Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu

Thứ ba, 16:20 04/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bé Be - con trai Thu Quỳnh đã tròn 10 tuổi và có vóc dáng cao lớn vượt trội so với bạn bè. Ở đời thực, cậu bé được mẹ khen ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu - Ảnh 1.Mẹ ruột Thu Quỳnh bất ngờ lộ diện với vẻ ngoài không tuổi, từng là diễn viên đoàn kịch Tổng cục Chính trị

GĐXH - Hòa trong không khí cả dân tộc hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thu Quỳnh đăng tải bộ ảnh 3 thế hệ, đáng chú ý là hình ảnh mẹ ruột trong bộ quân phục.

Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu - Ảnh 2.

Thu Quỳnh trên trang cá nhân đã khoe chùm ảnh đi chơi núi Phú Sỹ (Nhật Bản) của gia đình. Trong đó, bé Be - con trai Thu Quỳnh gây chú ý với vẻ ngoài đáng yêu, cùng chiều cao vượt trội.

Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu - Ảnh 3.

Cậu bé vui sướng khi được chơi trò ném tuyết. Đây được xem là trải nghiệm đầu tiên của con trai Thu Quỳnh.

Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu - Ảnh 4.

Ở tuổi lên 10, bé Be có vóc dáng cao lớn vượt trội so với bạn bè. Con trai Thu Quỳnh được nuôi lớn trong tình yêu thương của đại gia đình.

Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu - Ảnh 5.

Thu Quỳnh cũng tiện thể khoe khéo khoảnh khắc đi chơi cùng con trai. Nhiều khán giả đều nhận xét, bé Be cũng thừa hưởng nét đẹp của nữ diễn viên.

Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu - Ảnh 6.

Về tích cách bé Be, cậu rất thích có em và rất hiểu chuyện. Suốt thời gian mẹ mang thai, Be chính là người chăm sóc mẹ. Trước khi mẹ sinh, cậu háo hức đón chờ và chuẩn bị những thứ cần thiết cho em bé.

Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu - Ảnh 7.

Be cũng tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa để rèn luyện đức tính tự lập từ bé. Với Thu Quỳnh, việc nuôi và dạy để con trưởng thành mỗi ngày là rất quan trọng.

Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu - Ảnh 8.

Từ bé, Be đã có ước mơ là "chú Công an" và đến hiện tại, cậu vẫn muốn theo đuổi ước mơ này.

Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu - Ảnh 9.

Be ở tuổi lên 10 luôn hạnh phúc, vui vẻ và sống đúng với lứa tuổi.

Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu - Ảnh 10.

Cậu bé sống trong tình yêu thương đầy đủ từ đại gia đình. Nhờ vậy, bé luôn hạnh phúc, tự tin và ngoan ngoãn.

Ảnh: FBNV

Con trai Thu Quỳnh tròn 10 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu - Ảnh 11.Con gái Thu Quỳnh đáng yêu trong trang phục 'em bé yêu nước'

GĐXH - Thị Tằm - con gái diễn viên Thu Quỳnh mới đây diện trang phục "chiến sĩ giao liên nhỏ' với "cái xắc xinh xinh" khiến khán giả phát sốt vì quá đáng yêu.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà gây chú ý trong tiệc sinh nhật 5 tuổi

Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà gây chú ý trong tiệc sinh nhật 5 tuổi

Giải trí - 7 phút trước

GĐXH - Cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà kỷ niệm 5 tuổi ấm áp bên bạn bè. Nữ ca sĩ còn tiết lộ hành động ý nghĩa của 2 con nhân dịp tuổi mới.

Phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1

Phim có Phương Oanh mất vị trí Top 1

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vượt qua "Gió ngang khoảng trời xanh", phim "Cách em 1 milimet" giữ Top 1 bảng xếp hạng với hơn 5,8 triệu khán giả theo dõi bộ phim trong 7 ngày qua trên sóng và các nền tảng số của VTV.

Chân dung nam BTV vừa rời VTV sau 14 năm gắn bó

Chân dung nam BTV vừa rời VTV sau 14 năm gắn bó

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - BTV Quang Việt - cựu sinh viên Học viện kỹ thuật Mật mã vừa thông báo rời VTV sau 14 năm làm việc.

'Tiểu tam' Linh khiến Đăng 'sốc' khi nhắc tới kỷ niệm riêng trước mặt Mỹ Anh

'Tiểu tam' Linh khiến Đăng 'sốc' khi nhắc tới kỷ niệm riêng trước mặt Mỹ Anh

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 38 "Gió ngang khoảng trời xanh", Linh cố tình động chạm vào người và nhắc lại kỷ niệm đi câu mực với Đăng ngay trước mặt Mỹ Anh.

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây

9 năm hôn nhân đẹp như cổ tích của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh đã có 9 năm hôn nhân bên chồng Tây, hiện tại tổ ấm của họ có hai thiên thần đáng yêu và xinh xắn.

Tin vui dành cho khán giả: 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành này

Tin vui dành cho khán giả: 'Mưa đỏ' được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành này

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ phim "Mưa đỏ" sẽ được chiếu miễn phí tại 9 tỉnh, thành nhân dịp Chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXIV.

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấp

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cảnh báo chủ nhà Thái Lan về hoạt động bình chọn trái phép, trong khi đó Hương Giang được khen "sang trọng, đẳng cấp".

Nam diễn viên chuyên đóng hoàng tử: U50 vẫn ngủ với mẹ, không sợ tuổi già cô quạnh

Nam diễn viên chuyên đóng hoàng tử: U50 vẫn ngủ với mẹ, không sợ tuổi già cô quạnh

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

U50, nghệ sĩ Đình Toàn vẫn rong ruổi nghệ thuật, miệt mài hằng đêm với sân khấu. Anh hài lòng cuộc sống giản dị bên mẹ, không sợ tuổi già cô quạnh.

Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mất

Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mất

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Gần đây, Wendy Phạm - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung thường xuyên đăng ảnh chụp cùng mẹ trên trang cá nhân, cô muốn nhìn lại những kỷ niệm đẹp cùng mẹ năm xưa.

Xem nhiều

Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mất

Con gái Phi Nhung liên tục chia sẻ ảnh xưa sau 4 năm mẹ mất

Giải trí

GĐXH - Gần đây, Wendy Phạm - con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung thường xuyên đăng ảnh chụp cùng mẹ trên trang cá nhân, cô muốn nhìn lại những kỷ niệm đẹp cùng mẹ năm xưa.

Diễn viên 'Đồng tiền xương máu' sau 27 năm: Người giải nghệ, kẻ vướng lao lý

Diễn viên 'Đồng tiền xương máu' sau 27 năm: Người giải nghệ, kẻ vướng lao lý

Câu chuyện văn hóa
Nữ diễn viên 'Cách em 1 milimet' báo tin vui, Bảo Thanh và dàn sao VTV nô nức chúc mừng

Nữ diễn viên 'Cách em 1 milimet' báo tin vui, Bảo Thanh và dàn sao VTV nô nức chúc mừng

Giải trí
Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The Beatles

Thế giới showbiz
Nữ tình báo Z20 'Biệt động Sài Gòn': Làm mẹ đơn thân, an yên tuổi xế chiều

Nữ tình báo Z20 'Biệt động Sài Gòn': Làm mẹ đơn thân, an yên tuổi xế chiều

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top