LPBank chung tay cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến tạo không gian hạnh phúc giữa lòng Thủ đô
Tiếp nối hành trình gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức đồng hành cùng "Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025", khẳng định nỗ lực đóng góp những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.
Từ ngày 05 đến 07/12/2025, tại không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện "Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025". Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc và lan tỏa thông điệp về giá trị con người Việt Nam trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ.
Dự kiến thu hút khoảng 200.000 lượt khách tham gia, lễ hội năm nay bao gồm chuỗi hoạt động đa dạng như: triển lãm nghệ thuật, chiếu phim, diễu hành Việt phục và đêm nhạc nghệ thuật. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là lễ cưới tập thể dành cho 80 cặp đôi lấy cảm hứng từ hành trình 80 năm "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tôn vinh những câu chuyện tình yêu đẹp, đại diện cho niềm tin và sự gắn kết trong đời sống hiện đại. Tối 6/12, Lễ trao giải Happy Vietnam 2025 sẽ công bố các tác phẩm ảnh và video xuất sắc cùng nghi lễ "Thắp sáng Hạnh phúc Việt Nam" được truyền hình trực tiếp trên VTV4.
Góp mặt tại sự kiện với tư cách Nhà đồng hành, đại diện LPBank cho biết việc tham gia Vietnam Happy Fest 2025 nằm trong định hướng gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh của ngân hàng. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, LPBank chú trọng xây dựng các ứng dụng công nghệ để giúp người dân tiếp cận dịch vụ tài chính dễ dàng và thuận tiện hơn. Đây được xem là nền tảng quan trọng để mỗi cá nhân và hộ gia đình xây dựng sự thịnh vượng, từ đó hướng tới một cuộc sống hạnh phúc và an tâm.
Trong khuôn khổ 3 ngày diễn ra lễ hội, LPBank sẽ mang đến một không gian trải nghiệm thương hiệu độc đáo ngay tại khu vực Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Gian hàng được thiết kế như một điểm "Chạm Lộc Phát – Chạm Hạnh phúc", nơi người dân có thể tìm hiểu các giải pháp tài chính ưu việt, tham gia hoạt động tương tác và nhận nhiều phần quà may mắn.
Thông qua Vietnam Happy Fest 2025, LPBank tiếp tục khẳng định vị thế của một định chế tài chính năng động, trách nhiệm, luôn song hành cùng sự phát triển của đất nước – vì một Việt Nam hạnh phúc và bền vững.
