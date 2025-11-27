Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịp

Thứ năm, 08:07 27/11/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đột quỵ đang trở thành vấn đề sức khỏe được toàn xã hội quan tâm khi là nguyên nhân gây tử vong, tàn phế và ngày càng trẻ hoá.

Tại chương trình Medi Talk trên Znews với chủ đề "Đột quỵ: Nhận biết kịp, cứu sống kịp", đại diện Long Châu - Th.BS Lê Thanh Khôi, Trưởng hội đồng chuyên môn Y khoa đồng hành cùng PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - chuyên gia trong lĩnh vực đột quỵ chia sẻ những thông tin hữu ích về cách nhận biết, phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có nguy cơ đột quỵ cao tại Đông Nam Á, mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 ca mắc đột quỵ. Đáng lo ngại, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong và tàn phế, tạo ra gánh nặng chi phí lớn cho xã hội. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 2021, Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người.

Trước số ca đột quỵ gia tăng, việc lan tỏa những kiến thức y khoa chính thống về đột quỵ đóng vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh và chăm sóc sức khoẻ chủ động.

Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịp - Ảnh 1.

Hai chuyên gia cùng phác họa bức tranh rõ nét về thực trạng đột quỵ tại Việt Nam.

Trên tinh thần đó, tại số "Medi Talk" đầu tiên của tạp chí Tri thức - Znews, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng - Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân Dân 115, Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM và ThS.BS Lê Thanh Khôi - Trưởng hội đồng chuyên môn Y khoa Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã chia sẻ các thông tin y khoa hữu ích về "Đột quỵ: Nhận biết kịp, cứu sống kịp".

FAST - 4 dấu hiệu nhận biết sớm đột quỵ

Một nội dung quan trọng được thảo luận tại chương trình là các dấu hiệu nhận biết đột quỵ và cấp cứu trong "cửa sổ vàng". Hai chuyên gia lưu ý người dân có thể tự nhận biết dấu hiệu bệnh cho bản thân và những người xung quanh thông qua 4 dấu hiệu FAST: F (Face - Khuôn mặt), A (Arm - Tay), S (Speak - Nói), T (Time - Thời gian).

Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịp - Ảnh 2.

Việc nhận biết nhanh chóng các triệu chứng đột quỵ có thể giúp bệnh nhân nhận được điều trị càng sớm càng tốt, giảm thiểu tổn thương cho não.

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng nhấn mạnh, trong FAST, yếu tố thời gian rất quan trọng. "Cửa sổ vàng" (thời gian vàng) theo chuyên gia là khoảng 3 giờ từ khi khởi phát dấu hiệu đột quỵ. Chữa trị kịp thời cho bệnh nhân trong khoảng thời gian này đóng vai trò then chốt trong giảm thiểu tử vong và di chứng.

"Ở trường hợp tắc các động mạch lớn trong não, cứ 1 phút trôi qua 2 triệu tế bào não sẽ mất đi. Trong thuật ngữ chúng tôi có câu "Time is brain" tức là "Thời gian chính là tế bào não".… Chúng ta cần phải "vẽ" những con đường để giúp bệnh nhân đến với cơ sở điều trị đột quỵ trong thời gian sớm nhất", vị chuyên gia trong lĩnh vực đột quỵ nói thêm.

Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịp - Ảnh 3.

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng là chuyên gia có hơn 30 năm gắn bó trong lĩnh vực bệnh lý mạch máu não và công tác điều trị đột quỵ tại Việt Nam.

ThS.BS Lê Thanh Khôi chia sẻ câu chuyện áp dụng thực tế kiến thức FAST tại hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu. Hội đồng y khoa thường xuyên đào tạo về phương pháp này cho đội ngũ bác sĩ, dược sĩ trẻ để họ có thể giúp ích cho cộng đồng.

Với mạng lưới rộng khắp, "gần dân - sát dân", Long Châu nỗ lực nâng cao nhận thức người dân về những dấu hiệu đột quỵ, hỗ trợ kết nối người bệnh đột quỵ đến cơ sở y tế trong các trường hợp nguy cấp. Trước đó, bác sĩ Long Châu đã kịp thời nhận diện dấu hiệu đột quỵ của khách hàng ngay tại trung tâm tiêm chủng. Đội ngũ y khoa đã nhanh chóng phối hợp đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất, giúp người này được cấp cứu trong "cửa sổ vàng".

Chủ động là "chìa khoá" phòng ngừa

Hơn 30 năm gắn bó với lĩnh vực đột quỵ, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng đánh giá độ tuổi mắc đột quỵ đang ngày càng trẻ hoá. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống thiếu lành mạnh, làm quen và sử dụng sớm thuốc lá, bia rượu, chất gây nghiện… Những yếu tố đó làm gia tăng các bệnh lý nền nguy cơ, khiến tỷ lệ đột quỵ tăng mạnh ở đối tượng trẻ.

Theo ông, các bệnh nền như: cao huyết áp, rối loạn chuyển hoá lipid, đái tháo đường… là nguyên nhân trực tiếp gây ra đột quỵ. Nhiều bệnh nhân thậm chí không biết mình có bệnh nền cho đến khi bị đột quỵ.

Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịp - Ảnh 4.

ThS.BS Lê Thanh Khôi - Trưởng hội đồng chuyên môn Y khoa Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Để quản lý tốt các yếu tố bệnh nền gây đột quỵ, đại diện Long Châu cho biết "chủ động" chính là từ khóa quan trọng: "Người dân cần chủ động bảo vệ lấy chính mình, chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ, chủ động kiểm soát nguồn gốc nguy cơ. Nếu đã có bệnh nền thì phải tuân thủ điều trị, tránh tự bỏ thuốc và không tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Tiếp theo là phải chủ động thay đổi lối sống tích cực và chú trọng khám sức khỏe định kỳ".

Đồng tình với BS. Thanh Khôi, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng cũng khẳng định đột quỵ không phải bệnh "trời kêu ai nấy dạ" mà có thể chữa được, có thể phòng chống hiệu quả bằng cách duy trì một lối sống tích cực, kiểm soát tốt các bệnh lý nền. Do đó, người dân không nên hoang mang, chạy theo những quảng cáo rầm rộ về "thần dược" phi khoa học, các thông tin không được kiểm chứng để tránh "tiền mất tật mang".

Long Châu hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ

Ngày 29/10/2025, nhân ngày Thế giới phòng chống Đột quỵ, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng Bộ Y tế và các đơn vị đã chính thức khởi động chương trình "Hợp tác chiến lược Quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam".

Hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc sẽ là "cánh tay nối dài" của ngành y tế hỗ trợ lan tỏa các thông tin y khoa chính thống đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức người dân về phòng ngừa đột quỵ.

Đột quỵ khởi phát bất ngờ: Cần nhận biết sớm để cứu sống kịp - Ảnh 5.

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu tích cực hỗ trợ người dân dự phòng bệnh đột quỵ.

Hưởng ứng tinh thần của Chính phủ về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu cam kết đồng hành lâu dài cùng người Việt trên hành trình sống khỏe, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Nguyễn Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốt

Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốt

Y tế - 3 giờ trước

Người đàn ông nuốt bật lửa lúc say rượu rồi quên tới 30 năm cho đến lúc phải nhập viện vì đau bụng, chiếc bật lửa được lấy ra vẫn hoạt động được dù đã đen thui.

Đàn ông sau 55 tuổi có 3 dấu hiệu này lúc thức dậy là đại phúc: Ai có đủ xin chúc mừng

Đàn ông sau 55 tuổi có 3 dấu hiệu này lúc thức dậy là đại phúc: Ai có đủ xin chúc mừng

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Đối với đàn ông, sức khỏe giai đoạn sau 55 tuổi luôn được xem là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đường

Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đường

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là thức uống “lành mạnh” dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 1677/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai.

Bộ Y tế bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

Bộ Y tế bổ sung 12 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3644/QĐ-BYT về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Không muốn hại thận, cần hạn chế 4 loại thịt

Không muốn hại thận, cần hạn chế 4 loại thịt

Sống khỏe - 21 giờ trước

Purin trong các loại thịt đỏ chuyển hóa thành axit uric khiến thận phải tăng cường hoạt động. Nếu không xử lý kịp, thận sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

5 thói quen 'lười biếng' giúp sống thọ sau tuổi 60

5 thói quen 'lười biếng' giúp sống thọ sau tuổi 60

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn sống thọ sau tuổi 60, đương nhiên phải tập thể dục, tập càng nhiều càng tốt. Nhưng liệu câu trả lời có hoàn toàn đúng?

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc hạ sốt, giảm đau không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc hạ sốt, giảm đau không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi toàn quốc một lô thuốc bột uống Padobaby trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ăn trứng cùng 5 loại thực phẩm này 'bổ trợ', giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tối đa

Ăn trứng cùng 5 loại thực phẩm này 'bổ trợ', giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tối đa

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng giá trị của nó sẽ được nâng cao hơn nhiều khi kết hợp đúng cách. Bơ, rau xanh, ngũ cốc hay cà chua đều có thể giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn dưỡng chất từ trứng. Khám phá ngay 5 gợi ý hoàn hảo để phát huy tối đa dưỡng chất từ trứng.

Bỏ tinh bột ăn trái cây, người phụ nữ ngỡ ngàng với kết quả siêu âm gan

Bỏ tinh bột ăn trái cây, người phụ nữ ngỡ ngàng với kết quả siêu âm gan

Sống khỏe - 1 ngày trước

Mỗi ngày, chị Lan duy trì lối sống lành mạnh, giữ dáng bằng ăn trái cây thay các thực phẩm chứa tinh bột, tập gym. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng đường nạp từ hoa quả đã gây quá tải cho gan.

Xem nhiều

Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biết

Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biết

Bệnh thường gặp

GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Sống khỏe
8 nguồn collagen tự nhiên giúp da căng bóng: Toàn món quen mà hội skincare hay bỏ qua!

8 nguồn collagen tự nhiên giúp da căng bóng: Toàn món quen mà hội skincare hay bỏ qua!

Sống khỏe
Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Sống khỏe
6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top