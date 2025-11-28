Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%
GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ chém 2 nạn nhân vì tranh chấp kinh doanh trà sữa.
Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thừa lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an xã Phước Hậu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nhóm người liên quan vụ xông vào nhà chém 2 nạn nhân vì tranh chấp việc kinh doanh trà sữa để điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam bao gồm: Nguyễn Duy Cảnh (SN 1991); Bùi Văn Dũng (SN 1993); Nguyễn Văn Đen (SN 1995); Trần Đình Vũ (SN 1996); Hoàng Công Phố (SN 1998) đều trú xã Ninh Phước và Nguyễn Duy Hà (SN 1987) trú xã Phước Hữu.
Theo kết quả điều tra, tối 16/6/2025, do mâu thuẫn trong việc kinh doanh trà sữa với anh Phạm Văn Nhớ (SN 1984, trú tại thôn Thái Giao, xã Phước Hữu), Nguyễn Duy Hà rủ thêm 6 đối tượng trên mang hung khí gồm dao, thanh sắt đến tìm nhóm của anh Nhớ để giải quyết mâu thuẫn.
Khi đến nhà em trai của Nhớ, nhóm Hà đã phá cổng xông vào, dùng dao, thanh sắt, vỏ chai bia tấn công khiến anh Trần Long Thành bị vỡ lún sọ, thương tích 35% và anh Trần Đại Đoàn bị chém vào tay trái, thương tích 13%. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn nhưng sau đó đã đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã có hành vi manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự tại địa phương; trong đó nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.
Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nhắc không đội mũ bảo hiểm, Tổ trưởng Tổ An ninh bị thanh niên tấn côngPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Bị nhắc nhở không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Doãn Vũ xông tới hành hung Tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở dẫn tới chấn thương sọ não.
Khởi tố bảo mẫu làm cháu bé 2 tuổi tử vong ở Hải PhòngPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Trong lúc trông trẻ, đối tượng Phạm Hải Anh đã lơ là, không quản lý chặt chẽ để cháu Đ.G.B uống nhầm dung dịch tẩy rửa dẫn đến thiệt mạng.
Khởi tố cơ sở sản xuất bột ngũ cốc Matcha lá sen giảPháp luật - 18 giờ trước
Qua kiểm tra cơ sở sản xuất nông sản sạch M.H. tại Khánh Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 1.500 gói bột ngũ cốc Matcha lá sen cùng nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc, được xác định là hàng giả.
Gã thanh niên lẻn vào đền thờ trộm két sắt tiền công đức lúc rạng sángPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng lúc rạng sáng, Mạnh đã lẻn vào đền thờ Đức ông Hoàng Cần sử dụng công cụ đục phá két sắt đựng tiền công đức. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.
Triệt phá đường dây lừa đảo 300 tỷ đồng: Công an Lai Châu nhận Thư khen của Thủ tướngPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 300 tỷ đồng.
Tử hình người vợ đầu độc chồng và 3 người thân bằng Xyanua ở Đồng NaiPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Đầu độc chồng và 3 cháu nhỏ bằng Xyanua, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (39 tuổi, ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội giết người.
Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã sau 12 năm lẩn trốnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nguyễn Thị Phú vừa bị Công an xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) bắt giữ sau 12 năm liên tục thay đổi vỏ bọc và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn.
Chiếm đoạt iPhone 15 Promax của khách, lái xe ôm bị tạm giữ hình sựPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận đơn hàng của khách là chiếc điện thoại iPhone 15 Promax, Vũ Văn Duy đã nảy lòng tham chiếm đoạt mang đi bán. Biết không thể trốn được, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.
Xóa sổ đường dây lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng qua dự án đầu tư tiền ảo với hơn 8.000 bị hạiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hoá. Tổng cộng có hơn 8.000 người bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền khoảng 90 tỷ đồng.
Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Qua tuần tra, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”. Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nỗi đau đằng sau vụ án vợ đoạt mạng chồng vì nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khácPháp luật
GĐXH - Vì nhiều lần khuyên chồng dừng việc nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác nhưng bất thành, Lầu Y Chò (SN 1990, xã Mường Xén, Nghệ An) không giữ được bình tĩnh, ra tay với chồng rồi tìm cách tự tử.