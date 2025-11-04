Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu

Về tích cách bé Be, cậu rất thích có em và rất hiểu chuyện. Suốt thời gian mẹ mang thai, Be chính là người chăm sóc mẹ. Trước khi mẹ sinh, cậu háo hức đón chờ và chuẩn bị những thứ cần thiết cho em bé.