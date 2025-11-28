Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Thứ sáu, 15:06 28/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ chém 2 nạn nhân vì tranh chấp kinh doanh trà sữa.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thừa lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an xã Phước Hậu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhóm người liên quan vụ xông vào nhà chém 2 nạn nhân vì tranh chấp việc kinh doanh trà sữa để điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam bao gồm: Nguyễn Duy Cảnh (SN 1991); Bùi Văn Dũng (SN 1993); Nguyễn Văn Đen (SN 1995); Trần Đình Vũ (SN 1996); Hoàng Công Phố (SN 1998) đều trú xã Ninh Phước và Nguyễn Duy Hà (SN 1987) trú xã Phước Hữu.

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35% - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng dùng hung khí gây thương tích cho 02 nạn nhân tại xã Phước Hữu. Ảnh: CA Khánh Hòa

Theo kết quả điều tra, tối 16/6/2025, do mâu thuẫn trong việc kinh doanh trà sữa với anh Phạm Văn Nhớ (SN 1984, trú tại thôn Thái Giao, xã Phước Hữu), Nguyễn Duy Hà rủ thêm 6 đối tượng trên mang hung khí gồm dao, thanh sắt đến tìm nhóm của anh Nhớ để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến nhà em trai của Nhớ, nhóm Hà đã phá cổng xông vào, dùng dao, thanh sắt, vỏ chai bia tấn công khiến anh Trần Long Thành bị vỡ lún sọ, thương tích 35% và anh Trần Đại Đoàn bị chém vào tay trái, thương tích 13%. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn nhưng sau đó đã đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã có hành vi manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự tại địa phương; trong đó nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giết người vì tranh chấp đất vườn, người đàn ông lĩnh án 20 năm tù

Giết người vì tranh chấp đất vườn, người đàn ông lĩnh án 20 năm tù

Tranh chấp đất thừa kế, chồng đâm 4 anh em nhà vợ, 1 người tử vong

Tranh chấp đất thừa kế, chồng đâm 4 anh em nhà vợ, 1 người tử vong

Tranh chấp nguồn nước tưới, kẻ đi tù, người mù mắt

Tranh chấp nguồn nước tưới, kẻ đi tù, người mù mắt

Kết thúc vụ tranh chấp tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An

Kết thúc vụ tranh chấp tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An

Chi tiết khối tài sản đang tranh chấp của cựu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An

Chi tiết khối tài sản đang tranh chấp của cựu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An

Cùng chuyên mục

Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn công

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bị nhắc nhở không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Doãn Vũ xông tới hành hung Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở dẫn tới chấn thương sọ não.

Khởi tố bảo mẫu làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải Phòng

Khởi tố bảo mẫu làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải Phòng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong lúc trông trẻ, đối tượng Phạm Hải Anh đã lơ là, không quản lý chặt chẽ để cháu Đ.G.B uống nhầm dung dịch tẩy rửa dẫn đến thiệt mạng.

Khởi tố cơ sở sản xuất bột ngũ cốc Matcha lá sen giả

Khởi tố cơ sở sản xuất bột ngũ cốc Matcha lá sen giả

Pháp luật - 18 giờ trước

Qua kiểm tra cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H. tại Khánh Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 1.500 gói bột ngũ cốc Matcha lá sen cùng nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc, được xác định là hàng giả.

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướng

Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng.

Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Đầu độc chồng và 3 cháu nhỏ bằng Xyanua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nguyễn Thị Phú vừa bị Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt giữ sau 12 năm liên tục thay đổi vỏ bọc và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn.

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận đơn hàng của khách là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, Vũ Văn Duy đã nảy lòng tham chiếm đoạt mang đi bán. Biết không thể trốn được, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hại

Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hại

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá. Tổng cộng có hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền khoảng 90 tỷ đồng.

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Qua tuần tra, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”. Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xem nhiều

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác

Pháp luật

GĐXH - Vì nhiều lần khuyên chồng dừng việc nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nhưng bất thành, Lầu Y Chò (SN 1990, xã Mường Xén, Nghệ An) không giữ được bình tĩnh, ra tay với chồng rồi tìm cách tự tử.

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Pháp luật
Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Giải cứu nam sinh 17 tuổi bị bắt cóc online sau 4 giờ

Pháp luật
Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Nghi án giết người sau cuộc nhậu ở Tuyên Quang

Pháp luật
Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sáng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top