liên quan vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m tại Sơn La, lãnh đạo xã Vân Hồ xác nhận có thêm một nạn nhân tử vong, nâng số người chết lên 2 người.

Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng Tư, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại Hoàn Kiếm, đồng loạt rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ trên hiên nhà, dãy phố, sắc đỏ còn lan tỏa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, tạo nên không khí lễ hội sôi động, trang nghiêm giữa lòng đô thị.

Hà Nội: Hiện trạng ngổn ngang tại dự án thoát nước nghìn tỷ kênh dẫn nước La Khê

Hà Nội: Hiện trạng ngổn ngang tại dự án thoát nước nghìn tỷ kênh dẫn nước La Khê

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Có tổng mức đầu tư lên tới 7.400 tỷ đồng, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây TP. Hà Nội vẫn chưa thể phát huy tối đa hiệu quả do sự chậm trễ đồng bộ tại hạng mục kênh dẫn La Khê. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường và vi phạm hành lang công trình thủy lợi kéo dài, lãnh đạo Thành phố đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành ngay trong quý II/2026.

Tin sáng 26/4: Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4; Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ, hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Tin sáng 26/4: Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4; Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ, hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ nắng nóng có nơi trên 36 độ; Từ 18h ngày 25/4, nhiều tuyến đường quanh hồ Văn Lang (tỉnh Phú Thọ) sẽ tạm cấm phương tiện phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ tại lõi Hoàn Kiếm: Người dân bớt lo, nhưng vẫn trăn trở

Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ tại lõi Hoàn Kiếm: Người dân bớt lo, nhưng vẫn trăn trở

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi thông tin về việc tiến tới hạn chế, thậm chí cấm xe máy xăng trong khu vực Vành đai 1 được đưa ra, không ít người dân Hà Nội đã bày tỏ tâm lý lo lắng về nguy cơ đảo lộn sinh hoạt và công việc hằng ngày.

Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4

Nam Bộ xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài hết tháng 4

Xã hội - 1 ngày trước

Ngày 26-27/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Nắng nóng có khả năng kéo dài hết tháng 4.

Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ: Hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Lịch bắn pháo hoa ở Phú Thọ: Hướng dẫn lộ trình di chuyển và phân luồng giao thông

Xã hội - 1 ngày trước

Theo Đội CSGT đường bộ số 1, Công an tỉnh Phú Thọ, từ 18h ngày 25/4, nhiều tuyến đường quanh hồ Văn Lang (TP Việt Trì) sẽ tạm cấm phương tiện phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, dự án đường Vành đai 1 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút sau khi hoàn tất 100% công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hiện đã đạt 50% khối lượng, toàn bộ công trường đang tập trung nhân lực để hoàn thành nền đường trước ngày 2/9 và thông xe hai cầu vượt vào cuối năm 2026.

Dự báo thời tiết hôm nay (25/4): Bắc Bộ hửng nắng, từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông

Dự báo thời tiết hôm nay (25/4): Bắc Bộ hửng nắng, từ Thanh Hóa đến Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì nắng.

Xếp lương giáo viên theo vị trí việc làm từ năm 2026

Xếp lương giáo viên theo vị trí việc làm từ năm 2026

Xã hội - 1 ngày trước

Thay vì phụ thuộc vào thâm niên, việc xếp lương giáo viên từ năm 2026 sẽ căn cứ trực tiếp vào vị trí việc làm và năng lực nghề nghiệp. Quy định mới đảm bảo giáo viên được chuyển xếp tương đương, không gây xáo trộn hay giảm thu nhập hiện hưởng.

18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biết

18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biết

Thời sự

GĐXH - Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.

Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời sự
Phát hiện vụ vận chuyển phôi cây muội hồng trái phép qua đường bưu điện

Phát hiện vụ vận chuyển phôi cây muội hồng trái phép qua đường bưu điện

Thời sự
Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

Hà Nội: Cận cảnh đại công trường 7.200 tỷ đường Vành đai 1 đang hối hả thành hình

Thời sự
Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ tại lõi Hoàn Kiếm: Người dân bớt lo, nhưng vẫn trăn trở

Hà Nội thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ tại lõi Hoàn Kiếm: Người dân bớt lo, nhưng vẫn trăn trở

Thời sự

