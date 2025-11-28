Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thừa lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an xã Phước Hậu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhóm người liên quan vụ xông vào nhà chém 2 nạn nhân vì tranh chấp việc kinh doanh trà sữa để điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam bao gồm: Nguyễn Duy Cảnh (SN 1991); Bùi Văn Dũng (SN 1993); Nguyễn Văn Đen (SN 1995); Trần Đình Vũ (SN 1996); Hoàng Công Phố (SN 1998) đều trú xã Ninh Phước và Nguyễn Duy Hà (SN 1987) trú xã Phước Hữu.

Nhóm đối tượng dùng hung khí gây thương tích cho 02 nạn nhân tại xã Phước Hữu. Ảnh: CA Khánh Hòa

Theo kết quả điều tra, tối 16/6/2025, do mâu thuẫn trong việc kinh doanh trà sữa với anh Phạm Văn Nhớ (SN 1984, trú tại thôn Thái Giao, xã Phước Hữu), Nguyễn Duy Hà rủ thêm 6 đối tượng trên mang hung khí gồm dao, thanh sắt đến tìm nhóm của anh Nhớ để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến nhà em trai của Nhớ, nhóm Hà đã phá cổng xông vào, dùng dao, thanh sắt, vỏ chai bia tấn công khiến anh Trần Long Thành bị vỡ lún sọ, thương tích 35% và anh Trần Đại Đoàn bị chém vào tay trái, thương tích 13%. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn nhưng sau đó đã đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã có hành vi manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự tại địa phương; trong đó nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.