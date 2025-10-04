Động vật quý hiếm bất ngờ lạc vào nhà dân trong đêm
GĐXH - Sau khi phát hiện cá thể cầy lạc vào nhà mình và nhận định đây có thể là động vật hoang dã cần được bảo vệ, bà Hoa cùng gia đình đã chủ động bắt giữ, mang đến Công an phường Mạo Khê trình báo, bàn giao.
Công an phường Mạo Khê (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và bàn giao một cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ người dân trên địa bàn.
Theo đó, vào lúc 21h đêm 30/9, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1975, trú tại tổ 4, khu Đoàn Kết, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ phát hiện một cá thể cầy nặng khoảng 1kg lạc vào trong nhà mình.
Nhận định đây có thể là động vật hoang dã cần được bảo vệ, bà Hoa cùng gia đình đã chủ động bắt giữ và mang đến Công an phường Mạo Khê trình báo, bàn giao.
Sau khi tiếp nhận, Công an phường Mạo Khê đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể cầy. Cùng với đó, đơn vị đã liên hệ và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm số 1 để cứu hộ, đưa động vật trở lại môi trường rừng tự nhiên, góp phần bảo tồn hệ sinh thái.
Được biết, cầy gấm là loài thú quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thuộc nhóm động vật được ưu tiên bảo vệ. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, vận chuyển, nuôi nhốt và buôn bán trái phép loài động vật này.
Hành động kịp thời, trách nhiệm của người dân và lực lượng chức năng đã góp phần tích cực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.
